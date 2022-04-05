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Україна та ЄС шукатимуть злочинців, які катували людей під час окупації, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна починає збирати інформацію щодо всіх причетних до знущань над українським народом на територіях, які були тимчасово окуповані російськими військами.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю українським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Окремо є наша справа внутрішня щодо цих злочинців, які катували наших людей. Всіх видів, які ми бачимо. Ми починаємо збирати цю інформацію. Будемо шукати всіх цих людей", - наголосив Зеленський.

Окрім цього, Глава Української держави поінформував, що домовився про спільну слідчу комісію з Європейським Союзом. За його словами, прокурори різних держав спільно з українськими правоохоронцями проводитимуть розслідування цих злочинів.

За словами Президента, буде знайдена процедура, як знайти і покарати тих злочинців, хто чинив безчинства в Україні.

"Ми знайдемо процедуру, як знайти і покарати тих, хто чинив безчинства в Україні. Знайдемо ми цю процедуру, буде план дій. Я думаю, що тут ніяких секретів немає. Ми будемо це відкрито робити, і тому немає сенсу тримати у секреті, яким чином ми будемо знаходити цих злочинців", - сказав він, відповідаючи на запитання про оприлюднені списки тих, хто вчинив злочини, зокрема, на Київщині.

Зеленський повідомив, що буде створено спеціальну комісію, де буде представлений генпрокурор України і обов’язково доєднається людина з Офісу Президента. "Бо дуже важливо для мене отримувати інформацію, як йде цей процес... Не хочеться, щоб це питання було вирішено лише за 20 років. Я думаю, що механізм, який буде знайдено, буде дуже дієвим", - сказав Глава Української держави.

При цьому Президент наголосив, що цей процес не вигідно нікому затягувати. "Бо, на жаль, доказів злочинів дуже багато, і вони будуть ще з’являтись", - додав Зеленський. У цьому контексті він згадав і Мелітополь, і Ізюм та інші міста. "Ми навіть не уявляємо, що там відбувалось", - підсумував Президент.

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Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були визволені від російських загарбників. У визволених містах та селах зафіксовано масові вбивства загарбниками цивільних.

Серед уже знайдених жертв воєнних злочинів російських військ є зґвалтовані жінки, тіла яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоуправління, діти, літні люди, чоловіки. У багатьох - зв'язані руки, є сліди катувань, багато людей убиті пострілами в потилицю.
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Топ коментарі
+9
Так чого їх шукати.....вже списки є...страчувати за списком....
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05.04.2022 11:19
+7
Українці вже знайшли злочинців, які 3-и роки замість захисту України, займались її розкраданням і закатуванням грошей в асфальт.
Після війни ці злочинці повинні понести відповідальність.
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05.04.2022 11:20
+4
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05.04.2022 11:22
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Так чого їх шукати.....вже списки є...страчувати за списком....
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05.04.2022 11:19 Відповісти
Українці вже знайшли злочинців, які 3-и роки замість захисту України, займались її розкраданням і закатуванням грошей в асфальт.
Після війни ці злочинці повинні понести відповідальність.
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05.04.2022 11:20 Відповісти
Зрадник та колаборант дєрьмак зараз зайнятий накручуванням рейтингів клована та всій їхній шоблі. Яка відповідальність?
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05.04.2022 11:23 Відповісти
Тебе що заклинело?Бігом на воєнкомат а то тебе закатаємо!
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05.04.2022 13:09 Відповісти
Половина здохли ...половину взагалі ніяк не ідентифікуєш. Це все популістські казки. Знищувати всіх кацапів,як таких хто скоював військові злочини-ось і все.
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05.04.2022 11:21 Відповісти
А их идентивицировать и не надо. Просто по списку, всех военнослужащих этих частей - под суд. Или уничтожать без суда и следствия, в любой точке мира.
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05.04.2022 11:35 Відповісти
Ну так об этом и речь. Но кто этим займётся? Баканов,что ли? Бугага.
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05.04.2022 11:41 Відповісти
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05.04.2022 11:22 Відповісти
Зрадники та колаборанти зараз розігрують з себе героїв нації. Дурень клован не вилазить з екранів. Пропаганда-наше все. Але Україне-це не засрашка.
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05.04.2022 11:26 Відповісти
Хто зрадник? Слідкуй за словами прийдемо знайдемо тебе на дивані! Подивимось якій ти патріот на передовій!
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05.04.2022 13:12 Відповісти
В дупу йди,чмо.
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05.04.2022 15:30 Відповісти
иди нах гнида кацапская
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05.04.2022 11:36 Відповісти
І навіть сьогодні є люди, які в усьому звинувачують діючу українську владу, а не державу-агресора. Можу про таких сказати лише одне- це корисні ідіоти Кремля. Це я казав за каденції Порошенко- це я кажу і зараз за каденції Зеленського.
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05.04.2022 11:27 Відповісти
Лови любого кацапа в формі, - що їх шукать, в Україні їх зараз тисяч 200.
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05.04.2022 11:31 Відповісти
"Будемо шукати всіх цих людей" - отличный план действий. Из серии "Будем ждать хорошую погоду"
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05.04.2022 11:32 Відповісти
Есть более лучшие предложения? Безалтернативная критика - прерогатива злостных дебилов.
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05.04.2022 11:37 Відповісти
Обсирать собеседника не дождавшись ответа - вот это настоящий "злобный дебилизм".

