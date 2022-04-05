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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,5 тис. осіб, 150 літаків, 134 гелікоптери, 676 танків і 1 858 броньованих машин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 квітня втрати особового складу противника становлять близько 18,5 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 18500 осіб,

танків ‒ 676 од,

бойових броньованих машин ‒ 1858 од,

артилерійських систем – 332 од,

РСЗВ - 107 од,

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засоби ППО - 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки - 1322 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,5 тис. осіб, 150 літаків, 134 гелікоптери, 676 танків і 1 858 броньованих машин 01
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Топ коментарі
+15
Всім українським утілізаторам кацапських вбивць-респект.Не зупиняйтесь...
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05.04.2022 09:38
+14
А також відключено від інформації 5 Канал, Прямий, Експресо.
Кацапствующі у владі святкують перемогу?
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05.04.2022 09:48
+13
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05.04.2022 09:48
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Всім українським утілізаторам кацапських вбивць-респект.Не зупиняйтесь...
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05.04.2022 09:38 Відповісти
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05.04.2022 09:48 Відповісти
А також відключено від інформації 5 Канал, Прямий, Експресо.
Кацапствующі у владі святкують перемогу?
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05.04.2022 09:48 Відповісти
Утилизация спецоперационерщиков идёт по плану.
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05.04.2022 09:51 Відповісти
29 танків за добу. Якщо так, то це блискучий результат. Як на мене, то больовий поріг рашистів це 1000 танків і 30000 бійців, а також 200 чи 250 літаків.
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05.04.2022 10:17 Відповісти
Больовий поріг у кацапів це перекрита труба, свого сміття їм не жалко.
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05.04.2022 13:25 Відповісти
200 а тим паче 250 літаків буде наразі дуже складно, по наявній інформації зараз набагато менше авіанальоті, в першу чергу беспілотники та звичайно ракети різних типів, розвідка каже, що проблема у кацапів саме в досвідчених пілотах, пускають вже курсантів з 60-80 годинами стажу в повітрі (за стандартами НАТО треба мінімум 300 годин, щоб сісти в бойовий виліт).
Тому, я думаю, що больовий поріг рашистів у літаках винищувачах вже було досягнуто, тому що загалом 150 літаків (а на справді більше, тому що були ще підбиті а ще при регулярних вилітах потрібен завжди профілактичний техогляд і ремонт, тобто там ще мінімум 50 літаків на ремонті, тобто тимчасово небоєздатні) ну це взагалі офігєть як багато, ну просто у більшості країн світу взагалі стільки немає в арміях...
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06.04.2022 06:49 Відповісти
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05.04.2022 10:21 Відповісти
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05.04.2022 11:02 Відповісти
а те что восстановить невозможно пойдёт на металл, а от продажи в фонд ВСУ
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05.04.2022 11:03 Відповісти
Літачки впевнено перемагають коптерів. 😀
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05.04.2022 11:54 Відповісти
я вболівав за літачки - і вони пішли у відрив. тепер вболіватиму за вертушки))
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05.04.2022 12:27 Відповісти
Вболівайте надалі за літачки, вертушки то біда значно менша.
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05.04.2022 13:24 Відповісти
Наркотик яким вас колять для безстрашия безсилий від почуття жити вільно
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05.04.2022 17:15 Відповісти
Цікаво, чи читає х-ло про свої втрати на Цензорі? Чи розуміє що у нього більше немає кращих танків, ні літаків, ні орків? Що йому п-ць із недобитими залишками бабуїнів? Чого він тягне з капітуляцією?
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06.04.2022 09:19 Відповісти
 
 