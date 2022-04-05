УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16574 відвідувача онлайн
Новини ЕкономікаВійна в Україні
752 4
Ахметов (788) електроенергія (1924)

У березні ДТЕК безкоштовно поставив військовим та медикам електроенергію на 32 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

електроенергія

У березні компанія ДТЕК Ріната Ахметова безкоштовно поставила військовим та медичним установам, а також виробникам хліба електроенергію на суму 32 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ.              

"З початку війни ДТЕК робить свій внесок у спільну перемогу та надає безкоштовно електроенергію об'єктам критичної інфраструктури. Електрикою були забезпечені лікарні, військові установи та виробники соціального хліба у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях", - повідомили у компанії.

Безкоштовну електрику у березні отримали майже 150 установ та підприємств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна обов’язково отримає від Росії репарації в повному обсязі, – Ахметов для Bloomberg

З них 100 – це госпіталі, лікарні та інші медичні заклади. Зокрема це Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова, Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня, Київська міська клінічна лікарня №5" та інші.

"ДТЕК продовжить безкоштовно надавати електрику військовим та медичним установам у цих регіонах до повної перемоги України", - заявили в компанії Ахметова.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Важлива та допомога, що не на словах, а на ділі- як ця.
показати весь коментар
05.04.2022 11:13 Відповісти
Для перемоги не жалко
показати весь коментар
05.04.2022 11:16 Відповісти
А уявляєте, яка допомога була б, якби з ахметова стягнули все, що він висмоктав з України за часи своєї олігархічної "діяльності", включно з компенсацією за спонсорування всіляких антидержавних політичних партії типу "регіонів"?
показати весь коментар
05.04.2022 12:06 Відповісти
 
 