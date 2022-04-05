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Оперативна інформація станом на 6:00 5 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6:00 5 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Так, розпочалася сорок перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Як повідомляється, ворог здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на сході нашої держави. Мета - встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Противник намагається покращити положення підрозділів в Таврійському та Південнобузькому операційних районах.

"Триває переміщення виведених з Полісся та Сіверщини підрозділів до нових районів оперативного призначення. Завершено передислокацію військ Центрального військового округу з території України. Визначені підрозділи зі складу вищезазначених, після завершення відновлення боєздатності, будуть переміщені в район населеного пункту Валуйки та включені до складу наступальних угруповань військ.

Відзначається рух колон озброєння та військової техніки по території Республіки Білорусь у напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир для завантаження на залізничні ешелони. Значна частина літаків та вертольотів повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації перебазовано з аеродромів Республіки Білорусь на територію Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів ворог зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступальних дій, а також спробі оточення угруповання Об’єднаних сил. Противник здійснює поповнення запасів продовольства, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів.

Також читайте: Військові медичні заклади Росії та Білорусі не дозволяють лікувати наявну кількість поранених окупантів, розгортаються польові шпиталі, - Генштаб

Крім того, російські окупанти продовжують блокувати Харків, постійними артилерійськими обстрілами й далі нищать житлові квартали та інфраструктуру міста.

У напрямку на Слов’янськ ворог намагається відновлювати наступальні дії. У напрямку на Барвінкове має частковий успіх, просунувся на 7 км, взяв під контроль населений пункт Бражківка. Також силами до батальйонної тактичної групи 1-го танкового полку наступав у напрямку на населений пункт Сулигівка, успіху не мав.

"Для покращення руху військ на напрямку та забезпечення переправи через річку Сіверський Донець проводить роботи з відновлення мосту в місті Ізюм.

На Донецькому і Луганському напрямках визначеним складом сил окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій у районі населеного пункту Золота Нива.

В районах населених пунктів Борівське, Новолуганське, Солодке, Мар’їнка, Золота Нива ворог продовжував артилерійські обстріли позицій підрозділів Збройних Сил України та цивільної інфраструктури.

Поблизу населених пунктів Новотошківське, Нижнє, Попасна, Калинове, Степне, Рубіжне, Троїцьке, Новобахмутівка, Новоселівка друга противник проводив штурмові дії, успіху не мав.

Російські загарбники завдавали масованих артилерійських та авіаційних ударів по місту Маріуполю.

На Піденнобузькому напрямку окупаційні війська проводять штурмові дії за підтримки артилерії з метою взяття під контроль населеного пункту Олександрівка, мають частковий успіх. В районі населених пунктів Любине, Мирне, Копані окупанти обстрілювали з артилерії позиції ЗС України", - додали в Генштабі.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 18:00 4 квітня

Російські війська здійснили обстріли Миколаєва забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Під ворожий вогонь потрапили цивільні квартали і медичні заклади, зокрема – дитяча лікарня. Є загиблі і поранені, зокрема і діти.

Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмовами військовослужбовців збройних сил Російської Федерації брати участь у війні на території України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
А где главная важная новость что ночью мы вышли западнее Бердянска к Азовскому морю окружив Мелитополь и Бердянск разорвав фронт Раши пополам и продвинулись к Мариуполю..... теперь. Мелитопольско Каховская группировка попадает в котел а если Мост через Керченский залив будет уничтожен Крым и армия Раши попадут в окружение полное...
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05.04.2022 07:48
+7
Хотелось бы, но не верю, стоит только на карту глянуть - данные маневры так далеко вглубь - невозможны
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05.04.2022 08:05
+2
Саакашвили заявил, что знает «план Путина»

«Для меня очевидно, как выглядит план "победы" Путина.

До мая-июня он собирается захватить Луганскую и Донецкую область в их административных границах, закрепить коридор на Крым и контроль над Херсонской областью, провести референдум и объявить о присоединении Россией четырех новых земель: Луганской, Донецкой, Херсонской областей и Южной Осетии. Взять их в состав РФ и объявить, что вопрос закрыт так же, как по Крыму.

Если Путину удастся осуществить этот план, то никакие мирные договоренности не предвидятся», - заявил Михаил Саакашвили.

По его мнению, до реальных переговоров пока очень далеко и их исход сейчас решается на фронте.
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05.04.2022 07:18
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Саакашвили заявил, что знает «план Путина»

«Для меня очевидно, как выглядит план "победы" Путина.

