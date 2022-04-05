Поки що ми не отримали переліку країн, які готові стовідсотково включитися за нас, - Зеленський про гарантії безпеки для України
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Україна поки що не має переліку країн, готових як гаранти безпеки "стовідсотково включитися" за неї.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю українським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Різні країни готові гарантувати різне. Поки що ми не отримали переліку країн, які готові стовідсотково включитися за нас. Нам потрібні серйозні гравці. Нам потрібне коло країн, які готові протягом 24 годин надати будь-яку зброю, нам потрібно, щоб санкції були розроблені заздалегідь, і вони першої ж секунди, коли ми відчули загрозу з боку Російської Федерації, коло цих держав об'єдналося і ввело все одразу. Під колбу загнали цю державу (Росію, – ред.)", - сказав він.
Президент України також розкритикував ідеї "демілітаризації" та "денацифікації", які Росія хотіла б внести до угоди. "Фразу "демілітаризація" ми забули ще тоді, коли мені пропонували виїхати з Києва. Денацифікація – звучить образливо, ми можемо використовувати цей термін стосовно вас і, як показала та сама Буча, ми маємо рацію", - сказав Зеленський.
За його словами, "ми пояснили, що армія має відповідати тій армії, яка в нас існує, яка здатна захищати нашу державу. Ми розуміємо, що навіть якщо ми підпишемо найпотужнішу угоду, через два роки Росія може повернутися".
Будь ласка, зачекайте...
Договір може мати 2 пункти: 1.Нападник оголошує капітуляцію.2.Нападник пропонує схему погашення збитків та розмір контрибуції. В тому числі збитки сім"ям загилих.
Всі інші договори приведуть до фашистського терміну "денацифікація" -- повне знищення народу України! Ей, переговорники, ви про це мрієте?
Только дятлам это не понятно..
Изобретать велосипед могут только чонченные дебилы из оп и иже с ними!!!
Есть НАТО,Все точка!
Всему миру это все и нах не нужно!
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2022/03/23/7136465/
В Україні вже почалася дискусія про те, чи варто нам прагнути членства в Альянсі. Хтось каже, що у разі, якщо це настільки критично для Росії, цим можна поступитися. Інші дорікають, що Україна не отримала від НАТО захисту, про який мріяла. Популярною є думка про те, що замість НАТО потрібен інший формат, який давав би Україні ще твердіші гарантії захисту. Власне, останню думку просувають і офіційні посадовці.
Але одночасно з цією дискусією помітні також значні інформаційні зусилля, спрямовані на критику НАТО, на формування за ним іміджу "недієздатної організації", яка "не підтримує Україну". Як і те, що більша частина цієї критики ґрунтується на неправді та перекрученнях.
І насамкінець: зараз частіше, ніж будь-коли, лунають заяви про те, що Україну, мовляв, гарантовано не візьмуть до Альянсу. Мовляв, члени НАТО відверто повідомляли про це керівництво України. Забігаючи наперед: це неправда. І ті, хто її поширюють, часто знають, що це неправда. А реальність полягає у тому, що саме зараз перспектива вступу перетворилася з гіпотетичної на цілком досяжну.
Причому цей вступ може статися значно швидше, ніж багато хто уявляє, якщо Україна зараз не відмовиться від євроатлантичного спрямування.
На жаль, останнє є можливим. Є шлях для цього (у рамках угоди з РФ), є готовність частини еліт.
Міф - "нас ніколи не візьмуть в Альянс!"
Це - ще один аргумент, який зараз доводиться чути. У тому числі особисто від президента, але не тільки від нього. Мовляв, Володимиру Зеленському про це говорили інші лідери у розмовах за закритими дверима.
З усією відповідальністю стверджуємо: це неправда.
Ні, Україна не чула від жодного з європейських та північноамериканських посадовців, а тим більше від представників НАТО заяв про те, що нам туди не увійти. Навпаки, на всіх без винятку зустрічах лунає протилежне, а у рішеннях самітів Альянсу формулювання щодо України щоразу стають амбітнішими.
Українці вірять у перемогу і не готові капітулювати. А угода без суспільної легітимності буде нікчемною і призведе до дуже непростих процесів у країні.
На Банковій це чудово розуміють - не дарма президент Зеленський заявив про готовність консультуватися з людьми ("провести референдум").
От тільки схоже, що одночасно принаймні частина українських політичних гравців почала працювати над дискредитацією НАТО, немов превентивно готуючи країну до такого сценарію. І хоча деякі їхні публічні претензії мають сенс, більшість є безпідставними.
Міф про "слабке НАТО"
"Якби Україна була членом НАТО, війна би не розпочалася". Це - слова Зеленського, що необережно прозвучали в інтерв'ю CNN наприкінці минулого тижня. Про подібне президент говорив не раз, ще до вторгнення; тоді це звучало у тому сенсі, що членство України в НАТО потрібне для того, щоби убезпечитися від нової війни.
