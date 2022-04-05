Сили ППО збили вночі дві ворожі цілі на Рівненщині, - голова ОВА Коваль

Сили ППО збили вночі дві ворожі цілі на Рівненщині

На Рівненщині в ніч на вівторок сили ППО збили дві ворожі цілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль у телеграмі.

"Вночі силами ППО збито дві ворожі цілі. Небо під контролем ЗСУ", - повідомив Коваль.

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