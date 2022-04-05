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безпека (663) Зеленський (17531) гарантія (137)

Поки що ми не отримали переліку країн, які готові стовідсотково включитися за нас, - Зеленський про гарантії безпеки для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Україна поки що не має переліку країн, готових як гаранти безпеки "стовідсотково включитися" за неї.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю українським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Різні країни готові гарантувати різне. Поки що ми не отримали переліку країн, які готові стовідсотково включитися за нас. Нам потрібні серйозні гравці. Нам потрібне коло країн, які готові протягом 24 годин надати будь-яку зброю, нам потрібно, щоб санкції були розроблені заздалегідь, і вони першої ж секунди, коли ми відчули загрозу з боку Російської Федерації, коло цих держав об'єдналося і ввело все одразу. Під колбу загнали цю державу (Росію, – ред.)", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не вірить російським гарантіям. Ми розуміємо, що через два роки після підписання угоди Росія може повернутися, - Зеленський

Президент України також розкритикував ідеї "демілітаризації" та "денацифікації", які Росія хотіла б внести до угоди. "Фразу "демілітаризація" ми забули ще тоді, коли мені пропонували виїхати з Києва. Денацифікація – звучить образливо, ми можемо використовувати цей термін стосовно вас і, як показала та сама Буча, ми маємо рацію", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський попросив Байдена надати Україні гарантії безпеки: "США розглядають цю пропозицію"

За його словами, "ми пояснили, що армія має відповідати тій армії, яка в нас існує, яка здатна захищати нашу державу. Ми розуміємо, що навіть якщо ми підпишемо найпотужнішу угоду, через два роки Росія може повернутися".
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Топ коментарі
+34
Ви мали спочатку провести консультації із представниками країн, які без їхньої згоди позаписували в свої договорняки з пуйлом.
А не навпаки.
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05.04.2022 11:27
+33
ой дебил ой бідося
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05.04.2022 11:26
+32
"Поки що ми не отримали переліку країн, які готові стовідсотково включитися за нас"
Клоуни так і не зрозуміло, що спочатку потрібно домовлятись з країнами, а потім називати їх "гарантами безпеки".
Альтернативи НАТО не має. Все інше - це від лукавого.
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05.04.2022 11:27
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як неотримали....?? З цього потрібно починати....
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05.04.2022 11:25 Відповісти
Усі говорять що сожуть,але без вступу в війну. НАТО без НАТО у зе не пройде
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05.04.2022 11:29 Відповісти
Перекладіть
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05.04.2022 11:31 Відповісти
чому договором про життя чи смерть України займаються клерки, яких народ НЕ ВИБИРаВ та НЕ ВПОВНОВАЖУВАВ?

Договір може мати 2 пункти: 1.Нападник оголошує капітуляцію.2.Нападник пропонує схему погашення збитків та розмір контрибуції. В тому числі збитки сім"ям загилих.

Всі інші договори приведуть до фашистського терміну "денацифікація" -- повне знищення народу України! Ей, переговорники, ви про це мрієте?
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05.04.2022 13:24 Відповісти
Да не кто и не будет эим заниматся!!!
Только дятлам это не понятно..
Изобретать велосипед могут только чонченные дебилы из оп и иже с ними!!!
Есть НАТО,Все точка!
Всему миру это все и нах не нужно!
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05.04.2022 11:41 Відповісти
Що воно меле, хто цьому ... сказав, що поза НАТО хтось буде відправлять своїх бійців? Єрмак? Він получить ще один договір на постачання стінгерів, в кращому випадку.
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05.04.2022 21:09 Відповісти
Альтернативи НАТО - не існує!!! Все інше - то провокація кремля з уст оточення президента!
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2022/03/23/7136465/
В Україні вже почалася дискусія про те, чи варто нам прагнути членства в Альянсі. Хтось каже, що у разі, якщо це настільки критично для Росії, цим можна поступитися. Інші дорікають, що Україна не отримала від НАТО захисту, про який мріяла. Популярною є думка про те, що замість НАТО потрібен інший формат, який давав би Україні ще твердіші гарантії захисту. Власне, останню думку просувають і офіційні посадовці.

Але одночасно з цією дискусією помітні також значні інформаційні зусилля, спрямовані на критику НАТО, на формування за ним іміджу "недієздатної організації", яка "не підтримує Україну". Як і те, що більша частина цієї критики ґрунтується на неправді та перекрученнях.

