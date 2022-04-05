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Укрзалізниця (2041) евакуація (1930)

У зв'язку з обстрілами Краматорська потяги чекають на аналіз пошкоджень залізничного полотна, поїзд Львів-Лозова змінює маршрут, - "Укрзалізниця"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

уз

У зв'язку з обстрілами Краматорська поїзди "Укрзалізниці" наразі чекають на аналіз пошкоджень залізничного полотна, та поновлять рух після стабілізації на ділянці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Укрзалізниці".

Зокрема, поїзд 45/46 наразі перебуває по станції Лозова, інформація про можливість подальшого руху буде оновлюватися.

Пасажирам, що очікують евакуації з Краматорська, радять перебувати у безпечному місці та слідкувати за офіційними повідомленнями.

Поїзд 142/141 Львів-Лозова тим часом змінює маршрут руху і прямуватиме через Полтаву-Південну без заїзду на станцію Харків.

Відправлення зі Львова о 14:15, по Полтаві-Південній о 15:52, із Лозової о 02:11, по Полтаві-Південній о 04:41.

Можливість прямування поїзда до кінцевої станції Лозова буде підтверджуватися на щоденній основі залежно від безпекової ситуації у регіоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 5 квітня

Автор: Наталя Джума
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Хто знає ,де лейтенант Баранов???
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05.04.2022 09:58 Відповісти
 
 