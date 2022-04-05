Бутусов про відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу": "Замість озброєння та мобілізації Офіс Президента витрачає час на зведення політичних рахунків"

Обмеження свободи слова відносно каналів, патріотична позиція яких не викликає сумніву, - це зневага влади до всіх українців. Тільки свобода слова є гарантією контролю нашого суспільства над владою. Неконтрольована влада - це небезпека.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу".

"Ми воюємо за свободу, і це та цінність, яка робить наш народ та армію непереможними. Обмеження свободи слова відносно каналів, патріотична позиція яких не викликає сумніву, - це зневага влади до усіх українців. Думка, ніби "війна все спише". Не все і не всім. Тільки свобода слова є гарантією контролю нашого суспільства над владою. Неконтрольована влада - це небезпека, в чому ми багато років переконуємся. Тому негайно поновіть мовлення та не принижуйте Україну своїм шаленим бажанням заткнути будь-яку відмінну від вашої позицію. Це має вигляд, ніби замість озброєння та мобілізації Офіс Президента витрачає час на зведення політичних рахунків", - заявив Бутусов.

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Раніше концерн РРТ відключив мовлення "Прямого" та "5 каналу". Глава ЦПК Віталій Шабунін, коментуючи це, заявив: "Саме так починалася путінська цензура в медіа".