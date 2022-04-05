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За добу окупанти завдали 54 удари по Харківщині: 6 людей загинули, 8 - дістали поранень, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,харківщина

За минулу добу окупанти завдали 54 удари по Харківщині із різних видів зброї дальної дії: артилерійські удари, мінометні і танкові обстріли, обстріли з РСЗВ. Постраждали райони Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачів, Барвінкового, Чугуєва.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед мирного населення є постраждалі внаслідок вчорашніх денних обстрілів в Харкові та Чугуєві. У Харкові та районі - 4 загиблих, 3 людей госпіталізовані. У Чугуївському районі - 2 загиблих, 5 осіб поранені", - повідомив Синєгубов.

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За добу окупанти у Барвінковому обстрілами пошкодили житлові будинки, автомобілі та сільгосптехніку. Синєгубов закликав місцевих жителів записуватися на евакуацію потягами. Так само рекомендовано убезпечитися жителям Лозової, через населений пункт курсують безкоштовні потяги. За додатковою інформацією слід звертатись до органів місцевого самоврядування.

"Продовжуємо забезпечувати місто Харків та область гуманітарною допомогою. Продукти харчування розподіляємо до пунктів видачі "Нової пошти" та "Укрпошти", на адресну допомогу у місті Харків та громади Харківщини. Харківщина готова до будь-яких сценаріїв, наші Збройні Сили України на позиціях та обороняють область. Ми ж маємо тримати міцний тил", - резюмував Синєгубов.

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Я не загинув - а єто вам большой мінус
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05.04.2022 11:03 Відповісти
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05.04.2022 11:12 Відповісти
хочеться прокинутися у світі, де немає росіян...
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05.04.2022 12:24 Відповісти
 
 