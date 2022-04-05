Бутусов про відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу": "Замість озброєння та мобілізації Офіс Президента витрачає час на зведення політичних рахунків"
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Обмеження свободи слова відносно каналів, патріотична позиція яких не викликає сумніву, - це зневага влади до всіх українців. Тільки свобода слова є гарантією контролю нашого суспільства над владою. Неконтрольована влада - це небезпека.
Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу".
"Ми воюємо за свободу, і це та цінність, яка робить наш народ та армію непереможними. Обмеження свободи слова відносно каналів, патріотична позиція яких не викликає сумніву, - це зневага влади до усіх українців. Думка, ніби "війна все спише". Не все і не всім. Тільки свобода слова є гарантією контролю нашого суспільства над владою. Неконтрольована влада - це небезпека, в чому ми багато років переконуємся. Тому негайно поновіть мовлення та не принижуйте Україну своїм шаленим бажанням заткнути будь-яку відмінну від вашої позицію. Це має вигляд, ніби замість озброєння та мобілізації Офіс Президента витрачає час на зведення політичних рахунків", - заявив Бутусов.
Раніше концерн РРТ відключив мовлення "Прямого" та "5 каналу". Глава ЦПК Віталій Шабунін, коментуючи це, заявив: "Саме так починалася путінська цензура в медіа".
Будь ласка, зачекайте...
Что сейчас делать будем? Какие предложения?
Але це заходить занадто далеко.
Рішення є, але воно небезпечне. Солдати відмовляються від оборонної діяльності, поки Зеленський не вибачиться і не скасовує рішення. Скажіть президенту, що ви будете боротися лише за вільну та відкриту демократію. Звичайно, це все подарунок для Кремля.
https://espreso.tv/infomaroderstvo-i-zvedennya-politichnikh-rakhunkiv-zhurnalist-butkevich-pro-vidklyuchennya-espreso-pryamogo-i-5-kanalu
https://youtu.be/VHrgF2gsviI
НО! До этого нужно дожить с приличной победой и не дай бог потерпеть поражение.
Ну що ж , вважаю - внутрішнє перемир'я закінчилось . Хочете війни , тварі , - буде вам війна ..
І півтора місяця не протримались . Зебіли , одним словом . .
Про які саме - шпільки в бік влади йде мова , я не знаю . Якщо мова про критику деяких дій влади , то це цілком справедливо і виправдано . Влада повинна знати думку всього суспільства , а не лише свого виборця , і зважати на неї ! " Канали Порошенка " хоч і опозиційні до чинної влади , але 100% - суто проукраїнські ,, на відміну від Інтера ( наприклад ) який , як ні в чому не бувало , приймає участь у телемарафоні .! І закривати їх мовлення це абсолютна дурня . Або провокація ворогів України . .
так що говорящая голова Зеленьский вибачаюся за образу,повинен посприяти та дати простiр для ефiру прямому та пятому а iще грошi нехай платить зсу а то щось його коло мабуть з грошима а Хлопцi якi захищають його не отримують грошi бо банк хоче щоб хлопцiз фронта за картками прийшли в банк особисто.
Війна вже списала просрані через відкати гроші на дороги і аеропорти, бо їх практично не залишилось.