У зв'язку з обстрілами Краматорська потяги чекають на аналіз пошкоджень залізничного полотна, поїзд Львів-Лозова змінює маршрут, - "Укрзалізниця"
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У зв'язку з обстрілами Краматорська поїзди "Укрзалізниці" наразі чекають на аналіз пошкоджень залізничного полотна, та поновлять рух після стабілізації на ділянці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Укрзалізниці".
Зокрема, поїзд 45/46 наразі перебуває по станції Лозова, інформація про можливість подальшого руху буде оновлюватися.
Пасажирам, що очікують евакуації з Краматорська, радять перебувати у безпечному місці та слідкувати за офіційними повідомленнями.
Поїзд 142/141 Львів-Лозова тим часом змінює маршрут руху і прямуватиме через Полтаву-Південну без заїзду на станцію Харків.
Відправлення зі Львова о 14:15, по Полтаві-Південній о 15:52, із Лозової о 02:11, по Полтаві-Південній о 04:41.
Можливість прямування поїзда до кінцевої станції Лозова буде підтверджуватися на щоденній основі залежно від безпекової ситуації у регіоні.
Будь ласка, зачекайте...