"Українство - фейк. Його не було і немає. Змінити свідомість - найважливіша мета", - Медведєв

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що українці - це нібито фейк.

Про це він написав в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Глибинне українство, підживлене антиросійською отрутою та всепоглинаючою брехнею щодо своєї ідентичності, – це і є один великий фейк. Цього явища ніколи не було в історії. І зараз не існує. Змінити криваву та повну брехливих міфів свідомість частини нинішніх українців – найважливіша мета в ім'я спокою майбутніх поколінь самих українців", - заявив Медведєв.

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