І насамкінець: зараз частіше, ніж будь-коли, лунають заяви про те, що Україну, мовляв, гарантовано не візьмуть до Альянсу. Мовляв, члени НАТО відверто повідомляли про це керівництво України. Забігаючи наперед: це неправда. І ті, хто її поширюють, часто знають, що це неправда. А реальність полягає у тому, що саме зараз перспектива вступу перетворилася з гіпотетичної на цілком досяжну.

Причому цей вступ може статися значно швидше, ніж багато хто уявляє, якщо Україна зараз не відмовиться від євроатлантичного спрямування.

На жаль, останнє є можливим. Є шлях для цього (у рамках угоди з РФ), є готовність частини еліт.

Міф - "нас ніколи не візьмуть в Альянс!"

Це - ще один аргумент, який зараз доводиться чути. У тому числі особисто від президента, але не тільки від нього. Мовляв, Володимиру Зеленському про це говорили інші лідери у розмовах за закритими дверима.

З усією відповідальністю стверджуємо: це неправда.

Ні, Україна не чула від жодного з європейських та північноамериканських посадовців, а тим більше від представників НАТО заяв про те, що нам туди не увійти. Навпаки, на всіх без винятку зустрічах лунає протилежне, а у рішеннях самітів Альянсу формулювання щодо України щоразу стають амбітнішими.

Українці вірять у перемогу і не готові капітулювати. А угода без суспільної легітимності буде нікчемною і призведе до дуже непростих процесів у країні.

На Банковій це чудово розуміють - не дарма президент Зеленський заявив про готовність консультуватися з людьми ("провести референдум").

От тільки схоже, що одночасно принаймні частина українських політичних гравців почала працювати над дискредитацією НАТО, немов превентивно готуючи країну до такого сценарію. І хоча деякі їхні публічні претензії мають сенс, більшість є безпідставними.

Міф про "слабке НАТО"

"Якби Україна була членом НАТО, війна би не розпочалася". Це - слова Зеленського, що необережно прозвучали в інтерв'ю CNN наприкінці минулого тижня. Про подібне президент говорив не раз, ще до вторгнення; тоді це звучало у тому сенсі, що членство України в НАТО потрібне для того, щоби убезпечитися від нової війни.

Чого ж тоді йдеться, що це "необережні" слова? Бо в останні 2-3 тижні, невдовзі після початку переговорів з РФ, офіційний Київ почав планомірно і на усіх рівнях (передусім з Банкової) просувати думку про те, що НАТО нам не потрібне, бо Альянс "слабкий" і не має наміру захищати своїх членів у разі агресії РФ, а тому членство у ньому Україні не потрібне.

Ці два твердження є взаємовиключними.

Є всі підстави вважати, що перше з них є щирим, а друге - свідомо неправдивим. Бо реальність полягає у тому, що держави-члени Альянсу мають все те, чого прагне Україна. Системи ППО, армія союзників "на землі" у східних членах Альянсу, постійне повітряне патрулювання, статтю 5 про колективну оборону…

Якщо з України у січні-лютому, зі зростанням загрози, іноземці виводили своїх військових інструкторів, дипломатів тощо - то у Польщі та державах Балтії військова присутність союзників лише зростає. Це відбувається і в останній тиждень, попри те, що загроза нападу Росії на держави Альянсу зростає, і вже звучать навіть прямі погрози керівництва РФ у бік, наприклад, Польщі.

