Україна не вірить російським гарантіям. Ми розуміємо, що через два роки після підписання угоди Росія може повернутися, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський не вірить російським гарантіям безпеки у разі підписання мирної угоди. Він вважає, що Москва може повернутися до агресії через два роки після такого договору.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю українським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми розуміємо, що навіть якщо ми з вами підпишемо найпотужнішу угоду, ми розуміємо, що через два роки Росія може повернутися. Просто розуміємо це, і якщо ми з вами приймаємо це, то відповідним чином і діємо", - зазначив Зеленський.
За його словами, українська делегація передавала російській стороні, що Україна не вірить російським гарантіям і продовжить будувати таку державу, яка буде в силах захистити себе сама.
Будь ласка, зачекайте...
Сейчас вы охренеете. Потому что убедитесь, что обслуга ОП реализует принцип "Кому война, а кому мать родна". Начну с того, что сегодня я узнал, что Госконцерн РРТ выключил «Еспресо», "Прямий" и 5 канал из цифрового эфира. На основании чего? А без основания. От слова совсем. Не было решения ни РНБО, ни СБУ, ни Минкулта или Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Никто из них не принимал подобное решение. Но Государственный концерн РРТ все же выключил три канала. Я хорошо понимаю, что без команды сверху такое сделать не могли. И тогда я обратился за информацией к своим источникам и злым языкам из ОП.
Так вот, мои источники говорят, что эта "гениальная" идея родилась в голове Кирилла Тимошенко. Юное дарование, которое занималось "Великим будівництвом", видимо заскучало на работе и решило проявить свою полезность власти. Поэтому он пришёл к Ермаку и предложил вырубить эти каналы. Мол, пока война и звезды встали, как Ермаку надо, то можно и вырубить эти каналы из эфира. А потом и не включить их. Потому что многие в ОП уже живут выборами после войны. Война не закончилась, а у них в голове выборы. Видимо перегрелись. Но вернёмся к информации от моих источников. Так вот, Ермаку идея очень понравилась. Ведь это значит, что не будет каналов где говорят и показывают про "вагнеровцев", Ермака Трухина, Юрченко, Тищенко и другой #моносброд. А все остальные каналы уже под контролем. И Ермак дал добро на это. Ещё раз. Человек, в чей функционал входит закупка степлеров и организация работы ОП дал добро на отключение каналов. И Кирилл позвонил руководству РРТ, которое без объяснения просто отключили эти каналы. Как в России. Дали команду из Кремля и все её выполнили, несмотря на то, что нет законного основания. Но это в РФ такое могло пройти тихо. А Украина не Россия. Тут не выйдет. Мы не за это сейчас воюем, чтоб всякая обслуга свои хитрожопые схемы могла прокручивать.
Это чистое мародерство. Вот, как российские оккупанты рассказывают всему миру, что они пришли освобождать Украину от нацизма, а сами освобождают украинцев от телефонов, стиральных машин и трусов, которые воруют, так и ОП сегодня, прикрываясь войной, пытается мародерить в информационном пространстве, приследуя свои меркантильные интересы.
Отсюда следует вывод. Или сейчас Владимир Зеленский отдернет свою зарвавшуюся прислугу, которая начала строить свой вариант "русского мира" в Украине или возникает вопрос - почему сегодня присутствуют мародеры во власти, которые используют войну в своих целях? И что нам с ними делать. Молчать точно не будем. Нефиг им прикрывать свои мерзости войной. А руководству РРТ стоит подумать, как оно будет объяснять свое беззаконие и назвать кто дал приказ на эти действия. И время пошло.
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
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