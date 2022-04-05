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Молодший сержант Назар Небожинський в бою підбив три ворожі "броні" та ціною власного життя врятував 20 воїнів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Молодший сержант із Рівного Назар Небожинський ціною власного життя врятував 20 воїнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на rivnepost.

Як зазначається, сталось це на Чернігівщині, коли українські військовослужбовці відбивали від російських загарбників одне із сіл.

Назар Небожинський підбив три ворожі "броні", однак остання гармата встигла спрацювати і смертельно його поранила.

Побратим навідника розповів: "За нашою БМП було 20 людей. Якби він не зробив, того що зробив, нас би просто всіх двадцятьох розірвало на шмаття. Небожинський Назар — справжній герой. Він нас врятував своїм життям".

Також читайте: Під час рейду підскочив до ворожої БМП, зарізав механіка, застрелив командира та привів "коробку" до розташування підрозділу, - героїзм українців на війні. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+37
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05.04.2022 10:35
+32
Слава захисникам України!!! Вічна пам'ять полеглим і міцного здоров'я живим!!! Горіть у пеклі москалі!!!
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05.04.2022 10:38
+29
Героям слава!
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05.04.2022 10:38
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05.04.2022 10:35 Відповісти
Героям слава!
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05.04.2022 10:38 Відповісти
Слава захисникам України!!! Вічна пам'ять полеглим і міцного здоров'я живим!!! Горіть у пеклі москалі!!!
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05.04.2022 10:38 Відповісти
надо, чтобы зеленский посмотрел это 10 раз подряд перед тем, как назначать делегацию с хламидией на переговоры по расийским гарантиям... дай Бог, недолго осталось...
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05.04.2022 10:38 Відповісти
Він побачив Бучу. І що? Нічого.
Робить те, що і робив.
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05.04.2022 10:40 Відповісти
Рашисти не просто драпали з Київщини та Чернігівщини, українські воїни вибивали їх звідти.
Ціною власних життів.
Герої вони, а не чиновники та депутани, які приїхали у вже звільнені міста та села для фотосесій.
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05.04.2022 10:39 Відповісти
Доречі, мер Чернігова Атрошенко закликав жителів західних областей їхати захищати Чернігів, Харків.
Їх там вже дуже немало з перших днів.
Герой Назар Небожинський один з них.
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05.04.2022 10:43 Відповісти
Героям слава!
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05.04.2022 10:39 Відповісти
Герої не вмирають!
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05.04.2022 10:40 Відповісти
20 летний пацан погиб за свою Нэньку Украину, а мусорные срочники рашки едут за трусами женскими на войну для своих свиноматок...

Герои не умирают... Назар подарил 20ти побратим шанс уничтожить еще сотни и тысячи кацапов. я не верующий поэтому не буду говорить царство небесное. Просто не забывайте всех наших...
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05.04.2022 10:40 Відповісти
Тут сидять одні диванні вояки тільки б по любому поводу обісрати нашого Президента! Раніше ще вихваляли Пороха тепер якось притихли)
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05.04.2022 10:58 Відповісти
..іди в сраку
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05.04.2022 11:02 Відповісти
Вічна пам'ять
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05.04.2022 10:51 Відповісти
абсолютно необхідно щоб Порошенко разом зі своїми братами-ригами повернув Україні сотні вкрвдених лярдів баксів,а не бігав піарився з автоматиком піарився.Синок його,прихильник русскага міра,в Англії.
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05.04.2022 11:00 Відповісти
Тебе бригадир ботів місяць тому кинув воювати сюди, а не фронт.
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05.04.2022 11:06 Відповісти
Герої не вмирають. Вмирають вороги.
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05.04.2022 11:01 Відповісти
ви наші герої!
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05.04.2022 11:43 Відповісти
Слава героям ,як жаль що гинуть кращі ,а всяка паскуда корупціонери ,злочинці ,зрадники олігархи живуть .
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05.04.2022 11:53 Відповісти
Це - Герой ! Про таких людей мають цілодобово писати та говорити з телемарафонів, але ж ніяк не тягти на ефіри статусних тиловиків на кшталт представників ОПи та інших чиновників!
Українська нація має остаточно усвідомити, що преЗЕдент, ОПешнікі та інші губернатори - це лише "говорячі голови", а не горої!

Слава Україні та героїчним ЗСУ!!!
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05.04.2022 12:23 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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05.04.2022 16:45 Відповісти
 
 