Тож припущення, що ключові держави-союзники не будуть захищати інших у разі нападу Путіна, позбавлені ґрунту.
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05.04.2022 21:13 Відповісти
ой дебил ой бідося
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05.04.2022 11:26 Відповісти
З язика зняв
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05.04.2022 11:33 Відповісти
Цензору денег закинул на помощь?
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05.04.2022 11:34 Відповісти
так з боевіх ще питання е ?
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05.04.2022 11:39 Відповісти
Ви мали спочатку провести консультації із представниками країн, які без їхньої згоди позаписували в свої договорняки з пуйлом.
А не навпаки.
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05.04.2022 11:27 Відповісти
Не вийшло б ніяких "консультацій".
Всі дали зрозуміти: ніяких мирних угод з фашистким кремлем, інакше припинять і тим допомагати, що дають зараз, та навіть санкції знімуть після любої такої угоди - вчора слухав декількох сенаторів з США.
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05.04.2022 21:19 Відповісти
Зе, стовідсотково включитися за нас наразі готова тільки РФ
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05.04.2022 11:27 Відповісти
"Поки що ми не отримали переліку країн, які готові стовідсотково включитися за нас"
Клоуни так і не зрозуміло, що спочатку потрібно домовлятись з країнами, а потім називати їх "гарантами безпеки".
Альтернативи НАТО не має. Все інше - це від лукавого.
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05.04.2022 11:27 Відповісти
Это тебе не на дорогах мародёрить
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05.04.2022 11:27 Відповісти
як це? а расія?
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05.04.2022 11:27 Відповісти
Як будеш у сраку пуйлу заглядати, то їх і не буде! Зав'язуй з тими перемовинами! Вони Україну фейком називають, а цьому дятлу ніяк не дійде.
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05.04.2022 11:28 Відповісти
От такий він, ******** світ імпотентних керівників демократичних держав... Тому і стало можливим таке явище, як рашизм.
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05.04.2022 11:30 Відповісти
уверен, что НИ ОДНА страна не даст гарантий которые выдумал сабж. Типа ввод войск.. Гарантиии в виду консультации, солидарности, возможно легкого оружия - да
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05.04.2022 11:31 Відповісти
І то навряд. Якщо договір підписують двоє, третій не лізе.
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05.04.2022 11:50 Відповісти
Ми не довіряємо словам, а віримо вчинкам. Це Зеленський каже міжнародним партнерам. А ми з цим постулатом живемо 9-ий рік. За цим же принципом ми оцінювали відосики. Ми не довіряємо словам, а віримо вчинкам.
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05.04.2022 11:31 Відповісти
Охрененный ты план предложил
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05.04.2022 11:32 Відповісти
Тільки труп московії може виступити гарантом. Крапка.
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05.04.2022 11:32 Відповісти
Этот список пуст, гарантий не бывает
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05.04.2022 11:32 Відповісти
Хто ж тобі гарантуватиме ???? ІДІОТЕ !!! Якщо ти хочеш домовлятися з злочинцями... ?? Ну придурок... *** не вистачає вже нервів...
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05.04.2022 11:32 Відповісти
РФ може надати цілий рулон гарантій.
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05.04.2022 11:32 Відповісти
що так замало? цілий потяг "харантій"
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05.04.2022 11:45 Відповісти
Звільни Семенченка і канали Порошенка, хоч якась гарантія буде що у нас не зрадаю
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05.04.2022 11:33 Відповісти
Від кого "не отримали"?
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05.04.2022 11:33 Відповісти
Список гарантов очень длинный: Германия, Франция, Венгрия, Китай, Сербия, Грузия.
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05.04.2022 11:35 Відповісти
Гучніше кричіть бо пуйло не дочуває
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05.04.2022 11:33 Відповісти
Почему Швеция и Финляндия на всех парах несутся в НАТО после 70 лет нейтралитета, а не требуют гарантий?
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05.04.2022 11:34 Відповісти
Тому що Ху.лу потрібно якусь перемогу і вирішили що вступ до НАТО, це те, що нічого не варте, і те, чим можно знехтувати. Вони чомусь думають, що РФія, яка завжди буде намагатися нас знищити, підпише щось, що реально недозволить їй це зробити...
Ту усе просто, якщо РФія підпише таку угоду, то значить реально ці гарантії нічого не варті, а якщо це будуть дієві гарантії, то вона ніколи це не підпише.
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05.04.2022 11:41 Відповісти
В чем сэнс мирного договора с рашистами?Это ихние условия мы выполняем? Почему Англия советует нам не подписывать преждевременно договор с рашистами?У нас Буча только потому,то мы н е в НАТО.Мы подыгрываем путуину?
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05.04.2022 11:34 Відповісти
А вы сомневались?
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05.04.2022 11:48 Відповісти
І не отримаєте.
Не займайтесь профанаціями .
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05.04.2022 11:35 Відповісти
І не отримаємо. Допомогу - так, нададуть. Але допоки ми замість доріг та відосиків не почнемо займатися своїм військом та зброєю, нічого доброго на нас не чекає.
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05.04.2022 11:35 Відповісти
Ну шо, хто там говорил - до Победы, не будем сраться. А время пришло.
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05.04.2022 11:37 Відповісти
Предлагаю для пользы дела переговорщиков расстрелять . Чтобы больше никому не хотелось .
