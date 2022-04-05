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5 канал (314) Зеленський (17531) свобода слова (376) цензура (324) телебачення (730) Бутусов Юрій (3127) Прямий_канал (58) Офіс Президента (1752)

Бутусов про відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу": "Замість озброєння та мобілізації Офіс Президента витрачає час на зведення політичних рахунків"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

прямий

Обмеження свободи слова відносно каналів, патріотична позиція яких не викликає сумніву, - це зневага влади до всіх українців. Тільки свобода слова є гарантією контролю нашого суспільства над владою. Неконтрольована влада - це небезпека.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу".

"Ми воюємо за свободу, і це та цінність, яка робить наш народ та армію непереможними. Обмеження свободи слова відносно каналів, патріотична позиція яких не викликає сумніву, - це зневага влади до усіх українців. Думка, ніби "війна все спише". Не все і не всім. Тільки свобода слова є гарантією контролю нашого суспільства над владою. Неконтрольована влада - це небезпека, в чому ми багато років переконуємся. Тому негайно поновіть мовлення та не принижуйте Україну своїм шаленим бажанням заткнути будь-яку відмінну від вашої позицію. Це має вигляд, ніби замість озброєння та мобілізації Офіс Президента витрачає час на зведення політичних рахунків", - заявив Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шабунін про відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу": "Саме так починалася путінська цензура в медіа"

Раніше концерн РРТ відключив мовлення "Прямого" та "5 каналу". Глава ЦПК Віталій Шабунін, коментуючи це, заявив: "Саме так починалася путінська цензура в медіа".
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Топ коментарі
+123
Єдине досягення Зеленського- "я тут", все інше роблять військові, добровольці, лікарі, волонтери- ЛЮДИ та Захід.
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05.04.2022 11:20
+103
Бо як був нікчемою так і лишився.
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05.04.2022 11:17
+77
А що, хтось сподівався, що він, чи його оточення змінилося? А всі військові досігнення то завдяки простим людям.
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05.04.2022 11:18
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Є різниця між гілками кгб? Не вплутуйте в гебешні розбірки... є бажання вилизувати каламойську ляльку, робіть тихенько
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05.04.2022 13:03 Відповісти
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05.04.2022 12:19 Відповісти
так, неприємно все це,оп виявляється має вдосталь часу на політичні чвари..
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05.04.2022 12:20 Відповісти
А censor.net тоже запросто закрыть, и отключить интернет всем недовольным Зелей - вот и диктатура готовая. И это будет обязательно если молчать.
Что сейчас делать будем? Какие предложения?
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05.04.2022 12:27 Відповісти
і ніхто не узнає, що вірний служка арахамія вже все продав рашці. Дуже зручно. ...але тупо
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05.04.2022 12:35 Відповісти
Поки що доносити своє обурення всіма доступними мирними засобами. Треба дати владі шанс схаменутися.
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05.04.2022 13:00 Відповісти
Путину много лет Европа давала шанс схаменутися, результат мы с вами хорошо ощутили
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05.04.2022 14:04 Відповісти
Пропозиції: в Києві зараз сидить як мінімум 1млн. Українців. Їм дістатися банкової раз плюнуть( це не нам пертися через пів країни). Пора влаштовувати мітинги протесту! І нехай тільки спробує зелена банда вякнути про 'військовий стан' чи запровадити в місті безпідставну комендантську годину на 3 дні! Ну а якщо акцій протесту не станеться....ну то такі в Києві 'українці' значить...
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05.04.2022 13:19 Відповісти
Огидний зелений мародер
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05.04.2022 12:30 Відповісти
на крові патріотів виростає біснувате кордупленя - Великий Диктатор, лідєр всєго чєловєчєства, йбйгмть!
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05.04.2022 12:32 Відповісти
Путін теж з цього починав. Не вірю, що Зєлєнський настільки тупий, щоб продовжити знищення ЗМІ, не пов'язаних з рашкою.
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05.04.2022 12:33 Відповісти
Не Офіс Президента, а off-пись перепиZЕдентиска!
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05.04.2022 12:41 Відповісти
Здається, йдеться про намагання зберегти єдність під час війни, тому що зараз почала виходити багато критики на адресу президента.
Але це заходить занадто далеко.
Рішення є, але воно небезпечне. Солдати відмовляються від оборонної діяльності, поки Зеленський не вибачиться і не скасовує рішення. Скажіть президенту, що ви будете боротися лише за вільну та відкриту демократію. Звичайно, це все подарунок для Кремля.

