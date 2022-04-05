133 291 457
"Українство - фейк. Його не було і немає. Змінити свідомість - найважливіша мета", - Медведєв
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що українці - це нібито фейк.
Про це він написав в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Глибинне українство, підживлене антиросійською отрутою та всепоглинаючою брехнею щодо своєї ідентичності, – це і є один великий фейк. Цього явища ніколи не було в історії. І зараз не існує. Змінити криваву та повну брехливих міфів свідомість частини нинішніх українців – найважливіша мета в ім'я спокою майбутніх поколінь самих українців", - заявив Медведєв.
Топ коментарі
+146 wittmann1980
показати весь коментар05.04.2022 10:54
+119 Nov
показати весь коментар05.04.2022 10:53
+84 Юрий Педаченко
показати весь коментар05.04.2022 10:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Поэтому его заявление в очередной раз подтверждает, что украинство было и есть. И это уже ощутила российская армия. Украинство имеет многовековую историю и культуру в отличие от территорий в границах ныне россии, которые такого и близко не имеют. А то, что в действительности украли у народов, которых они колоннизировали, в т. ч. частично украли, а теперь пытаются полностью отобрать богатую историю и культуру у народа Украины.
ну, чего вякать-то, если весь ваш идиотский проект "новороссии" с треском провалился, а ты сам давно уже никто и звать тебя никак ?
Касапи(від татарського "аль касап"-живодер)-масово хворе на параноїдальну форму шизофренії(псевдологія) угрупування людиноподібних, що видають бажане за реальність!
Які професори такі й їхні нащадки...
Так звана рф-держава гопників, садистів, вбивць та гвалтівників.
Одним словом-вибл@дки.
Поэтому засунул его на юридический, где это ничтожество кое-как закончило обучения, получая по блату "четвёрки" на экзаменах.
Недоумок Медведев многократно допускал в публичных речах суждения, оценки, страшно безграмотные с точки зрения правоведения.
Опять эта тупая техника дезинформации - обвинять другие народы в том чем сами орки являются... Т.е. эта мультиплеменная гопота слушает чушь - оркобыдло повелось и не мешало тырить миллиарды кремлядям.
Helen
@Helen07022015
· 8h
сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов!
Если Украинцы это фейк , то и остальные 14 республик тоже фейк !
Слышь, таракан , белорусы это фейк !
Передайте тоКаеву , что Казахстан и казахи тоже фейк !…
ПАРАША - ты один большой вонючий фейк !!!🤪
І де були тоді орки?
Употребление современной версии солунского наречия староболгарского языка - единственный признак якобы "славянства" русских, как народа.
Человек, считающий себя русским по национальности - чисто политический продукт российского империализма, искусственная агломерация отщепенцев из народов, населяющих Империю.