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Новини Війна в Україні
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Зеленський сподівається на евакуацію з Маріуполя вбитих та поранених захисників - Туречина готова допомогти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається на вивіз із Маріуполя тіл загиблих захисників і поранених.

Про це він повідомив в інтерв'ю українським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Ми домовилися на сьогодні із Туреччиною. Вона готова на сьогодні вивезти кораблями поранених та вбитих, перевезти їх із Бердянська. Вся інфраструктура готова, щоб вивезти поранених і загиблих", - сказав він в інтерв'ю українським журналістам, показаним у рамках телемарафону у вівторок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На прохання Ердогана у Маріуполі 3 квітня відкриють гумкоридор для евакуації іноземців, - Міноборони РФ

"Ми чекаємо на погодження від Путіна. Від цього залежить цей момент. Якщо не вдасться - ми точно знатимемо, що особисто президент Росії не дає цієї можливості", - сказав Зеленський.
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Топ коментарі
+22
Как ты спишь, Зебил, после того, как ослабил Украину до такой степени, что ***** осмелилось начать полномасштабную войну??? Хорошо спишь? А ешь как? В три горла? А гундосики записываешь между жратвой и спаньем?

Зедебилы 73%! Это ваших рук дело! Я вас ненавижу всеми фибрами души!!!

Надеюсь, и страдаете вы после вашего выбора больше, чем адекватные люди!
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05.04.2022 12:05
+20
воно вперте і тупе. Не чув і не хотів чути, коли казали - Вова в країні іде війна, не на часі витрачити кошти на казна що. Воно робило свое. А теперь звертається про допомогу вивезти трупи захисників Маріка. Частина ціх вбитих і на тебе пане президен
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05.04.2022 11:52
+16
Он сдает Мариуполь,Херсон, Донецкую и Луганскую области полностью?
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05.04.2022 11:51
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Що він сказав? Якшо коротко?
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05.04.2022 11:49 Відповісти
Он сказал, если тебе бьют морду, надо договариваться, ещё один раунд переговоров.
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05.04.2022 12:11 Відповісти
что Мариуполь он отдаёт - трупы забирает .... Он и Азову давно "предлагал" оттуда выйти... Стратег, короче и патриот...и не просто главнокомандующий...А верховный... як це не сумно-смішно
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05.04.2022 15:12 Відповісти
гаранти безпеки від яневтiка
Ніколи не забути й не простити. Це мало стати реальністю для цілої України, якби осатаніла руZZня змогла перемогти. І, на жаль, може повторитися в близькому майбутньому, якщо зрадники продовжуватимуть свої переговори на рашистських позиціях і вкрадуть у нашої армії право на перемогу.
===============
Збройні Сили України. Війна з окупантами, [04.04.2022 19:16]
[ Альбом ]
Буча. Дитячий табір. Підвал. Всі з зав'язаними руками. Всі катовані, в кого прострелені ногі, в кого 5 пуль в сердці, кому в голову. Орки там жили місяць.

Геноцид.















+4

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05.04.2022 11:50 Відповісти
А ось ЩО сталося із місцевою ТрО у Бучі.

"У Бучі Київської області російські окупанти жорстоко закатували та вбили місцевого мешканця. Він був бійцем загону самооборони. Про це розповів бізнесмен та політик Юрій Бірюков у Facebook з посиланням на інформацію від містян.
Чоловіку, який хотів захищати свою землю, рашисти вибили очі, відрізали ніс та вуха. Після цього вони його застрелили.