https://espreso.tv/infomaroderstvo-i-zvedennya-politichnikh-rakhunkiv-zhurnalist-butkevich-pro-vidklyuchennya-espreso-pryamogo-i-5-kanalu
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05.04.2022 12:51 Відповісти
После массовых смертей детей и женщин ,из за саботажа зелупой подготовки к отражению полномасштабного вторжения -зеля может идти вслед за свинособачьим кораблем
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05.04.2022 13:19 Відповісти
Брехня!!!! Від цензора не летить нічого окрім вільної журналістика!!! А погрози і лють і ненависть і агресія летить від НАС- дуууже злииих українців!!! То що по твоїй тупій логіці нас закрити треба?
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05.04.2022 13:24 Відповісти
Ти під яким ніком був у минулому житті до деактивації, що такий лютий?
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05.04.2022 14:53 Відповісти
Особисто я хочу щоб переговори з російськими вбивцями вів Порошенко і Бутусов. Бо закриття цих каналів явно говорить що Зеленський хоче відмовитися від НАТО і від Криму. Алк Зеля ні Пороха ні Бутусова і близько не підпустить до цього.
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05.04.2022 12:54 Відповісти
Ракетна програма та зрив її.. Хто винуватець?

https://youtu.be/VHrgF2gsviI
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05.04.2022 13:01 Відповісти
Украина частично (и очень неплохо) отбилась и естественно пошли переключения внимания на внутренние дела и разбор ошибок и зрад. Если удастся хотя бы отогнать парашу на 23.02. этого года то на все ОП будет громадный вал критики и недовольства.
НО! До этого нужно дожить с приличной победой и не дай бог потерпеть поражение.
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05.04.2022 13:01 Відповісти
У бутусова знов читає з папірця. Регулярно у бочку меду підливає ложку дьогтю. Дуже знайомий стиль оболванювання ват
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05.04.2022 13:13 Відповісти
Не спише нічого війна, навпаки, ще дорахує до бухгалтерії помилок , головотяпства, зрадництва, непрофесійності- все зеленгій отарі нагадаємо, абсолютно безсенсовно ліпити з Бубочки Рятівника Націїї, бо рятівника ми знаємо- це ЗСУ, ТРО добровольчі загони, простий народ України. Воно вже хоче на другий термін. А зась тобі!
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05.04.2022 13:15 Відповісти
Ублюдочні , .бонуті ЗЕлені створіння ,, ви буквально змушуєте порохоботів - мочіть вас в сортірє . .
 Ну що ж , вважаю - внутрішнє перемир'я закінчилось . Хочете війни , тварі , - буде вам війна ..
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05.04.2022 13:17 Відповісти
Шо відкриваємо другий фронт?
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05.04.2022 13:35 Відповісти
А що ж робити .? Змушують .. .
І півтора місяця не протримались . Зебіли , одним словом . .
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05.04.2022 13:38 Відповісти
Да не зебилы, а как раз порохоботы держались почти месяц. Я же так понимаю, это поклонники Порошенко уже вовсю критикуют действия Зеленского? Я смотрела поначалу канал Прямой. И первые недели три там воздерживались от шпилек в сторону Зеленского, а потом началось. И это было неприятно видеть. У нас идет страшная война. И наши держатся вот уже сколько. Для меня это чудо (ну может я плохо представляла себе возможности армии). Впереди события еще страшнее. А эти три канала видимо решили, что они имеют право сейчас вести свою собственную трансляцию. То есть все каналы включились в этот марафон, а эти говорят, что нет, мы не будем. Мы будем вести свое вещание. Сейчас в стране военное положение и надо подчиняться указам Верховного главнокомандующего. Поклонникам Порошенко, которые сейчас начнут метать дерьмо в мою сторону, докладываю, голосовала за Порошенко. Но нынешними действиями Зеленского удовлетворена полностью.
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05.04.2022 15:54 Відповісти
Я тб взагалі не дивлюся . Але чую з джерел яким довіряю , що так названі - канали Порошенка пропонували свої послуги для всеукраїнського телемарафону , проте їм відмовили . Тому вони вирішили вести свій телемарафон . Але тепер їх мовлення в Т 2 взагалі припинили .