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05.04.2022 11:37 Відповісти
Сволочь. Отдай Штатам коломойского и всю остальную погань и строй отношения с этой страной. И Англией. Тебя простят, даже если и насвинячил с отмыванием денег. Забудут и сделают вид, что показалось. Но нам не нужен список ни на что не готовых стран. В результате мы останемся у разбитого корыта.
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05.04.2022 11:38 Відповісти
Бенямойський то святе. Разом до Ізраілу поїдуть
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05.04.2022 11:41 Відповісти
Почему не дали. Италия вон гарантирует пиццу 4 сыра, Французы Круасаны могут поставить, Германия - Брецели и несколько сосисок баварских, Колумбия там тоже кое-что готова не поставить, но продать может, если очень надо...
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05.04.2022 11:38 Відповісти
Яка іронія, Зеленський зараз нагадує актрису німецьких порнофільмів, що готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якої сторони...
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05.04.2022 11:38 Відповісти
та то єрмак тупо відробляє 30. Утворив комісію, записав любих друзів, видав указ (бо якось раніше комісія була схожа на пожежників) видав директиви(ясна річ, секретні) а саме головне - не знайшов підписантів для нового меморандуму. Одні макаронники в захваті, так все зненацька, їли-спали. а тут на тобі ми миротворці і гаранти. США та бритів від одного імені Козиря воротить. І дарма агрохімія вивчав цитатники товариша Сі - Кетай, як завжди іде своїм шляхом. І знову по сіамські, комісії щось там обговорюють, а за вікном кипить інше життя. так і хочеться сказати словами одного класика - прозаседавшиеся.
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05.04.2022 11:38 Відповісти
Нема дурних захищати когось від гаранта безпеки. Клоунада з цим ідіотським нікчемним меншовартісним "мирним договором" - як раз той випадок, коли всрався прямо на сцені, але продовжуєш дурнувато посміхатися.
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05.04.2022 11:39 Відповісти
Зелена плеснева вигадала якусь дурницу про якісь гарантії. До дурнів навіть зараз недоходе що найкраша гарантія безпеки країни це сільна армія. Недарма властна сильна армія є запорукою незаледності. А не придуркувате "какая разница"
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05.04.2022 11:39 Відповісти
я думаю, этого не будет, возможно, пытаются скормить нас рашке, чтобы потом пытаться наладить с ней какие-то отношения, как-то ж 30 лет существовали рядом и, возможно, думают, что Украина сама виновата, что не лягла под рашку, как это сделали другие - белорусь, казахстан, грузия, армения и прочие....
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05.04.2022 11:39 Відповісти
Самі найкращі "гарантії безпеки" - то Ігор Валєрійович та Фірташ, яким зіц-гєнєралісімус Зєлупа перерахував з держбюджету грошей на 800 танків, та Ахмєтов, який тягнув, й надалі тягне всіляке рашиське лайно в українські медіа.
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05.04.2022 11:40 Відповісти
Ясно що не отримаєте,ніхто не напише що буде відправляти військових і т д.Бо НАТО є НАТО а ті всі бутафорні союзи ніхто не схоче створювати,ще й бачучи на чолі переговорної групи якокось незрозумілого субєкта який дупля не ріже в дипломатії
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05.04.2022 11:40 Відповісти
"удобную религию придумали индусы"
виття на російських "ліберальних" болотах.
чому світ розуміє різницю між кадировцями та чеченцями? у нас також так! є путінці і є росіяни
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05.04.2022 11:41 Відповісти
І все тобі не так, Вова...
До НАТО не беруть, і ти охолов, і країни гарантами ставати не хочуть...
Може, справа не в країнах, може, причину в собі і своїх підходах пошукаєш?
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05.04.2022 11:42 Відповісти
Вова , досить вже молоти цю х.ню , про якісь гарантії , від якихось країн . . Нейтралітет ( навіть з гарантіями ) не гарантує Україні безпеки .
В України є лише два шляхи - або стати членом НАТО , або периферією кацапляндії . Досить марити , вернись на грішну землю Вова .
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05.04.2022 11:43 Відповісти
1942 рік, війна у розпалі, сталін та молотов пропонують підписати з гітлером гарантії безпеки для ссср.
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05.04.2022 11:43 Відповісти
Блін,чим більше він балакає-тим гірше. Талант в мінус.🤦
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05.04.2022 11:44 Відповісти
по факту нема про що перемовлятися, тільки хіба що про гуманітарні моменти, евакуацію тощо
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05.04.2022 11:44 Відповісти
Та перестань ти вигадувати всяку ХЄРНЮ!!!!!! Україна БУДЕ В НАТО і іншого нам не потрібно!!!!! Закінчуй молотити бздуру!!!!!!
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05.04.2022 11:44 Відповісти
Якби зе-пистюка з світу забрав Боженька, то вже ДАВНО б "отримали... /перекличку/... країн, які готові стовідсотково включитися за нас..."...
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05.04.2022 11:44 Відповісти
А какие гарантии? Они свои войска сюда пришлют воевать или как? Шо он носится с теми гарантиями, как курица с яйцом?
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05.04.2022 11:44 Відповісти
гаранти безпеки від яневтiка
Ніколи не забути й не простити. Це мало стати реальністю для цілої України, якби осатаніла руZZня змогла перемогти. І, на жаль, може повторитися в близькому майбутньому, якщо зрадники продовжуватимуть свої переговори на рашистських позиціях і вкрадуть у нашої армії право на перемогу.
===============
Збройні Сили України. Війна з окупантами, [04.04.2022 19:16]
[ Альбом ]
Буча. Дитячий табір. Підвал. Всі з зав'язаними руками. Всі катовані, в кого прострелені ногі, в кого 5 пуль в сердці, кому в голову. Орки там жили місяць.

