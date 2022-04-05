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Вчора російську ракету типу "Калібр" було збито зі звичайної, далеко не нової гармати, - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Вчора, 4 квітня, в одному із пунктів базування Військово-Морських Сил ЗС України звичайною артилерійською гарматою було збито російську ракету типу "Калібр".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Військово-Морських Сил Збройних Сил.

"Кажете якась там армія світу з "аналогов нет"? Повідомляємо, вчора в одному з пунктів базування Військово-Морських Сил ЗС України звичайною і далеко не новою артилерійською гарматою було збито рашиський "КАЛІБР" (ракета типу "Калібр". - Ред. ). Слава Збройним Силам України. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі українська ППО збила над Дніпропетровщиною дві російські ракети, - Резніченко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
в умелых руках и х.й - отвертка
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05.04.2022 10:46
+11
Калибр можно и с автомата сбить, если знать как летит и попасть
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05.04.2022 10:44
+8
Слава Богу, слава Україні.
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05.04.2022 10:49
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Калибр можно и с автомата сбить, если знать как летит и попасть
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05.04.2022 10:44 Відповісти
в умелых руках и х.й - отвертка
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05.04.2022 10:46 Відповісти
Реально метров 50 высоты бывает пролетает. Но вот как застать момент?
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05.04.2022 10:51 Відповісти
ну, на то есть радиолокация. Здесь главное донести оперативно информацию о курсовых азимутах до армейских расчётов ПВО, ну и определенный фарт в виде уже сидящего на зушке стрелка, или попившего кофе оператора "иглы".
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05.04.2022 12:04 Відповісти
На высоте 50 метров радиолокация не берет.
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05.04.2022 13:17 Відповісти
калибр светится на экране не всём пути его полёта.
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05.04.2022 13:27 Відповісти
Я ось не знаю, чому так стверджують, але за це усі говорять. В мене на кораблі бачилось усе що на воді і усе, що над поверхнею. До 40 миль правда.
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05.04.2022 17:17 Відповісти
Тому що гладь води - це не пересічена місцевість. Тому, мабудь, і цю ракету вдалося збити.
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05.04.2022 22:02 Відповісти
Та хто його знає. Але ж калібр по морю іде на максимум низькій висоті, кажись до 10 метрів. А по земній поверхні мінімум 50 метрів.
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06.04.2022 08:33 Відповісти
Ну якщо "ми не будемо постачати літаки та ******* ППО,бо це третя світова війна", тоді тільки так 🤷
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05.04.2022 10:49 Відповісти
Значить ЗСУ розжилися на патрони до АЗП-57 С-60. Вони стоять на озброєнні у поляків
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05.04.2022 13:12 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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05.04.2022 10:49 Відповісти
побільше б таких ненових гармат.
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05.04.2022 10:53 Відповісти
ЗУ-23
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05.04.2022 10:56 Відповісти
ну, хоч це не гармата, але, ймовірно, мова йде саме про цю "колісницю"...
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05.04.2022 11:03 Відповісти
Це якраз гармата.
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05.04.2022 11:04 Відповісти
За класифікацією кулемет до 20 мм, все що від 20 мм і вище - гармата, навіть якщо чергами лупить. Американський Вулкан 20 чи 30 мм - це гармата, а не кулемет...
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05.04.2022 11:08 Відповісти
Спорити не буду, але заглянув в Вікіпедію:
Гарма́та[1], заст. пу́шка, кано́на[2][3] - тип артилерійської зброї, що відрізняється від інших типів ствольних артилерійських систем, таких як гаубиця або мортира, більшим подовженням ствола, вищою початковою швидкістю снаряда, але меншим максимальним кутом підвищення. Умовною межею між гаубичним і гарматним стволом вважається його довжина.
Отже, має значення довжина ствола та початкова швидкість снаряда.
Недаремно вказаний "агрегат" назвали "зенітною установкою", на відміну від зенітноі гармати АЗП С-60, на якій я колись вчився.
Ну, байдуже, з чого, головне, збили!
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05.04.2022 11:24 Відповісти
в зенітній артилерії гаубиці, мортири та міномети не використовуються в принципі - в зенітній артилеріїї бувають тільки гармати
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05.04.2022 11:31 Відповісти
та цікаво! БО це реально робота ювеліра!
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05.04.2022 11:57 Відповісти
ЗСУ-23-2 все таки АЗГ так само як і АЗП -С-60.В ЗС СССР ВСУ 23-2 якраз були для прикриття комплексів С-300
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05.04.2022 13:15 Відповісти
А от АЗП-С-60 якраз для прикриття ЗРК КУБ бо в останнього ,,мертва зона,, 4 000 м
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05.04.2022 13:18 Відповісти
Ну звичайно, змогли. "ЗУ-23. Скорострельность - 2000 выстрелов в минуту"
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05.04.2022 22:05 Відповісти
>>> реальнiсть ******** расеi
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05.04.2022 11:05 Відповісти
Ну правильно Starstreak розроблений в 1997 році,- не новий не збрехали...
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05.04.2022 11:09 Відповісти
Це щастливий випадок.Краще мати ******* зброю яка гарантовано буде збивати рашистів.
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05.04.2022 11:14 Відповісти
Можно, но вероятность того, что она (ракета) удачно пролетит (под носом) и будет время среагировать и точно попасть не очень велика, поэтому нужна сеть и стратегия (кто, как и чем будет сбивать)!
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05.04.2022 11:18 Відповісти
Не треба цього писати, бо на Заході скажуть, що Україны не потрібні засоби ППО, бо вони "і так добре вправляються".
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05.04.2022 11:27 Відповісти
Если это что на снимке то это Х-39,дальность небольшая
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05.04.2022 11:59 Відповісти
То це гарна новина, що нам приходиться гарматами збивати ракети, - замість ******** систем ППО?
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05.04.2022 12:10 Відповісти
это ответ некоторым здешним военным икспердам на вопрос , "зачем херачить ракетой "бука" по "безобидному" и невооруженному "Орлану-10":
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05.04.2022 12:15 Відповісти
А де там написано, що "Орлан" збито "Буком"?
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05.04.2022 12:24 Відповісти
несколько дней назад здесь в ленте комментов один иксперд на новость о сбитии "Орлана-10" пытался рассказать одновременно, что:
- невозможно сбивать низколетящие тихоходные цели ракетой "бука"
- не раицонально тратить дорогую ракету 9М38М1 на дешевый БПЛА
- "Орлан-10" никакой угрозы не несет, потому что не несет никакого вооружения.
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05.04.2022 12:45 Відповісти
2000 вистрилів в хвилину ,це вам не кіт чихнув , не дарма 60 років в строю
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05.04.2022 12:53 Відповісти
Так зушукою вальнули чи ні?
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05.04.2022 13:02 Відповісти
ракету типу "Калібр" було збито зі звичайної, далеко не нової гармати Джерело: https://censor.net/ua/n3331462

Невже картеч застосували?
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05.04.2022 13:56 Відповісти
 
 