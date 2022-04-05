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5 канал (314) Зеленський (17531) путін (21454) свобода слова (376) цензура (324) телебачення (730) Шабунін (470) Прямий_канал (58) Єрмак Андрій (1238)

Шабунін про відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу": "Саме так починалася путінська цензура в медіа"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

прямий

"5 канал", "Прямий" і "Еспресо" мають бути повернуті в ефір негайно.

Про це заявив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Відключення з цифрогово мовлення 5, Прямий і Еспресо - це прямо дуже погане рішення Банкової. Саме так починалася путінська цензура в медіа.

Не можна принижувати Україну такими рішеннями. Дуже хочу вірити, що Зеленський цього рішення не санкціонував і це самодіяльність Єрмака і ко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Концерн РРТ відключив мовлення "Прямого" та "5 каналу"

Особливо погано це рішення виглядає на фоні, наприклад, того, що правоохоронною системою України й далі рулить російський чорт Татаров.

Татаров, який дав втекти Медведчуку і Портнову, а також синулі призовного віку останнього (звалив 28.03).

Татаров, який від імені ОП пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха дерипаски (конкретно - МГЗ і Авалі).

І це ще далеко не все, що робить мразота Єрмака прямо зараз - під час війни.

5 канал, Прямий і Еспресо мають бути повернуті в ефір негайно. Україна - не росія.

