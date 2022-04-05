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"Вигукували в обличчя "слава рассії!". На нашу мовчанку відповідали тортурами": звільнені з полону українські військовослужбовиці розповіли про знущання росіян над ними

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,звільнені

Українські військові зв’язківці Анастасія Матрущенко та Олександра Цепук, яких нещодавно звільнили з російського полону, розповіли про те, що їм довелося пережити.

Розташування військової частини, де несла службу старший солдат Анастасія Матрущенко, окупанти розстріляли артилерією і танками, повідомляє Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"В бункер, де перебувала чергова зміна, кілька разів влучив танк, – пригадує вона. – Коли курява розвіялась, в приміщення полетіли гранати. У нас вилучили зброю, амуніцію, бронежилети і мобільні телефони. Зв’язали руки, на очі надягли пов’язку".
Спочатку дівчина потрапила до білорусі. Пригадує, як до них підходив військовик неслов’янської зовнішності й погрожував розправою: до ранку не доживете!

"Тим часом із сусідніх приміщень доносилися звуки допитів наших військовослужбовців-чоловіків", – тихо говорить вона.
Згодом її та інших полонених переправили у СІЗО № 3 десь під Брянськом.

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"Тюремні наглядачі вишикували нас і намагалися зламати морально, – продовжує Анастасія. – Якийсь начальник кілька разів вигукував мені в обличчя "слава рассії!", чекаючи, напевне, якоїсь відповіді на таке "вітання". На мовчанку з нашого боку тюремники відповідали тортурами".

Дівчатам довелося пережити багато страшного. У присутності чоловіків примушували повністю роздягатися, присідати. Постригли наголо. В камері знову і знову допитували, розповідає Анастасія.

Дівчина все ще не може усвідомити, що вона вільна й вдома.

Вузол зв’язку, де проходить службу Олександра Цепук, оборонявся від натиску ворога всіма можливими засобами. Але окупанти активно застосовували важке озброєння, закидали бункер гранатами. Жінки дивом залишилися живі.

"На всьому шляху слідування до Білорусі й далі в Росію нас постійно обшукували", – пригадує дівчина.

В Білорусі почалося з провокацій: до них підійшли репортери російського телебачення в супроводі військовослужбовця неслов’янської зовнішності.

"Їм дуже не сподобалося те, що ми говоримо українською мовою, вимагали перейти на російську, – продовжує Олександра. – Але я, наприклад, російською майже не володію – як і решта моїх колег. Це дуже розлютило репортерів"…

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В камері, де перебували жінки, було два ліжка і один матрац на сімох.

"За такі "зручності" нас просили розповісти на камеру про хороше ставлення з боку окупантів. Ми відмовилися", – говорить Олександра.
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Топ коментарі
+43
Дякую дівчата.Українську незламну націю не здолати та не перемогти...
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05.04.2022 09:22
+37
Слава нації - пі##ц расєйській *********.
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05.04.2022 09:21
+30
Красть, бухать и женщин мучить, вся доблесть путлеровцев.
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05.04.2022 09:27
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Слава нації - пі##ц расєйській *********.
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05.04.2022 09:21 Відповісти
Дякую дівчата.Українську незламну націю не здолати та не перемогти...
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05.04.2022 09:22 Відповісти
Не забывайте кацапских пленных поить чайком с круасанами.
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05.04.2022 09:23 Відповісти
К чему этот выссер? Ты не видишь разницы между нами и ими? Или ты из ордынских?
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05.04.2022 09:28 Відповісти
Теперь будем гуманнее по требованию Европы, пристрелил кацапа (ведь он оказал сопротивление), переступил и побежал за следующим. Гуманность прежде всего.
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05.04.2022 09:29 Відповісти
Кончєні кацапські уроди!
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05.04.2022 09:23 Відповісти
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05.04.2022 09:26 Відповісти
Красть, бухать и женщин мучить, вся доблесть путлеровцев.
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05.04.2022 09:27 Відповісти
І після такого скотського і нелюдського відношення орків до наших полонених , кацапня вимагає нормального відношення до іхніх полонених ?

