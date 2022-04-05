Нова фаза війни в Україні може тривати кілька місяців і довше, - Білий дім
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Росія змінює плани щодо України та готується до нової фази війни. Вона може тривати кілька місяців і довше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник американського президента Джейк Салліван на брифінгу.
Салліван зазначив, що зараз Росія зосереджує сили для спроб атакувати українські війська в Донецькій та Луганській областях. Ймовірно, загарбники продовжуватимуть блокування Миколаєва та наступ на Харків.
За словами посадовця, війська РФ передислоковуються з півночі України до Донбасу. Ймовірно, окупанти розгорнуть там додаткові батальйонні тактичні групи з десятків тисяч солдатів.
У США прогнозують, що Росія зосередиться на спробах захопити ширші межі Луганської й Донецької областей, щоб "замаскувати" попередні військові невдачі.
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02:16
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о выделении Украине новой крупной партии вооружения на сумму 300 миллионов долларов, передает РБК-Украина.
Глава Пентагона подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года общая сумма обязательств США по оказанию помощи в области безопасности составила более 1,6 миллиарда долларов.
А у нас "2 армия мира" с авиацией 4+ поколения, куча крылатого и баллистического дерьма, корабли, овер ***** танков и прочего железа, и нам сумарно дали +ярд долларов за 40 дней. Помощь из разряда на ********. А дают что? Партизанские стингеры и джавелины, с ними особо в наступление не пойдёшь.
А на деле сначала бидон нас продал, а теперь выдал роль Вьетнама, что бы зверь застрял в наших болотах.
На жаль.
Але це сталося тому, що в них скінчилися **********.
А не тому, що вони просто здалися.
Дуже хочеться, щоб це було неправдою.