До мая-июня он собирается захватить Луганскую и Донецкую область в их административных границах, закрепить коридор на Крым и контроль над Херсонской областью, провести референдум и объявить о присоединении Россией четырех новых земель: Луганской, Донецкой, Херсонской областей и Южной Осетии. Взять их в состав РФ и объявить, что вопрос закрыт так же, как по Крыму.

Если Путину удастся осуществить этот план, то никакие мирные договоренности не предвидятся», - заявил Михаил Саакашвили.

По его мнению, до реальных переговоров пока очень далеко и их исход сейчас решается на фронте.
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05.04.2022 07:18 Відповісти
А где главная важная новость что ночью мы вышли западнее Бердянска к Азовскому морю окружив Мелитополь и Бердянск разорвав фронт Раши пополам и продвинулись к Мариуполю..... теперь. Мелитопольско Каховская группировка попадает в котел а если Мост через Керченский залив будет уничтожен Крым и армия Раши попадут в окружение полное...
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05.04.2022 07:48 Відповісти
Да это просто праздник какой то!!!!!!!! Красавцы!!!!
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05.04.2022 07:50 Відповісти
Хотелось бы, но не верю, стоит только на карту глянуть - данные маневры так далеко вглубь - невозможны
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05.04.2022 08:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gOzSh5iSnjc&t=614s
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05.04.2022 09:52 Відповісти
Читаємо стрічку https://twitter.com/PVB40
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05.04.2022 08:50 Відповісти
кто вам доктор, если вы "главные новости" смотрите на странном ютуб канале
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05.04.2022 11:59 Відповісти
Кажуть, що правда (не хочу давати лінк на відео - не дивилася, бо мені боляче), що наших морпіхів-героїв з 501 батальону (під Маріуполем) взяли в полон: у них закінчилися **********.

Дуже важко.

Але Україна мусить вистояти. Тільки якою страшною ціною ...
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05.04.2022 07:18 Відповісти
Без розриву блокади і налагодження постачання, нажаль, рано чи пізно Маріуполь впаде - ********** рано чи пізно закінчаться ... На вивіз жителів та військових морем особливих ілюзій не маю
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05.04.2022 08:14 Відповісти
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05.04.2022 08:16 Відповісти
ти,ботяра,кацапський,пішов в сраку!
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05.04.2022 07:25 Відповісти
Тьі что, стфронта пишешь, чмошник?
Сходи в спам погуляй, чмо диванное.
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05.04.2022 07:57 Відповісти
Так, розпочалася сорок перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
_______________________________________________________________________________

От, думаю.
Якщо би 24.02.2022 за 5 хвилин до свого звернення по ТБ про початок "специальной военной операции"(а сталося так, що я бачив це звернення у прямому етері) ***** мав бы можливість почути фразу із сьогодня, 05.04.2022, про "сорок перший день спротиву", то зупинився бы він чи таки продовжив робити те, що зробив.
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05.04.2022 07:29 Відповісти
продовжують блокувати Харків. Салтовка 50х50 газ вода єлєктріка - все є
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05.04.2022 07:35 Відповісти
Гаряча вода. Обласному привіт
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05.04.2022 07:36 Відповісти
У напрямку на Барвінкове має частковий успіх, просунувся на 7 км, взяв під контроль населений пункт Бражківка. Джерело: https://censor.net/ua/n3331429

Оточують.
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05.04.2022 08:07 Відповісти
Київ теж оточували.
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05.04.2022 08:15 Відповісти
з Києвом було простіше для оборони тут важче.
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05.04.2022 08:25 Відповісти
Не розумію, чому наші на Маріупольському напрямку Баї не застосовують? Невже за 150 км від Маріуполя наших вже нема? Вільха ж по Бердянську стріляла, в неї максимум 140 км...
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05.04.2022 08:17 Відповісти
дике поле
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05.04.2022 08:55 Відповісти
бан по айпі адресу ні за що, я в шоці.
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05.04.2022 08:59 Відповісти
Напевно якогось обсирача ЗЕ в спам відправив?
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05.04.2022 10:01 Відповісти
ні була з ранку інформація зі штабу по фронту і сказав, що щось не дуже хороші новини особливо по моєму напрямку. Так спочатку заклювали. А потім і бан прилетів. Хоча це ж не я цю інформацію дав, а на сайті виклали тут. А мені звісно боязко бо я в окупації та жду наших. Коротше кажучи не зрозуміло нічого. Нікого не обзивав, паніку не розводив. Можно сказати прокоментував інформацію.
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06.04.2022 00:16 Відповісти
 
 