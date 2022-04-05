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Молодший сержант Назар Небожинський в бою підбив три ворожі "броні" та ціною власного життя врятував 20 воїнів. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Молодший сержант із Рівного Назар Небожинський ціною власного життя врятував 20 воїнів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на rivnepost.
Як зазначається, сталось це на Чернігівщині, коли українські військовослужбовці відбивали від російських загарбників одне із сіл.
Назар Небожинський підбив три ворожі "броні", однак остання гармата встигла спрацювати і смертельно його поранила.
Побратим навідника розповів: "За нашою БМП було 20 людей. Якби він не зробив, того що зробив, нас би просто всіх двадцятьох розірвало на шмаття. Небожинський Назар — справжній герой. Він нас врятував своїм життям".
Топ коментарі
+37 Чайка Київ
показати весь коментар05.04.2022 10:35
+32 Evhen Perederiy
показати весь коментар05.04.2022 10:38
+29 demindor
показати весь коментар05.04.2022 10:38
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Будь ласка, зачекайте...
Робить те, що і робив.
Ціною власних життів.
Герої вони, а не чиновники та депутани, які приїхали у вже звільнені міста та села для фотосесій.
Їх там вже дуже немало з перших днів.
Герой Назар Небожинський один з них.
Герои не умирают... Назар подарил 20ти побратим шанс уничтожить еще сотни и тысячи кацапов. я не верующий поэтому не буду говорить царство небесное. Просто не забывайте всех наших...
Українська нація має остаточно усвідомити, що преЗЕдент, ОПешнікі та інші губернатори - це лише "говорячі голови", а не горої!
Слава Україні та героїчним ЗСУ!!!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!