УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16367 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
133 291 457
війна (56913) Медведєв (1765) нацизм (135) пропаганда (2571) рашизм (54)

"Українство - фейк. Його не було і немає. Змінити свідомість - найважливіша мета", - Медведєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

медведев

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що українці - це нібито фейк.

Про це він написав в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Глибинне українство, підживлене антиросійською отрутою та всепоглинаючою брехнею щодо своєї ідентичності, – це і є один великий фейк. Цього явища ніколи не було в історії. І зараз не існує. Змінити криваву та повну брехливих міфів свідомість частини нинішніх українців – найважливіша мета в ім'я спокою майбутніх поколінь самих українців", - заявив Медведєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представників Росії та Білорусі попросили не приїздити у Німеччину на заходи, присвячені річниці звільнення концтабору Бухенвальд
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+146
Димончику тоже захотелось на виселицу. Попадешь, не сцы!
показати весь коментар
05.04.2022 10:54
+119
Мужик из Питера по имени Андрей Зыков, который живет в Китае и торгует жидкостями для электронных сигарет, похвастался в местной группе, что он отправил в Россию партию отравленного товара, дабы отравить «фашню руснявую».
показати весь коментар
05.04.2022 10:53
+84
По факту главный фейк - «славная и сильная российская армия»
показати весь коментар
05.04.2022 10:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
Це ти, медведєв лайно, фєйк!! Падлюка тварючії! Щоб вам ,мудакам, цвяхі в ноги!
показати весь коментар
05.04.2022 20:59 Відповісти
Если украинства нет сейчас, и если его никогда не было раньше, то не было бы и этого заявления Медведева. И не было нинешней сплоченности украинского народа.

Поэтому его заявление в очередной раз подтверждает, что украинство было и есть. И это уже ощутила российская армия. Украинство имеет многовековую историю и культуру в отличие от территорий в границах ныне россии, которые такого и близко не имеют. А то, что в действительности украли у народов, которых они колоннизировали, в т. ч. частично украли, а теперь пытаются полностью отобрать богатую историю и культуру у народа Украины.
показати весь коментар
05.04.2022 21:03 Відповісти
Полное ничтожество, как в моральном, так и в умственном плане, что-то вякает по сложнейшим вопросам истории. У этого ничтожного существа нет не только ни ума, ни образования, у него нет даже простейшего житейского здравого смысла:

ну, чего вякать-то, если весь ваш идиотский проект "новороссии" с треском провалился, а ты сам давно уже никто и звать тебя никак ?
показати весь коментар
06.04.2022 04:08 Відповісти
Два кацапских карлика будут повешены вместе на красной площади и при этом будут смешно так трепыхать своими короткими ножками...
показати весь коментар
05.04.2022 21:12 Відповісти
Цей "фейк" вже наваляв вам так, ніби він не фейк. І ще накостиляє до повного усвідомлення реальності.
показати весь коментар
05.04.2022 21:12 Відповісти
А ще синок професорів!
Касапи(від татарського "аль касап"-живодер)-масово хворе на параноїдальну форму шизофренії(псевдологія) угрупування людиноподібних, що видають бажане за реальність!
Які професори такі й їхні нащадки...
Так звана рф-держава гопників, садистів, вбивць та гвалтівників.
Одним словом-вибл@дки.
показати весь коментар
05.04.2022 21:18 Відповісти
Отец плюшевого карлика Медведева, будучи ректором крупнейшего в СССР технологического института с 18 факультетами, мечтал о профессорской династии, но не рискнул устраивать сыночка-дурака ни на один факультет с инженерной специализацией, чтобы не опозориться.

Поэтому засунул его на юридический, где это ничтожество кое-как закончило обучения, получая по блату "четвёрки" на экзаменах.

