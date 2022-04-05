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Вчора російську ракету типу "Калібр" було збито зі звичайної, далеко не нової гармати, - ВМС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вчора, 4 квітня, в одному із пунктів базування Військово-Морських Сил ЗС України звичайною артилерійською гарматою було збито російську ракету типу "Калібр".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Військово-Морських Сил Збройних Сил.
"Кажете якась там армія світу з "аналогов нет"? Повідомляємо, вчора в одному з пунктів базування Військово-Морських Сил ЗС України звичайною і далеко не новою артилерійською гарматою було збито рашиський "КАЛІБР" (ракета типу "Калібр". - Ред. ). Слава Збройним Силам України. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+23 Геннадій Колесник
показати весь коментар05.04.2022 10:46
+11 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар05.04.2022 10:44
+8 Garry Dron 6973c752
показати весь коментар05.04.2022 10:49
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Будь ласка, зачекайте...
Гарма́та[1], заст. пу́шка, кано́на[2][3] - тип артилерійської зброї, що відрізняється від інших типів ствольних артилерійських систем, таких як гаубиця або мортира, більшим подовженням ствола, вищою початковою швидкістю снаряда, але меншим максимальним кутом підвищення. Умовною межею між гаубичним і гарматним стволом вважається його довжина.
Отже, має значення довжина ствола та початкова швидкість снаряда.
Недаремно вказаний "агрегат" назвали "зенітною установкою", на відміну від зенітноі гармати АЗП С-60, на якій я колись вчився.
Ну, байдуже, з чого, головне, збили!
- невозможно сбивать низколетящие тихоходные цели ракетой "бука"
- не раицонально тратить дорогую ракету 9М38М1 на дешевый БПЛА
- "Орлан-10" никакой угрозы не несет, потому что не несет никакого вооружения.
Невже картеч застосували?