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Нова фаза війни в Україні може тривати кілька місяців і довше, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,дім,білий

Росія змінює плани щодо України та готується до нової фази війни. Вона може тривати кілька місяців і довше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник американського президента Джейк Салліван на брифінгу.

Салліван зазначив, що зараз Росія зосереджує сили для спроб атакувати українські війська в Донецькій та Луганській областях. Ймовірно, загарбники продовжуватимуть блокування Миколаєва та наступ на Харків.

За словами посадовця, війська РФ передислоковуються з півночі України до Донбасу. Ймовірно, окупанти розгорнуть там додаткові батальйонні тактичні групи з десятків тисяч солдатів.

У США прогнозують, що Росія зосередиться на спробах захопити ширші межі Луганської й Донецької областей, щоб "замаскувати" попередні військові невдачі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім про звірства РФ в Бучі: "Це не випадковість, це було частиною плану"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
хорошо, что об этом говорит Белый дом, а не диванный ыхспэрд арестович... оно так задолбало своими прогнозами, что хочется пожелать ему заболеть профузной дизентерией...
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05.04.2022 06:35
+28
Представники американського політикуму ніколи не надавали таких прогнозів, якщо я помиляюсь то надайте посилання, яке може підтвердити Ваші фантазії. Можливо європейські експерти оцінюючи військовий потенціал України та московії і могли дійти такого висновку. І я вважаю їх висновок абсолютно виправданий, бо вони порівнюють військовий потенціал, а не фантазують про можливий перебіг бойових дій. Прогнозування перебігу бойових дій річ невдячна та мало змістовна і дуже залежить від людей, яких в повсякденному житті навіть не помічають. Саме потенціал московії дозволяв досягти успіху і він не був реалізований не завдяки керівництву держави України, а завдяки простим українцям, які змогли використати 1 шанс із мільйонів та врятувати свою країну від загибелі.
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05.04.2022 07:03
+19
Як тільки совість дозволяє гнати пургу на союзників, які майже насильно впихували нам зброю, попри заяви вождів країни про відсутність небезпеки?
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05.04.2022 06:55
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хорошо, что об этом говорит Белый дом, а не диванный ыхспэрд арестович... оно так задолбало своими прогнозами, что хочется пожелать ему заболеть профузной дизентерией...
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05.04.2022 06:35 Відповісти
Подполковник Арестович,😁😁😁Что дальше?Величайший стратег и полеоводец,ну после Знленского конечно.😁
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05.04.2022 06:44 Відповісти
В тамошніх «експертів» репутація нижче плінтуса, нещодавно був скандал, що їхні «експерти» всрались в оцінці армій, так що в Арестовича їм ще вчитись, хоть він і піздабол.
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05.04.2022 06:44 Відповісти
Как мне кажется, Арестович воюет как и все, я не знаю про его военные заслуги, но на фронте информационной войны, он достаточно успешен. В реалиях современной войны это очень важный фронт. Опять же, повторяю по моему собственному мнению!
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05.04.2022 07:37 Відповісти
а тебе хтось питав думку про того трансвестита?
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05.04.2022 08:33 Відповісти
Арестович місцями прикрашає, місцями недоговорює але відвертої брехні він не каже. Не знаю чого тут у багатьох підгорає, він свою роботу заспоювати пересічних громадян робить справно.
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05.04.2022 11:38 Відповісти
По ощущениям здесь половина это лахтодырки, у которых стоит тригер на арестович/зеленский, как на навального, одни и те же люди уже месяц срут одно и тоже, как по методичке.
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05.04.2022 18:32 Відповісти
самый "большой" друг Украины делает ставки
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05.04.2022 06:36 Відповісти
Не ставки, а реальні речі озвучують.
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05.04.2022 06:43 Відповісти
какие реальные? про 72 часа? дайте то, что просит Украина и будут недели, если не дни....
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05.04.2022 06:48 Відповісти
Вони дивились на уйобіщну зелену владу і не врахували волю українського народу .
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05.04.2022 10:49 Відповісти
США выделят Украине вооружение на 300 миллионов долларов ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕНТАГОНА
02:16

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о выделении Украине новой крупной партии вооружения на сумму 300 миллионов долларов, передает РБК-Украина.