Геноцид.





































+4











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05.04.2022 11:47 Відповісти
Создание нового оборонного союза идея из разряда гениальных проектов типа миллиарда деревьев, нового университета и прочей грандиозной хрени.
Оборонный союз давно создан, он называется НАТО и в него уже вступили все уважаемые в мире страны, которые имеют самые сильные военные возможности. Выходит так, что те кто реально может предоставить гарантии безопасности Украине уже находится в блоке НАТО.
Если, допустим, страна НАТО, которая даст гарантии безопасности Украине подвергнется атаке лаптестана, то по договору за неё должны впрягаться все страны НАТО.
Поэтому как не крути, а альтернативы НАТО нет и не нужно изобретать велосипед Голобородька.
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05.04.2022 11:49 Відповісти
Млять да какие нахер гарантии? О чем єто чмо лепечет? Если за Украину сейчас никто воевать не хочет, то почему они вдруг захотят єто делать через месяц-год-два? Идиот...
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05.04.2022 11:50 Відповісти
Послухав, виступ Зеленського перед журналістами.
Все підводить до того, що Крим останеться Росії.
Не міг зрозуміти про що він говорить, (ніхрена не зрозуміло, якись понос) то роблю вивод , що може і Донбас віддамо. ***** словоблудіє одно, шось юлить, юлить, а жополизи журналісти чуть на колінах не повзають, (так вони все сильно і глибого розуміють аж готові його в сраку поцілувати).

Залужний сказав, що ми зможемо вернути всі наші території, якщо Захід нам поможе зброєю, а він уже почав нам її постачати.

На 15 років каже домовиться, т.е. це вже не його будуть проблеми. А потім буде ще одна війна.
А весь цей час ми будемо опускати очі , при зустрічі з рускими свинями.

