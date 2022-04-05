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Сили ППО збили вночі дві ворожі цілі на Рівненщині, - голова ОВА Коваль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Сили ППО збили вночі дві ворожі цілі на Рівненщині

На Рівненщині в ніч на вівторок сили ППО збили дві ворожі цілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль у телеграмі.

"Вночі силами ППО збито дві ворожі цілі. Небо під контролем ЗСУ", - повідомив Коваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі українська ППО збила над Дніпропетровщиною дві російські ракети, - Резніченко

Автор: Наталя Джума
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Слава нашим доблесним воїнам !
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05.04.2022 09:44 Відповісти
Як працює наша ппо, то хати у навколишніх селах підстрибують. Вибігають усім селом побачити що робиться. Родичі уже бачили момент збиття ракети. Радості було.
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05.04.2022 09:52 Відповісти
Знищене лапатними ротами українське ППО продовжує реально нищити лапатне недовійсько-респект.Не зупиняйтесь...
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05.04.2022 09:55 Відповісти
 
 