Ви , кацапи , мразі і не маєте морального права ще щось вимагати від нас , бо ми нормальна нація і ставимось до ваших орків , аж занадто толерантно !
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05.04.2022 09:27 Відповісти
Повторюсь. Теперь будем гуманнее по требованию Европы, пристрелил орка (ведь он оказал сопротивление), переступил и побежал за следующим. Гуманность прежде всего.
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05.04.2022 09:32 Відповісти
Perestupat opasno, mozet ruZZkiji fashist pritvorjatsa... Til nado derzat chistim...
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05.04.2022 10:43 Відповісти
Боже, Дякую Тобі що я не москаль...
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05.04.2022 09:33 Відповісти
россія дійсно "прославилася" у цій війні,ця "слава" ще довго буде переслідувати кацапів у світі
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05.04.2022 09:36 Відповісти
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05.04.2022 09:38 Відповісти
девочки, вы лучшие и самые красивые
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05.04.2022 09:51 Відповісти
"Россия рулит!"
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Павло Шатохін 04.04.2022
Воєнних злочинців ідентифіковано. Величезна подяка тим, хто поширив історію про військових рф, які відправляли в росію награбоване майно українців - живих та вбитих ними.
Зробімо їх відомими. Можете зателефонувати їм або написати в вайбер/телеграм/whatsapp. Якщо знайдете їх в російських соцмережах, напишіть пару слів їм або їхнім друзям.
UPD. Ось тут вже подзвонили:
fb.com/zoya.yarosh/videos/1349386018874818
Ті, хто надіслав найбільше.
м. Рубцовськ (Алтайський край):
Коваленко Евгений Евгеньевич (450 кг)
Лазарев Артем Петрович отправил (255 кг)
Николаев Павел Александрович (205 кг)
Сердцев Андрей Николаевич (150 кг)
Валиев Георгий Муратович (150 кг)
Канболатов Эльдар Арсланович (140 кг)
Жуковский Роман Александрович (130 кг)
Чучалин Евгений Викторович (100 кг)
Волощук Иван Иванович (95 кг)
Дацюк Иван Андреевич (60 кг)
Кузьмин Игорь Сергеевич (50 кг)
Степанов Николай Николаевич (140 кг в Усурійськ)
Колоцей Сергей Александрович (90 кг в Ульянівськ)
Юшин Владимир Сергеевич (85 кг в Чіту)
Шулайкин Николай Николаевич (60 кг в Біробіджан)
Григорян Артур Ашотович (60 кг в м. Горняк, Алтайський край)
Їхні контакти тут:
https://motolko.help/.../belaruski-*****-opublikoval.../
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Російські солдати вкрали у людей зерно, коли відступали. Порізали мішки й порозсипали, щоб нікому не дісталось.
Це не нагадує вам 1932-33 роки?
Джерело: Правда ТУТ NEWS
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Olga Kovalevskaya 01.04.2022
Русскіе вбили всіх корів "Агромолу" під Харковом.
Не для того, щоб їх їсти...
Ви ж розумієте, що блокування портів, знищення і викрадення стратегічних запасів зерна, спалення нафтобаз перед посівною, крадiжки в оселях украiiнцiв - це не просто так.
Геноцид - улюблена забава русскіх.

























1616
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05.04.2022 10:03 Відповісти
діди расказивалі...як боротися з мирним населенням України (Голодомори 1933-1935)....
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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05.04.2022 13:58 Відповісти
от слава украине подгорает, а слава парашке норм смотри не перепутай
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05.04.2022 10:27 Відповісти
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05.04.2022 10:31 Відповісти
ЗСУ я вже всоте ваш прошу не берить цих покидькив расеян до полони цн одноклитини мразоти их треба вбивати на мисци ви ж бачите що вони робили в Бучи та Ирпини??якщо так то ниякого жаллю до оркив спалюйте их живцем вбивайте сотнями та сотнями це ж покидьки моральни потвори вони не чого доброго не несуть!!тилькт тотальний рострили цих звирив зможе повернути нам Державу!Слава Украини!!!!
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05.04.2022 11:08 Відповісти
 
 