А предложение конечно есть. Не нужно выдумывать велосипед. Президент мог бы сказать:
"Мы создадим свой - украинский аналог израильского "Моссада" и уничтожим всех зверей и насильников в какой бы дыре россии они не спрятались"
По другому звучит, правда? Четко, конкретно и убедительно.
Но он так не сказал и не скажет. Было очередное "бла-бла-бла" ни о чём. И это бесит и пугает.
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05.04.2022 11:53 Відповісти
Он так и сказал, только другими словами.
На то он и президент, чтобы выбирать слова.
А по сути он сказал то же самое.
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05.04.2022 12:05 Відповісти
Вы не понимаете разницы между "четко, конкретно и убедительно" и "расплывчатые, ни к чему не обязывающие формулировки".
Извините, но не вижу смысла в дальнейшем диалоге.
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05.04.2022 12:21 Відповісти
При желании приведённые вами слова тоже можно назвать блабла
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05.04.2022 12:06 Відповісти
Ты думай, как победить. Нехрен на потом что-то откладывать. На детей и внуков войну откладывать.
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05.04.2022 11:36 Відповісти
навiщо шукати якщо вони геть усi там убивцi на самосуд iх жителям Харкова, Бучi, Бородянки та iнших мiст. В iдеалi марiупольцям вiддавати
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05.04.2022 11:42 Відповісти
Ага... В 2014 році ти сам ОСОБИСТО вже Безлера знайшов і намагався задушити. Так обіймав... Так обіймав...
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05.04.2022 11:52 Відповісти
А почнемо з ІНІЦІАТОРА надати можливість активації вторгнення. Перемога й... Від Чопа пронос естафетний на колоді, у дьогті й пір'ях, буде до Луганська, де отримає "вибір" - на палю, у шнУрок, на бойню, під струм, під стіну й куля, з моста у ріку, з балкону на асвальт, чи отрута! З орденом "Зе-пірімушець!" з гайкою на спині!
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05.04.2022 11:58 Відповісти
Кончений зелений ПОПУЛІСТ!! влаштував сьогодні інтерв'ю у стилі путлєра на тв і блєяв там всяку *****!! Вмикайте Еспресо, 5й, прямий на т2 вилупки!!!!!!
'катували людей під час окупації'- для зелених виродків що це вже в минулому часі???! Чи далі Києва не видно??? У нас прямо в цей момент катують Херсонщину Запоріжжя Донеччину Луганщину Харківщину!!!!!!!
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05.04.2022 12:09 Відповісти
зеленский, кто тебе, пустобреху верит? почему народу не рассказываешь, кто здал Херсон? кто разминировал границу с Крымом? почему оккупированные области оставили, людей не эвакуировали, не раздали населению оружия? зеленский должен каяться перед семьями замученных мирных людей, а он еще выступает.. кто выпустил мертвечука и олигархов с миллионами? ведь все предупреждали о войне..
трепло зеленский, не мешай ЗСУ делать свое дело.. только отчаянное сопротивление военных Украины и народа - помешало оркам захватить Украину полностью..
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05.04.2022 12:23 Відповісти
Ану виродки москальські бігом на воєнком !Хто позволив вам ображати Президента!
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05.04.2022 13:16 Відповісти
Цікаво, що скажуть після цього любителі секти Гааги, Нюрнюерга та інших міжнародних судів та трибуналів?
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05.04.2022 14:13 Відповісти
 
 