"Вигукували в обличчя "слава рассії!". На нашу мовчанку відповідали тортурами": звільнені з полону українські військовослужбовиці розповіли про знущання росіян над ними
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Українські військові зв’язківці Анастасія Матрущенко та Олександра Цепук, яких нещодавно звільнили з російського полону, розповіли про те, що їм довелося пережити.
Розташування військової частини, де несла службу старший солдат Анастасія Матрущенко, окупанти розстріляли артилерією і танками, повідомляє Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
"В бункер, де перебувала чергова зміна, кілька разів влучив танк, – пригадує вона. – Коли курява розвіялась, в приміщення полетіли гранати. У нас вилучили зброю, амуніцію, бронежилети і мобільні телефони. Зв’язали руки, на очі надягли пов’язку".
Спочатку дівчина потрапила до білорусі. Пригадує, як до них підходив військовик неслов’янської зовнішності й погрожував розправою: до ранку не доживете!
"Тим часом із сусідніх приміщень доносилися звуки допитів наших військовослужбовців-чоловіків", – тихо говорить вона.
Згодом її та інших полонених переправили у СІЗО № 3 десь під Брянськом.
"Тюремні наглядачі вишикували нас і намагалися зламати морально, – продовжує Анастасія. – Якийсь начальник кілька разів вигукував мені в обличчя "слава рассії!", чекаючи, напевне, якоїсь відповіді на таке "вітання". На мовчанку з нашого боку тюремники відповідали тортурами".
Дівчатам довелося пережити багато страшного. У присутності чоловіків примушували повністю роздягатися, присідати. Постригли наголо. В камері знову і знову допитували, розповідає Анастасія.
Дівчина все ще не може усвідомити, що вона вільна й вдома.
Вузол зв’язку, де проходить службу Олександра Цепук, оборонявся від натиску ворога всіма можливими засобами. Але окупанти активно застосовували важке озброєння, закидали бункер гранатами. Жінки дивом залишилися живі.
"На всьому шляху слідування до Білорусі й далі в Росію нас постійно обшукували", – пригадує дівчина.
В Білорусі почалося з провокацій: до них підійшли репортери російського телебачення в супроводі військовослужбовця неслов’янської зовнішності.
"Їм дуже не сподобалося те, що ми говоримо українською мовою, вимагали перейти на російську, – продовжує Олександра. – Але я, наприклад, російською майже не володію – як і решта моїх колег. Це дуже розлютило репортерів"…
В камері, де перебували жінки, було два ліжка і один матрац на сімох.
"За такі "зручності" нас просили розповісти на камеру про хороше ставлення з боку окупантів. Ми відмовилися", – говорить Олександра.
Будь ласка, зачекайте...
Ви , кацапи , мразі і не маєте морального права ще щось вимагати від нас , бо ми нормальна нація і ставимось до ваших орків , аж занадто толерантно !
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Павло Шатохін 04.04.2022
Воєнних злочинців ідентифіковано. Величезна подяка тим, хто поширив історію про військових рф, які відправляли в росію награбоване майно українців - живих та вбитих ними.
Зробімо їх відомими. Можете зателефонувати їм або написати в вайбер/телеграм/whatsapp. Якщо знайдете їх в російських соцмережах, напишіть пару слів їм або їхнім друзям.
UPD. Ось тут вже подзвонили:
fb.com/zoya.yarosh/videos/1349386018874818
Ті, хто надіслав найбільше.
м. Рубцовськ (Алтайський край):
Коваленко Евгений Евгеньевич (450 кг)
Лазарев Артем Петрович отправил (255 кг)
Николаев Павел Александрович (205 кг)
Сердцев Андрей Николаевич (150 кг)
Валиев Георгий Муратович (150 кг)
Канболатов Эльдар Арсланович (140 кг)
Жуковский Роман Александрович (130 кг)
Чучалин Евгений Викторович (100 кг)
Волощук Иван Иванович (95 кг)
Дацюк Иван Андреевич (60 кг)
Кузьмин Игорь Сергеевич (50 кг)
Степанов Николай Николаевич (140 кг в Усурійськ)
Колоцей Сергей Александрович (90 кг в Ульянівськ)
Юшин Владимир Сергеевич (85 кг в Чіту)
Шулайкин Николай Николаевич (60 кг в Біробіджан)
Григорян Артур Ашотович (60 кг в м. Горняк, Алтайський край)
Їхні контакти тут:
https://motolko.help/.../belaruski-*****-opublikoval.../
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Російські солдати вкрали у людей зерно, коли відступали. Порізали мішки й порозсипали, щоб нікому не дісталось.
Це не нагадує вам 1932-33 роки?
Джерело: Правда ТУТ NEWS
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Olga Kovalevskaya 01.04.2022
Русскіе вбили всіх корів "Агромолу" під Харковом.
Не для того, щоб їх їсти...
Ви ж розумієте, що блокування портів, знищення і викрадення стратегічних запасів зерна, спалення нафтобаз перед посівною, крадiжки в оселях украiiнцiв - це не просто так.
Геноцид - улюблена забава русскіх.
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РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....