УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15777 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 457 2
війна (56913) Луганщина (4423) Гайдай_ЛОГА (900)

До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані "швидка", - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. У Рубіжному загиблих ховають у дворах

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація важка. До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли дуже щільні, тривають вуличні бої. У Рубіжному загиблих ховають у дворах", - зазначив він.

Крім того, Гайдай зауважив, що напередодні поблизу Новотошківського, Нижнього, Попасної та Рубіжного росіяни спробували піти на штурм. "Але вимушені були відійти на зайняті позиції", - зазначив голова ОВА.

Загалом на Луганщині та Донеччині, додав він, було відбито 7 атак ворога. "Українські захисники знищили сім танків, вісім одиниць броньованої техніки та три артилерійські системи противника", - додав Гайдай.

Також читайте: Понад 500 мирних жителів евакуйовано з Кремінної та Лисичанська, - Гайдай

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.04.2022 08:41 Відповісти
Сил вам и здоровья. Украинские воины самые лучшие!
показати весь коментар
05.04.2022 08:44 Відповісти
 
 