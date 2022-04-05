Шабунін про відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу": "Саме так починалася путінська цензура в медіа"
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"5 канал", "Прямий" і "Еспресо" мають бути повернуті в ефір негайно.
Про це заявив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Відключення з цифрогово мовлення 5, Прямий і Еспресо - це прямо дуже погане рішення Банкової. Саме так починалася путінська цензура в медіа.
Не можна принижувати Україну такими рішеннями. Дуже хочу вірити, що Зеленський цього рішення не санкціонував і це самодіяльність Єрмака і ко.
Особливо погано це рішення виглядає на фоні, наприклад, того, що правоохоронною системою України й далі рулить російський чорт Татаров.
Татаров, який дав втекти Медведчуку і Портнову, а також синулі призовного віку останнього (звалив 28.03).
Татаров, який від імені ОП пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха дерипаски (конкретно - МГЗ і Авалі).
І це ще далеко не все, що робить мразота Єрмака прямо зараз - під час війни.
5 канал, Прямий і Еспресо мають бути повернуті в ефір негайно. Україна - не росія.
А тепер розкажіть мені, який я давній і знаний порохобот", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
Яка іронія долі, 73% людей, які зараз сидять у бомбосховищах - це виборці зеленського. Спочатку голосуєш по-пріколу, віддаєш повноту влади малохольному клоуну-малоросу, а через три роки сидиш у бомбосховищі і просиш НАТО закрити небо.
Зеленський не може цього не знать!!!
Що це за таємні договорняки з рашкою, проти яких усі люди хто має здоровий глузд, а тепер ще і закриття каналів!!!!!!
Лучше пусть прекратит терроризировать Порошенко, диктатуры тут уже никто не допустит
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків.....ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
Що ви з Зеленського робите святого і справедливого. Завгоспу канали до пи*ди, а цей збирається іти на другий термін.