Про які саме - шпільки в бік влади йде мова , я не знаю . Якщо мова про критику деяких дій влади , то це цілком справедливо і виправдано . Влада повинна знати думку всього суспільства , а не лише свого виборця , і зважати на неї ! " Канали Порошенка " хоч і опозиційні до чинної влади , але 100% - суто проукраїнські ,, на відміну від Інтера ( наприклад ) який , як ні в чому не бувало , приймає участь у телемарафоні .! І закривати їх мовлення це абсолютна дурня . Або провокація ворогів України . .
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05.04.2022 16:39 Відповісти
Я прихильниця ЗСУ та свободи слова та повнiстю задоволена дiями ЗСУ ! Та не дуже свободою слова ,а чому б це так було?.Якщо не дають ефiрний простiр проукраiнським каналам тому що хтось щось казав там про зеленьского якось???? Дуже цiкаво А як же iнтер який так «чекав весни так чекав»ось i дочекався а чому вони завжди там про весну казали?Хто зна?Рота iм нiхто не закривав а тепер вони в марафонi.....вони ж вiЙни паскуди чекали та натякали на це кожного разу коли казали «Чекаймо ВЕСНИ!!!Жах
так що говорящая голова Зеленьский вибачаюся за образу,повинен посприяти та дати простiр для ефiру прямому та пятому а iще грошi нехай платить зсу а то щось його коло мабуть з грошима а Хлопцi якi захищають його не отримують грошi бо банк хоче щоб хлопцiз фронта за картками прийшли в банк особисто.
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05.04.2022 16:48 Відповісти
А не поклонникам Порошенко можно "кидать дерьмо в твою сторону"? Среди бывших избирателей Зе тоже есть разумные люди. Им можно?
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05.04.2022 17:05 Відповісти
Можно.
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07.04.2022 01:38 Відповісти
Дєрмак готує українців до капітуляції. Чекаємо виходу на арену Співаків-піховшиків- арахамій з подоляками....
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05.04.2022 13:44 Відповісти
Успехи и популярность плюс многие ,, попутные,, факторы могу сыграть злую шутку. История знает много примеров когда из ,, любимцев,, народа выростали фюреры,они начинали с политических конкурентов и ,, затыкали ,, рты. Закрытые каналы были совсем не пророссийскими. Фашистских каналов слуги народа почему то не замечали два года. Сейчас мы видим вторую половину Президента ( позитивную и достойную) но нужно помнить и первую- Коломойскую....
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05.04.2022 13:56 Відповісти
Зеленский, даже не мечтай сделать из Украины подобие Рашки или Белорусии, уже в Ростове не получиться спрятаться
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05.04.2022 14:00 Відповісти
А хто йому завадить?
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05.04.2022 14:09 Відповісти
Ті хто завадив Путлеру,українці
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05.04.2022 14:20 Відповісти
А де були українці, коли українці обирали його президентом? Я правильно запитав? Чи то якiсь інші українці були?
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05.04.2022 14:24 Відповісти
Сватов по телевизору смотрели, но есть и другие украинцы,которые не смотрят 1+1
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05.04.2022 14:50 Відповісти
ЗСУ
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05.04.2022 17:06 Відповісти
Опудало каламойського дуже добре служить своєму господареві.
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05.04.2022 14:07 Відповісти
Услужливые идиоты в оффисе президента хуже врагов. Хотя, они могут быть и врагами, мимикрирующими под услужливых идиотов.
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05.04.2022 14:33 Відповісти
5 Канал знову є на супутнику. Але на Т2 замість цих каналів - крутять телемарафон з бєніною мосійчучкою.
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05.04.2022 14:54 Відповісти
і в кабелі Еверест - також з рада
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05.04.2022 20:53 Відповісти
От таке "єднання" від ЗЕлених.
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05.04.2022 21:17 Відповісти
Думка, ніби "війна все спише". Не все і не всім. Джерело: https://censor.net/ua/n3331472

Війна вже списала просрані через відкати гроші на дороги і аеропорти, бо їх практично не залишилось.
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05.04.2022 17:19 Відповісти
зеленский хочет как ***** быть,тоже всем рты позатыкать?!
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05.04.2022 18:00 Відповісти
саме так
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05.04.2022 20:52 Відповісти
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