Здасть Крим - стане зрадником.
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05.04.2022 11:50 Відповісти
ЗЕбил уже сливает Донбасс. Нарочно не даёт приказ о деблокаде Мариуполя. Не усиливает восточный фланг ВСУ. Юг страны отдали русофашистам вообще без боя.
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05.04.2022 11:59 Відповісти
США і Великобританія тебе послали з твоїми гарантіями, а ти вже найшов собі гаранта Колумбію радій.
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05.04.2022 11:52 Відповісти
ну то навіщо ми тратимо час на маюячню?
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05.04.2022 11:55 Відповісти
Да уЗБаГойЗа уже. Никто не будет впрягаться вне НАТО. Единственный выход - это вступить в НАТО. Когда уже до твоей зелёной головы дойдет. Популист популистом и помрёт.
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05.04.2022 11:56 Відповісти
Я так понимаю, что если все страны мира, в т.ч. и кацапстан прямым текстом будут говорить зеленскому драться, он всё равно будет просить гарантии?
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05.04.2022 11:57 Відповісти
ніяких справжніх гарантій у вигляді закриття неба чи залучення військ не буде. США і Великобританія уже сказали, що не дадуть гарантій як у 5 статті НАТО. Але наші вперто просувають небезпечну ідею нейтралітету, позаблоковості, відмову від НАТО, військові обмеження. Це буде новий Будапештський меморандум і великі ризики нової агресії росії. Альтернативи НАТО не існує.
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05.04.2022 11:58 Відповісти
Нужно дождаться конца войны…ВСЕ будет меняться.
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05.04.2022 11:58 Відповісти
А может просто перестать стрелять?
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05.04.2022 12:01 Відповісти
Зеленський закинув таку думку, що Захід нас не бере в НАТО. І це різко стало як само собою розуміється, і він вже строїть свою стратегію на цему постулаті.
В ході любих війн країни включаються до них поступово, завжди так було і їхня поведінка змінюється, так шо не треба ******* постійно одне і те саме людям.
Ви там в бункері питайте других політиків, людей , спеціалістів також , що вам робити краще, а то наробите.
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05.04.2022 12:02 Відповісти
Давно очевидно, що зелені потвори збираються підіграти росії і максимально вивести її з-під удару.
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05.04.2022 12:07 Відповісти
Сначала объявить список из 15 стран гарантов. Затем, когда этот список стал разваливаться, начали предлагаться страны, которые в военном отношении вообще ничего гарантировать не могут. Сейчас выясняется, что и списка, как такового, нет.

Клоуны, почему-то решившие, что дипломатия - это для них.
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05.04.2022 12:18 Відповісти
цей перелік ні до чого не забов'язує і ніяких покарань не передбачає,- єдина гарантія,- міцна ******* армія і відсутність горячих точек на мапі України, україна самодостатня держава і може вести свою політику не зазираючи в рота будь кому
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05.04.2022 12:24 Відповісти
ну чого...а рашка? хіба дЄрмак не домовився?
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05.04.2022 12:25 Відповісти
Якась безглузда відимость діяльності на аналог кримськоі платфоми. Вова ми з України а ти поводишся так ніби ми рашисти
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05.04.2022 12:26 Відповісти
Дурень думкой богатеет!
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05.04.2022 12:30 Відповісти
Как был дураком до войны, так им и остался (геройство не является признаком большого ума)!
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05.04.2022 12:32 Відповісти
не верю я никаким договорам.. все ссыкливые
только полностью вооруженная Украина по Швейцарской и Израильской схеме
1. У каждого в доме должно быть оружие на постоянной основе в обязательном порядке, бронежелет, каска, аммуниция, джавелин, стингер и т.д.
2. Регулярные учения где кому и когда удобно
3. Все новые дома ЖК и частные, административные в обязательном порядке должны строиться с бомбоубежищами
4. Современные танки, самолёты и вертолёты
5. Современная система ПВО и Железный купол
6. Сильная экономика без воровства и договорняков с Коломойским

только так Украина выстоит, НАТО потом само к нам будет просится!
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05.04.2022 13:10 Відповісти
"Не болтайте глупостями и не вываливайте дурака". Гарантії нашої безпеки - наша армія , авіація і флот. Вступ у НАТО чи в оборонний союз аналогічний НАТО по бойовій спроможності з Великою Британією і Польщею - це саме те, що нам потрібно. І геть не потрібно розводити демагогію, вигадану в ОП, про якісь міфічні гарантії на стороні. Всі ці розмови про вигаданих гарантів - робота "п'ятої колони"ворога, агентів впливу, розрахована на зрив створення реального оборонного союзу України з НАТО чи з Великою Британією і Польщею. Для кацапів такий наш оборонний союз смерті подібний. Тому і мобілізували всяку законсервовану агентурну гидоту для зриву цього плану.
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05.04.2022 13:15 Відповісти
Оце новина. Ніхто не готовий нам дати грантії (крім рашки) - як в НАТО, якщо ми не в НАТО.
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05.04.2022 13:18 Відповісти
100 відсотків за нас, може дати тільки народ України(за винятком рашіфізірованих) , все інше політичні ігри. На свій народ треба робити ставку. Ніхто, окрім нас, не зупинить російських торористів.
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05.04.2022 13:28 Відповісти
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05.04.2022 14:45 Відповісти
 
 