Недоумок Медведев многократно допускал в публичных речах суждения, оценки, страшно безграмотные с точки зрения правоведения.
показати весь коментар
06.04.2022 04:15 Відповісти
Зато удачно "вышел замуж".. Тож по блату. За Свету. В девичестве - Линник. Из династии мясников. Её брательнички "Мираторг" дЁржут.
показати весь коментар
06.04.2022 06:23 Відповісти
Что за хрень с комментами??
показати весь коментар
06.04.2022 06:26 Відповісти
Алкокарлика достали из жопи.
показати весь коментар
05.04.2022 21:39 Відповісти
Всегда считал, шо фейк - это "русские". Обычно "русские" всегда назывались кацапами или москалями. А счас называются руснёй или свиносибаками. Так что такой нации, как "русские" в природе нету
показати весь коментар
05.04.2022 21:46 Відповісти
Не надо бахвальства! Русским удалось создать и сохранить ядерное оружие - и сегодня это их главный козырь. И не дай бог - они его применят! А Украина повела себя как самое тупое государство в мире - сегодня расхлебываем!!!
показати весь коментар
06.04.2022 08:51 Відповісти
Русские не создали ядерное оружие. Они его скомуниздили у американцев. Да и не русские совсем. А еврейские умы из СССР. А расхлебываем мы то, что не захотели лечь под *****.
показати весь коментар
06.04.2022 17:19 Відповісти
мы тебя обрежем и докажем, что руzzкость - это фейк!))
показати весь коментар
05.04.2022 21:50 Відповісти
Т.е., дважды обрезанный еврей - это гуззкий!!!
показати весь коментар
06.04.2022 00:54 Відповісти
щоб ти здох ****
показати весь коментар
05.04.2022 22:03 Відповісти
Іоанн Грозний в рамках "Опричнини" (серед.ХУІ ст.) створив московитський народ, примусово перемішавши по всій Московщині кілька сотень угрофіннських народів. В кожному селі могли жити по кілька сімей зовсім різних народів, які ради спілкування між собою мусили переходити на каламбур церковнослов'янської мови, що тлів у Москві, Твері, Рязані та ряді інших значних міст. Із цієї мішанини і вилупився цей дикий, споконвіку лісовий, мисливський народ. Таким він залишився й по нині.
показати весь коментар
05.04.2022 22:11 Відповісти
Іди ***** простітутка обіжена путінська, тебе кинув твій їблан путлоїд, вот ти **** і хочеш там щось попідпижджувати, аив натурі ти є *** в сраці, і твій підар там само
показати весь коментар
05.04.2022 22:24 Відповісти
******* уйхосос. Все ж знают что это русских не существует! Сборище угро-финнов оттраханные монгольской ордой уесосили у хана и были петушками в банях (носят кокошники на память об этом).
Опять эта тупая техника дезинформации - обвинять другие народы в том чем сами орки являются... Т.е. эта мультиплеменная гопота слушает чушь - оркобыдло повелось и не мешало тырить миллиарды кремлядям.
показати весь коментар
05.04.2022 22:25 Відповісти
да не сцыкай димончик скоро попадеш под В С У !!!
показати весь коментар
05.04.2022 22:31 Відповісти
З його слів зрозуміло, що всіх українців слід упокоїти. Не пам'ятаю, що цей недокурок щось в поперек Пуйлові казав. Але навряд чи він його у свій бункер пустить.
показати весь коментар
05.04.2022 22:41 Відповісти


Helen


@Helen07022015

· 8h

сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов!
показати весь коментар
05.04.2022 23:40 Відповісти
нужны санкции США, а те и не чешутся
показати весь коментар
06.04.2022 00:19 Відповісти
Ты -урод, Медведев.
показати весь коментар
05.04.2022 23:50 Відповісти
Джонсон не хочет с ним поговорить по русски?
показати весь коментар
06.04.2022 00:22 Відповісти
Ну це вже реально палата номер 6.Його закидони можуть сприйняти тільки особини з глибокою розумовою відсталістю
показати весь коментар
06.04.2022 00:35 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 00:48 Відповісти
С 1956 по 1991 год в состав СССР входили 15 союзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР.

