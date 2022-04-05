Вчора російську ракету типу "Калібр" було збито зі звичайної, далеко не нової гармати, - ВМС

Вчора, 4 квітня, в одному із пунктів базування Військово-Морських Сил ЗС України звичайною артилерійською гарматою було збито російську ракету типу "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Військово-Морських Сил Збройних Сил.

"Кажете якась там армія світу з "аналогов нет"? Повідомляємо, вчора в одному з пунктів базування Військово-Морських Сил ЗС України звичайною і далеко не новою артилерійською гарматою було збито рашиський "КАЛІБР" (ракета типу "Калібр". - Ред. ). Слава Збройним Силам України. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі українська ППО збила над Дніпропетровщиною дві російські ракети, - Резніченко