Чого ж тоді йдеться, що це "необережні" слова? Бо в останні 2-3 тижні, невдовзі після початку переговорів з РФ, офіційний Київ почав планомірно і на усіх рівнях (передусім з Банкової) просувати думку про те, що НАТО нам не потрібне, бо Альянс "слабкий" і не має наміру захищати своїх членів у разі агресії РФ, а тому членство у ньому Україні не потрібне.
Ці два твердження є взаємовиключними.
Є всі підстави вважати, що перше з них є щирим, а друге - свідомо неправдивим. Бо реальність полягає у тому, що держави-члени Альянсу мають все те, чого прагне Україна. Системи ППО, армія союзників "на землі" у східних членах Альянсу, постійне повітряне патрулювання, статтю 5 про колективну оборону…
Якщо з України у січні-лютому, зі зростанням загрози, іноземці виводили своїх військових інструкторів, дипломатів тощо - то у Польщі та державах Балтії військова присутність союзників лише зростає. Це відбувається і в останній тиждень, попри те, що загроза нападу Росії на держави Альянсу зростає, і вже звучать навіть прямі погрози керівництва РФ у бік, наприклад, Польщі.
Тож припущення, що ключові держави-союзники не будуть захищати інших у разі нападу Путіна, позбавлені ґрунту.
А не навпаки.
Всі дали зрозуміти: ніяких мирних угод з фашистким кремлем, інакше припинять і тим допомагати, що дають зараз, та навіть санкції знімуть після любої такої угоди - вчора слухав декількох сенаторів з США.
Клоуни так і не зрозуміло, що спочатку потрібно домовлятись з країнами, а потім називати їх "гарантами безпеки".
Альтернативи НАТО не має. Все інше - це від лукавого.
Ту усе просто, якщо РФія підпише таку угоду, то значить реально ці гарантії нічого не варті, а якщо це будуть дієві гарантії, то вона ніколи це не підпише.
Не займайтесь профанаціями .
виття на російських "ліберальних" болотах.
чому світ розуміє різницю між кадировцями та чеченцями? у нас також так! є путінці і є росіяни
До НАТО не беруть, і ти охолов, і країни гарантами ставати не хочуть...
Може, справа не в країнах, може, причину в собі і своїх підходах пошукаєш?
В України є лише два шляхи - або стати членом НАТО , або периферією кацапляндії . Досить марити , вернись на грішну землю Вова .
Ніколи не забути й не простити. Це мало стати реальністю для цілої України, якби осатаніла руZZня змогла перемогти. І, на жаль, може повторитися в близькому майбутньому, якщо зрадники продовжуватимуть свої переговори на рашистських позиціях і вкрадуть у нашої армії право на перемогу.
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Збройні Сили України. Війна з окупантами, [04.04.2022 19:16]
[ Альбом ]
Буча. Дитячий табір. Підвал. Всі з зав'язаними руками. Всі катовані, в кого прострелені ногі, в кого 5 пуль в сердці, кому в голову. Орки там жили місяць.
Геноцид.
+4
Оборонный союз давно создан, он называется НАТО и в него уже вступили все уважаемые в мире страны, которые имеют самые сильные военные возможности. Выходит так, что те кто реально может предоставить гарантии безопасности Украине уже находится в блоке НАТО.
Если, допустим, страна НАТО, которая даст гарантии безопасности Украине подвергнется атаке лаптестана, то по договору за неё должны впрягаться все страны НАТО.
Поэтому как не крути, а альтернативы НАТО нет и не нужно изобретать велосипед Голобородька.
Все підводить до того, що Крим останеться Росії.
Не міг зрозуміти про що він говорить, (ніхрена не зрозуміло, якись понос) то роблю вивод , що може і Донбас віддамо. ***** словоблудіє одно, шось юлить, юлить, а жополизи журналісти чуть на колінах не повзають, (так вони все сильно і глибого розуміють аж готові його в сраку поцілувати).
Залужний сказав, що ми зможемо вернути всі наші території, якщо Захід нам поможе зброєю, а він уже почав нам її постачати.
На 15 років каже домовиться, т.е. це вже не його будуть проблеми. А потім буде ще одна війна.
А весь цей час ми будемо опускати очі , при зустрічі з рускими свинями.
Здасть Крим - стане зрадником.
В ході любих війн країни включаються до них поступово, завжди так було і їхня поведінка змінюється, так шо не треба ******* постійно одне і те саме людям.
Ви там в бункері питайте других політиків, людей , спеціалістів також , що вам робити краще, а то наробите.
Клоуны, почему-то решившие, что дипломатия - это для них.
только полностью вооруженная Украина по Швейцарской и Израильской схеме
1. У каждого в доме должно быть оружие на постоянной основе в обязательном порядке, бронежелет, каска, аммуниция, джавелин, стингер и т.д.
2. Регулярные учения где кому и когда удобно
3. Все новые дома ЖК и частные, административные в обязательном порядке должны строиться с бомбоубежищами
4. Современные танки, самолёты и вертолёты
5. Современная система ПВО и Железный купол
6. Сильная экономика без воровства и договорняков с Коломойским
только так Украина выстоит, НАТО потом само к нам будет просится!