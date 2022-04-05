Україна та ЄС шукатимуть злочинців, які катували людей під час окупації, - Зеленський

Україна починає збирати інформацію щодо всіх причетних до знущань над українським народом на територіях, які були тимчасово окуповані російськими військами.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю українським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Окремо є наша справа внутрішня щодо цих злочинців, які катували наших людей. Всіх видів, які ми бачимо. Ми починаємо збирати цю інформацію. Будемо шукати всіх цих людей", - наголосив Зеленський.

Окрім цього, Глава Української держави поінформував, що домовився про спільну слідчу комісію з Європейським Союзом. За його словами, прокурори різних держав спільно з українськими правоохоронцями проводитимуть розслідування цих злочинів.

За словами Президента, буде знайдена процедура, як знайти і покарати тих злочинців, хто чинив безчинства в Україні.

"Ми знайдемо процедуру, як знайти і покарати тих, хто чинив безчинства в Україні. Знайдемо ми цю процедуру, буде план дій. Я думаю, що тут ніяких секретів немає. Ми будемо це відкрито робити, і тому немає сенсу тримати у секреті, яким чином ми будемо знаходити цих злочинців", - сказав він, відповідаючи на запитання про оприлюднені списки тих, хто вчинив злочини, зокрема, на Київщині.

Зеленський повідомив, що буде створено спеціальну комісію, де буде представлений генпрокурор України і обов’язково доєднається людина з Офісу Президента. "Бо дуже важливо для мене отримувати інформацію, як йде цей процес... Не хочеться, щоб це питання було вирішено лише за 20 років. Я думаю, що механізм, який буде знайдено, буде дуже дієвим", - сказав Глава Української держави.

При цьому Президент наголосив, що цей процес не вигідно нікому затягувати. "Бо, на жаль, доказів злочинів дуже багато, і вони будуть ще з’являтись", - додав Зеленський. У цьому контексті він згадав і Мелітополь, і Ізюм та інші міста. "Ми навіть не уявляємо, що там відбувалось", - підсумував Президент.

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Нагадаємо, 2 квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були визволені від російських загарбників. У визволених містах та селах зафіксовано масові вбивства загарбниками цивільних.

Серед уже знайдених жертв воєнних злочинів російських військ є зґвалтовані жінки, тіла яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоуправління, діти, літні люди, чоловіки. У багатьох - зв'язані руки, є сліди катувань, багато людей убиті пострілами в потилицю.