Если Украинцы это фейк , то и остальные 14 республик тоже фейк !
Слышь, таракан , белорусы это фейк !
Передайте тоКаеву , что Казахстан и казахи тоже фейк !…
ПАРАША - ты один большой вонючий фейк !!!🤪
показати весь коментар
06.04.2022 01:03 Відповісти
Геббельс недоросший.
показати весь коментар
06.04.2022 01:36 Відповісти
Не міряйте на себе цей брудний смердючий халат, який він вам пропонує Хай сам його продовжує носити
показати весь коментар
06.04.2022 02:20 Відповісти
Димончик тявкало закрой! Скоро "денег нет, но вы держитесь там", вернётся бумерангом
показати весь коментар
06.04.2022 02:40 Відповісти
Дурак этот медведев
показати весь коментар
06.04.2022 03:38 Відповісти
Україна продемонструвала усьому світові, що дуже сильна, яскрава та творча країна.
показати весь коментар
06.04.2022 03:49 Відповісти
уявний журналіст задає йому питання: ок, припустимо, це так. Тоді, за медведєвим, тільки українство- фейк, якого не було і немає? Як щодо білорусів? Інші слов'янські (та інші) народи? Чи всі інші- справжні, і тільки український- фейк?
показати весь коментар
06.04.2022 03:49 Відповісти
По-моему открытый призыв к геноциду, всё ясно с ними, их планы уже понятны
показати весь коментар
06.04.2022 04:07 Відповісти
********* вылез с запоя и срет ртом
показати весь коментар
06.04.2022 06:29 Відповісти
МУДАВЄДЕВ -ЧМО...😄😂😄😂
показати весь коментар
06.04.2022 06:35 Відповісти
Чи є якесь пояснення чому це створіння кличуть на цензорі "Дмитро"? Він що "Дмитро" а не "Дмітрій"? Навіщо перекладати ці наволоч українською?
показати весь коментар
06.04.2022 07:24 Відповісти
Украина тебе поменяет сознание, правда пользоваться им ты будешь недолго. Смерть ворогам!
показати весь коментар
06.04.2022 07:36 Відповісти
Тебе, паскудо, взагалі не повинно бути на цій землі разом з твоїми гопниками. Той, хто тр**ав тую самицю, що тебе "виблюнула" хай би краще він був не спроможний тебе зачати виродка.
показати весь коментар
06.04.2022 07:37 Відповісти
"Перша задокументована згадка українських слів була записана у 448 р. н. е., історик з Візантії Пріск Панікійський, перебуваючи на території ******** України він занотував слова "мед" та "страва"."

І де були тоді орки?
показати весь коментар
06.04.2022 07:43 Відповісти
Орки були в ср..ці
показати весь коментар
06.04.2022 10:11 Відповісти
Джерело?
показати весь коментар
06.04.2022 19:26 Відповісти
Мало того, что уродец, так ещё тупой, как пробка.
показати весь коментар
06.04.2022 08:18 Відповісти
Руганью и насмешками ничего не добьетесь! Пора включать мозги, украинцы!
показати весь коментар
06.04.2022 08:53 Відповісти
Наговорили пять мешков глупости и насмешек - это нас не спасет! Пора включать мозги!
показати весь коментар
06.04.2022 08:55 Відповісти
Ну, включили, що далі ?
показати весь коментар
06.04.2022 10:12 Відповісти
не вникала в эту ересь,просто открыла статью,чтобы написать:сдохни Рашистская тварь!Слава непобедимому народу Украины!Слава ВСУ!!!
показати весь коментар
06.04.2022 11:01 Відповісти
яке воно хворе....
показати весь коментар
07.04.2022 00:22 Відповісти
Украина сегодня - это страна объединенная и сильная. Украина сейчас - мощное государство, которое даст отпор любому оккупанту.
показати весь коментар
07.04.2022 03:37 Відповісти
Да щоб ты вже здох падло и твий друг путин тож. Хоть УКРАИНА вздохнет свободно.
показати весь коментар
07.04.2022 05:38 Відповісти
Мы вам сознание поменяем, ******, и заставим прозреть, что вы живёте возле параши!
показати весь коментар
08.04.2022 08:40 Відповісти
Русские - не народ не нация и не этнос, а наднациональная политическая агломерация. Народ, этнос определяются территорией исторического оседлого проживания. Ни российские императоры, ни большевики великороссов таковыми не считали. В пределах РСФСР и всего СССР всем народам выделялись автономные республики, национальные округа или края, но только не русским.
Употребление современной версии солунского наречия староболгарского языка - единственный признак якобы "славянства" русских, как народа.
Человек, считающий себя русским по национальности - чисто политический продукт российского империализма, искусственная агломерация отщепенцев из народов, населяющих Империю.
показати весь коментар
09.04.2022 14:23 Відповісти
ZНедоразумение мокша со своими орками - это реальный фейк. Их улуса не было не то что на карте, когда существовала святая Киевская Русь. Орда - это не славяне и никогда ими не были. Кровавый улус с центром в мокше в ХХІ веке , все теми же средневековыми методами пытается изменить мир. Европа долго верила в ложь мокшанского карлика. Вот и второй подвязывается. На скамье в Гааге места достаточно всем кровавым извергам будет за Бучу, Ирпень, Бородянку, Мариуполь, Мелитополь, Чернигов -за всю Украину.
показати весь коментар
10.04.2022 11:29 Відповісти
тайни знаки вийны.видео на ют.там теж кажу МЫ РОСЫЧИ!. Чого офис на жопи сидит и не заяве право на всю Русь???!!!
показати весь коментар
11.04.2022 09:26 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 