Глава Пентагона подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года общая сумма обязательств США по оказанию помощи в области безопасности составила более 1,6 миллиарда долларов.
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05.04.2022 07:33 Відповісти
День в афганистане стоил сша 300 млн долларов. Чем они там занимались? С ас130 и апачей бомжей по пустыне гоняли огромным контингентом сша, у которых тачка с пулемётом и рпг7 самое передовое оружие.
А у нас "2 армия мира" с авиацией 4+ поколения, куча крылатого и баллистического дерьма, корабли, овер ***** танков и прочего железа, и нам сумарно дали +ярд долларов за 40 дней. Помощь из разряда на ********. А дают что? Партизанские стингеры и джавелины, с ними особо в наступление не пойдёшь.
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05.04.2022 18:36 Відповісти
Но Украинцы и с этим добиваются больших результатов!!! Ну а в принципе, Вы правы.
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05.04.2022 18:39 Відповісти
Мы всех удивили, но они были готовы вписываться за одних демократичных ******** против не демократичных ********. А когда действительно стала нужна помощь,то нам дают бумпалки, нации которая в отличии от ********, которые разворовывали помощь сша и здались за неделю, кровью борется за их же ценности, у которых мы главный внеблоковый партнёр. "Вот вам бумпалок на 2-3 дня, встретимся через неделю другую." это не серъезно и оскорбительно. Но спасибо и за бумпалки...
А на деле сначала бидон нас продал, а теперь выдал роль Вьетнама, что бы зверь застрял в наших болотах.
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05.04.2022 18:56 Відповісти
К сожалению, судя по всему Вы правы.
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05.04.2022 18:59 Відповісти
Біли дім казав, що війна триваиме 3 дні та пропонува верхівці притулок в себе. Вже замилили скандал з провальною оцінкою військової потужності обох сторін?
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05.04.2022 06:38 Відповісти
К психартру сходи, рашодебил.
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05.04.2022 06:45 Відповісти
не стоит, тебе ведь это не помогло
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05.04.2022 06:49 Відповісти
тобі теж
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05.04.2022 08:34 Відповісти
Представники американського політикуму ніколи не надавали таких прогнозів, якщо я помиляюсь то надайте посилання, яке може підтвердити Ваші фантазії. Можливо європейські експерти оцінюючи військовий потенціал України та московії і могли дійти такого висновку. І я вважаю їх висновок абсолютно виправданий, бо вони порівнюють військовий потенціал, а не фантазують про можливий перебіг бойових дій. Прогнозування перебігу бойових дій річ невдячна та мало змістовна і дуже залежить від людей, яких в повсякденному житті навіть не помічають. Саме потенціал московії дозволяв досягти успіху і він не був реалізований не завдяки керівництву держави України, а завдяки простим українцям, які змогли використати 1 шанс із мільйонів та врятувати свою країну від загибелі.
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05.04.2022 07:03 Відповісти
https://www.newsweek.com/us-expects-kyiv-fall-days-ukraine-source-warns-encirclement-1682326
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05.04.2022 08:18 Відповісти
І де тут Байден чи інші посадові особи?
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05.04.2022 08:26 Відповісти
Так визнаю на умовах анонімності можна висловити будь-які тези, але де там американські політики не побачив. І доповню щодо оцінки військового потенціалу. Оцінка військового потенціалу країни це оцінка дій керівництва цієї країни з забезпечення виконання їх основних функцій, а саме: забезпечення безпеки держави. Саме тому оцінки усіх експертів до війни абсолютно точно відображали військовий потенціал України та московії, бо керівництво України не робило нічого для забезпечення безпеки держави та громадян, а займалось власне тим чим займається і зараз: існувало (не жило, а саме існувало, бо живими ці істоти не являються) в паралельній реальності.
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05.04.2022 08:29 Відповісти
Вот именно руководство Украины внесло значительный вклад в такую оценку. https://www.youtube.com/watch?v=CYSKEw3Vpd4&t=3s
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05.04.2022 08:39 Відповісти
Бувший кегебіст-це звичайно авторитет , але висновок один, краще перебдєть чим недобдєть, якось так,
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05.04.2022 09:57 Відповісти
Никто не мешает самому промониторить ситуацию.
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05.04.2022 10:11 Відповісти
Эксперты кроме героизма украинцев не учли еще *********** кацапского руководства, которое живет в своем маня-мирке, где российская армия - вторая в мире, вся состоит из чудо-богатырей, вооруженных аналоговнетным вундерваффе, перед которыми украинские солдаты будут разбегаться, бросая оружие и возвращаться с цветами и хлебом с салом
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05.04.2022 12:24 Відповісти
Интересно, самки орков равнодушно отнесутся, если с их личинками сделают то же самое, что их мужья сделали с украинскими детьми?
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05.04.2022 06:42 Відповісти
Ещьо нарожают...
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05.04.2022 08:40 Відповісти
Пошел накуй русский военный корабль! Вот все что ты обязан знать об Украине И украинских военных, рашотроллик.
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05.04.2022 06:47 Відповісти
200 человек морской пехоты просто нет. В бан
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05.04.2022 06:53 Відповісти
Согласен, нужна официальная инфа
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05.04.2022 07:20 Відповісти
В фб один з волонтерів, якому нема підстав не довіряти, повідомив цю інфу. Народ підтверджує.
На жаль.
Але це сталося тому, що в них скінчилися **********.