В його добровільний загін самооборони входили вісім осіб, які вирішили протистояти росіянам ще з 24 лютого. Однак пізніше шістьох із них знайшли на вул. Яблунській. Вони були розстріляні з близької дистанції, а також загарбники зв'язали їм руки." ©
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05.04.2022 12:10 Відповісти
забрали з собою стільки рашистів, скільки змогли
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05.04.2022 12:22 Відповісти
хтось хиба їх зрадив, бо аж занадто шибко їх вирахували, це неможливо.
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05.04.2022 12:32 Відповісти
Можливо й зрадили, стосовно цього нічого не скажу. Випадків, коли місцеві ******** свідомо здавали оркам патріотично налаштованих громадян, достатньо. Питання в іншому: невже хтось і досі наївно вірить у те, що якщо "азовці" після свого титанічного спротиву здадуться в полон, їх залишать серед живих? Орки закатують їх із несамовитою жорстокістю, від якої у всієї України завмре серце.
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05.04.2022 12:44 Відповісти
Боже, какой ужас !😢😢😢
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05.04.2022 13:15 Відповісти
Он сдает Мариуполь,Херсон, Донецкую и Луганскую области полностью?
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05.04.2022 11:51 Відповісти
он не собирается на второй срок, так что ему зачем париться... он же сам говорил в интервью кацапскми *хорошим* СМИ, что после него придут другие люди...
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05.04.2022 11:55 Відповісти
Це можна було передбачити ще три тижні назад.
Нічого нового.
Питання, що будуть робити з Миколаєвом, Одесою.
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05.04.2022 12:13 Відповісти
пісюаніст здасть усе,що запросять орки.Тільки є одне велике НО - питання зміни влади пропало у хотєлках рашистів,це не значить що воно-зелене залишиться правити на неокупованих землях.
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05.04.2022 12:35 Відповісти
воно вперте і тупе. Не чув і не хотів чути, коли казали - Вова в країні іде війна, не на часі витрачити кошти на казна що. Воно робило свое. А теперь звертається про допомогу вивезти трупи захисників Маріка. Частина ціх вбитих і на тебе пане президен
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05.04.2022 11:52 Відповісти
Відосик з Бучі здивував, як це президент воюючої держави,на якого в режимі нонстоп,зі слів його поплічників, здійснюються замахи, гуляє по лиш що звільненому місті,навіть без каски і не боїться прильоту якогось іскандера чи гіперзвукової- мабуть впевнений у своїй безпеці,чому??
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05.04.2022 11:53 Відповісти
і як останній гопнік руки в кишенях тримає
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05.04.2022 11:57 Відповісти
Ідіот якраз ти. Питання чому не стріляють по банковій я ставив вже раніше. Але він там в бункері сидить, так що не дістануть.
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05.04.2022 12:35 Відповісти
ЗЕгнида теперь на трупах пиарится!? хламидия поблагодарит на переговорах партнеров от лица ЗЕ за предоставленную возможность пиариться?
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05.04.2022 12:20 Відповісти
Вот для чего мосты разминировались! Понятно((((
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05.04.2022 11:55 Відповісти
"сподівається"
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05.04.2022 11:56 Відповісти
Що ти несеш???????? Знову починає показувати свій тупий мозок!!!!!!
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05.04.2022 11:56 Відповісти
Чому в мене слово: Туреччина гойдається вище, ніж президент УКРАЇНИ?
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05.04.2022 11:59 Відповісти
Это что, он хочет еще один Иловайск устроить?
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05.04.2022 12:01 Відповісти
По кацапских каналах выкладывают мол в Марике 267 наших военных сдались в плен. Правда или фейк?
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05.04.2022 12:02 Відповісти
Фейк.
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05.04.2022 12:07 Відповісти
Задовбали коцапські фейкомети розганяти голімий фейк з вчорашнього дня ще. Немає ніяких достеменних підтверджень цього фейку, а вони все пьордять. Модери, АУ!
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05.04.2022 13:05 Відповісти
Зря он говорит такие вещи заранее
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05.04.2022 12:03 Відповісти
або не зря....як у телефонній розмові з вагнеровцями
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05.04.2022 12:24 Відповісти
даремно його в це крісло посадили.Його місце якраз за роялем...
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05.04.2022 12:59 Відповісти
Как ты спишь, Зебил, после того, как ослабил Украину до такой степени, что ***** осмелилось начать полномасштабную войну??? Хорошо спишь? А ешь как? В три горла? А гундосики записываешь между жратвой и спаньем?

Зедебилы 73%! Это ваших рук дело! Я вас ненавижу всеми фибрами души!!!

Надеюсь, и страдаете вы после вашего выбора больше, чем адекватные люди!
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05.04.2022 12:05 Відповісти
Сейчас золотое время для зрадо-ботов.
Мариуполь ожидаемо падет, и в ООС тоже будут плохие новости. Это все понимали заранее.
Но войну проще всего проиграть разогнав зраду.
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05.04.2022 12:07 Відповісти
так зелені "оЖИДали" шашличків ...
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05.04.2022 13:02 Відповісти
А не спеши ты нас хоронить,
А у нас ещё здесь дела,
У нас дома детей мал мала,
Да и просто хотелось пожить.

А не спеши ты нам в спину стрелять,
А это никогда не поздно успеть,
.....................................................................
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05.04.2022 14:16 Відповісти
Якщо не вдасться - ми точно знатимемо, що особисто президент Росії не дає цієї можливості", - сказав Зеленський.
_______________________
Когда Зеля без бумажки начинает самостоятельно думать, начинаешь нервничать за страну из-за потока тупости.
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05.04.2022 12:10 Відповісти
Не считаю, что нельзя было деблокировать (хотя бы на несколько дней) Мариуполь, вероятно, что это решение сдать Мариуполь есть политическая стратегия Зеленского и его ближайшего окружения для переговоров с ******(если не хуже - "договорничком" с агрессором и оккупантом для "корридора в Крым")!
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05.04.2022 12:10 Відповісти
*****...****...яке ти тупе.....що тобі потрібно зробити, щоб зрозуміти, що ***** клав на тебе і весь український народ???? лєнку твою має розіп'яти?
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05.04.2022 12:22 Відповісти
Воно все розуміє, і саме тому що кацапи справді можуть розіпяти жінку з дітьми. Тоді як європейці можуть тільки дати грошей на крадівництво. Отже, підписавши капітуляцію можна одночасно взяти гроші та зберегти життя родині.
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05.04.2022 12:43 Відповісти
****, ЗСУ нах відмовляє мобілізовувати вже місяць. Люди мають самі зброю захоплювати, щоб їх на ***** не порішали? Лише "велике піздвництво" навіть під час війни. Після гундосиків сша має прийти Україну звільнювати? Дати зброю власному народу ссимо? Можуть прийти потім деякі запитання поставити? Нехай краще їх москотські упирі беззбройними повбивають, так?
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05.04.2022 12:42 Відповісти
А зброя для народу Є?
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05.04.2022 13:00 Відповісти
Евакуація це добре і правильно, якщо проведуть. Потрібно радикальне рішення - звільнення Маріуполя й Півдня України, а потім і Донбасу. Чи є плани по цьому. Чи будемо так і сидіти відбиваючи атаки рашафашистів, під обстрілами населених пунктів?
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05.04.2022 12:58 Відповісти
а я сподиваюсь, что до "мудрого народа" дойдет истинная причина войны и роль малоПИД,,,роского, бениного Нарко-Дегенерата в ней....с последующими действиями для него, бени, Дермака и всего ваЗЕлиновского Сброда....
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05.04.2022 13:22 Відповісти
Їбанько
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05.04.2022 13:56 Відповісти
 
 