А тепер розкажіть мені, який я давній і знаний порохобот", - заявив він.
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Топ коментарі
+98
До влади виникає багато запитань, які починають лунати. Про те як легковажно віднеслися до інформації наших партнерів про напад, проср..и підготовку до війни, оточили себе агентами рашки, от і бояться правди. Їм требв на 1+1 ліпити з Єрмака великого керівника.
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05.04.2022 09:34
+80
Попытка узурпировать власть и переизбраться на вторую каденцию, что бы не получить первый срок.
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05.04.2022 09:45
+72
Зелёные Зебилы опять страх потеряли. Даже при Януковиче оппозиционные каналы не закрывали. Это означает только одно, они хотят пропихнуть мир с россией на невыгодных для Украины условиях. И хотят, чтобы люди про это не узнали.
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05.04.2022 09:37
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Є визначення терорист, міжнародно визнане. А ці люди були терористами для радянської номенклатуної наволочі.
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05.04.2022 13:08 Відповісти
Всі названі звитяжці саме і були терористами за міжнародно визнаним визначенням, котре виникло в часи, коли реакційні, авторитарні, монархічні режими тощо називали тероризмом збройну боротьбу проти тиранства. Але кацапи проти тиранства не боряться, вони суть слуги тиранів, нація катів, стукачів, мусорів і вертухаїв.
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05.04.2022 13:35 Відповісти
бєнєчці дали команду з кремля - глушити. І бєнечка, відчувши скорий свій п_ць, почав діяти.
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05.04.2022 10:23 Відповісти
хэрмаки з татаровими і Ко повиповзали і працюють.........
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05.04.2022 10:30 Відповісти
Ті, хто дав команду це зробити, працюють на підрив України. На *****.
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05.04.2022 10:31 Відповісти
Кацапская свиноморда, вам не особо нужны сюжеты с украинских каналов. Вы сами наснимаете на мосфильме всё, что вам вздумается.
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05.04.2022 10:38 Відповісти
Не делайте из Зеленского идола. Он в итоге будет хуже *****. Орков бьёт не Зеленский, а ВСУ. Зеленский же сделал все, чтобы ВСУ не было. Весь ВПК уничтожен, ни одной единицы новой техники не было изготовлено. Вспомните: мир любой ценой, посмотреть в очко путлера, закатать деньги из ковидного фонда в асфальт, по которому теперь ездит орковская военная техника. Зеленский очень хочет чтобы а второй срок. Для этого он зачистит информационное поле от патриотической оппозиции и затем подпишет любой "мирный договор" с орками. Закрытие Прямого, Еспресо и 5 канала - это знак, что слив Украины уже готов на бумаге в виде "мирного" договора капитуляции.
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05.04.2022 10:36 Відповісти
Але у зебілів розуму як рибки гупі...
Яка іронія долі, 73% людей, які зараз сидять у бомбосховищах - це виборці зеленського. Спочатку голосуєш по-пріколу, віддаєш повноту влади малохольному клоуну-малоросу, а через три роки сидиш у бомбосховищі і просиш НАТО закрити небо.
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05.04.2022 10:40 Відповісти
Прямий ввімкнули в кабелі Евереста!
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05.04.2022 10:36 Відповісти
Сeйчас задача ОП (ЗЖ совпадение?) спасать ситуацию, которая вышла из под контроля из за действий ВСУ и ТРО, которые "неожиданно" оказались очень сильными. Секретная записка путину, теперь СЕКРЕТНОЕ предложение переговорщикам. А почему "слуги народа" не доверяют НАРОДУ?
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05.04.2022 10:38 Відповісти
Шабуня, ти прокинувся, борцун з корупцією, а чи не ти допомагав цьому зеленому кодлу прийти до влади????
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05.04.2022 10:38 Відповісти
Єрмаки та татарови продовжують свою антиукраїнську діяльність. А що про це думає пан президент? А лейтенант Баканов чому не реагує?
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05.04.2022 10:42 Відповісти
Зелені граються з вогнем!
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05.04.2022 10:44 Відповісти
Перемагати опонентів треба своїми чесними діями на користь України, а не підлим і підступним обмеженням мовлення опозиційних каналів. Вам же. дебілам, не раз казали, що в Україні путінізм не пройде! Народ і армія не дозволять. Позор недолугій владі!
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05.04.2022 10:49 Відповісти
Ганьба, українською. А позір то є погляд, вигляд чи огляд, українською же.
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05.04.2022 11:33 Відповісти
Я зовсім вважаю що в часи війни повинні керувати військові , а цивільна частина управлінців усіх рангів потрібна тільки для виконання завдань військового керівництва. І все.
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05.04.2022 10:55 Відповісти
Щось таке коїть зелена погань!!!
Зеленський не може цього не знать!!!
Що це за таємні договорняки з рашкою, проти яких усі люди хто має здоровий глузд, а тепер ще і закриття каналів!!!!!!
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05.04.2022 10:57 Відповісти
Да, реально мерзко смотреть этот единый видео-марафон, в котором вещают аматорский недоканал "Рада" и пророссийские каналы "Интер" и "Украина"... Информативность слабая, только то и делают что хвалят "великого" Зелю и "супер переговорщика" Арахамию. А от рож Ермака и Арестовича уже и вовсе тошнит, так часто мелькают...
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05.04.2022 11:28 Відповісти
Не даремно Арахамія, Корнієнко і монобільшість вихваляли компартію Китаю (це було десь в грудні - січні). Ідеологія компартії Китаю близька по духу партії монобільшості. Вони самі про це відкрито говорили. Отже будемо мати через 1-2 роки "маленького Мао Цзедуна, або Ким Чин Ина, Ким Ир Сена, можливо Сталіна." Для того і потрібен один телеканал з однією лінією партії. Ми це вже проходили в Радянському Союзі. Монобільшість про це або забула, або вони занадто молоді і не жили при культі Сталіна, або їхні діди були в НКВД, або вони просто безграмотні. Я думаю, що наші захисники гинуть не за культ особистості, а за європейське майбутнє наших дітей. ЗСУ буде з народом і не допустить ніяких культів.
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05.04.2022 14:54 Відповісти
И "патриоты" Вася Голованов и Тигран Мартиросян !!!
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05.04.2022 17:37 Відповісти
За критику неадекватных действий власти здесь начали банить.Как это понимать?Зелень везде уже?
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05.04.2022 11:40 Відповісти
Скотиняка пішов за кораблем.
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05.04.2022 11:57 Відповісти
Почему молчит Европейская солидарность, руководители каналов , журналисты?
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05.04.2022 11:48 Відповісти
А всех остальных, признать НКО и выдворить из страны?
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05.04.2022 15:41 Відповісти
Влада боїться опрзиції
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05.04.2022 11:58 Відповісти
Конструктивная критика переговоров с агрессором и оккупантом и боязнь срыва договорничка с ****** являются основными причинами для "затыкания ртов" несогласных!
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05.04.2022 12:17 Відповісти
Зєля все робитьь через жопу. Посадив би він Порошека відразу після виборів, і не прийшлось би зараз боротись з шоколадною рекламою пєті - мародера .
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05.04.2022 12:22 Відповісти
Ну да. Не удалось слить ***** Украину? Печот, Я понимаю.
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05.04.2022 15:47 Відповісти
Ну да. Пам'ятаю парад коли був Іловайськ. Мародер тоді ще розмовляв з )(уйлом . Записи розмов гидко слухати.
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05.04.2022 17:05 Відповісти
"Мародер тоді ще розмовляв з )(уйлом" - ага. А вот его снимок перед встречей -
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05.04.2022 17:08 Відповісти
йди собі кацап. Здєсь водкі нєт.
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05.04.2022 17:47 Відповісти
обойдешься боярой.
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05.04.2022 18:00 Відповісти
Зеленский должен понимать, что после войны будет много людей без тормозов, к тому же с боевым опытом и оружием
Лучше пусть прекратит терроризировать Порошенко, диктатуры тут уже никто не допустит
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05.04.2022 12:57 Відповісти
НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....взагалі має багато відкритих питань....

треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків.....ЦЕ правда!

ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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05.04.2022 13:48 Відповісти
Дуже хочу вірити, що Зеленський цього рішення не санкціонував і це самодіяльність Єрмака і ко Джерело: https://censor.net/ua/n3331442

Що ви з Зеленського робите святого і справедливого. Завгоспу канали до пи*ди, а цей збирається іти на другий термін.
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05.04.2022 17:21 Відповісти
Неззя критиковать !!! Низзя !!!
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05.04.2022 17:34 Відповісти
у меня всё большие подозрения в отношении зе в том что он агент ***** и рашки!
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05.04.2022 18:04 Відповісти
А нічого що в Україні іде війна?І по законам військового стану влада має право( а з моєї точки зору - зобов'язана) вводити цензуру.Права будете качати після перемоги.А якщо деякі політикани ніяк не вгамуються,то є ще на них і прокуратура.
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07.04.2022 10:47 Відповісти
Це про зю-зє?? Так воно нє політік,кюкля,посміховисько
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13.04.2022 23:34 Відповісти
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