А не тому, що вони просто здалися.

Дуже хочеться, щоб це було неправдою.
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05.04.2022 07:45 Відповісти
Авжеж.А перед полоном добу чистились і голились,-флотская прівичка
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05.04.2022 07:19 Відповісти
Оружие дает? Ну и все. ******* можна на кого угодно
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05.04.2022 06:44 Відповісти
Як тільки совість дозволяє гнати пургу на союзників, які майже насильно впихували нам зброю, попри заяви вождів країни про відсутність небезпеки?
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05.04.2022 06:55 Відповісти
Эти союзниЧки ОБЯЗАНЫ ПО БУДАПЕШТУ НАМ 350 МЛРД ДОЛЛАРОВ ЗА ЯДЕРНОЕ ОРУЖИН...И ТО ЧТО ОНИ ДАЛИ НЕ ТЯНЕТ И НА 1%
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05.04.2022 07:03 Відповісти
В суд подай на них.
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05.04.2022 07:06 Відповісти
Сила в силе! Украина уже доказала силу своего духа и оружия! К сожалению, все декларации, это просто звук, пока ты не можешь заставить их выполнить.
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05.04.2022 07:22 Відповісти
Ці "союзники" зараз потирають руки... є можливість добити мордор санкціями, а жертви українців їх не сильно хвилюють
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05.04.2022 09:32 Відповісти
Досить робити прогнози! роSSія вже довела, що вона терорист і потребує адекватної військової відповіді всього цивілізованого світу! Необхідно прискорити суд над окупантом і Україні для цього потрібна допомога а не прогнози! Реальна допомога!
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05.04.2022 07:19 Відповісти
❌ Airbnb запретил российским и белорусским гражданам бронь по всему миру.
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05.04.2022 07:19 Відповісти
а зря,. я бы на цвинтерах разрешил бы
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05.04.2022 07:23 Відповісти
Це, звісно, добре, але звідки інфа? Ніде не оголошувалось, начебто.
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05.04.2022 08:14 Відповісти
https://www.airbnb.ru/help/article/3211/приостановка-деятельности-airbnb-в-россии-и-беларуси
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05.04.2022 09:03 Відповісти
Сейчас начинается не новый этап войны. Сейчас начинается совсем другая война. Украино- российская отечественная война. Которая может закончиться только эвакуацией крошки Цахеса из бункера в Гаагу.
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05.04.2022 08:02 Відповісти
А ви й не проти цього, так, союзники? Війна на виснаження Рашки вигідна для Штатів.
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05.04.2022 09:31 Відповісти
ТРИ НЕДЕЛИ осталось!
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05.04.2022 10:12 Відповісти
Эта война продлится еще не один год и закончится ликвидацией рфашистского государства. На а какие при этом будут перемирия и обострения - дело десятое.
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05.04.2022 12:16 Відповісти
 
 