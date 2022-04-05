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Олігархи з початку війни вели себе усі по-різному. Висновки зробимо після перемоги, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський констатує, що українські олігархи з початку війни поводяться по-різному, висновки будуть зроблені після Перемоги.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю українським журналістам, яке транслювалось в телемарафоні, передає Цензор.НЕТ.

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"Олігархи з початку війни вели себе усі по-різному. Висновки будемо робити, коли переможемо", - сказав він.

За словами Зеленського, дехто з олігархів позитивно себе проявив, дехто неочікувано став героєм, а хтось перестав бути міцним.

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Топ коментарі
+62
Ця заява стсується і бЄні?
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05.04.2022 11:53
+57
Ні! Бєня поза критикою!
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05.04.2022 11:55
+52
Особливо скажи про свого шефа Каломумойського
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05.04.2022 11:55
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Ця заява стсується і бЄні?
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05.04.2022 11:53 Відповісти
Ні! Бєня поза критикою!
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05.04.2022 11:55 Відповісти
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05.04.2022 12:09 Відповісти
Порошенко і 128 тероб,а також Ахметов з його регулярною допомогою. Беня має другу функцію-віджимати для зе поки війна
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05.04.2022 11:59 Відповісти
Беня себя вёл хорошо.
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05.04.2022 12:05 Відповісти
Ну звісно, він же сказав що дехто став героєм
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05.04.2022 12:28 Відповісти
Беня не олигарх. Олигархов назначает СНБО. Что не ясно ?
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05.04.2022 16:14 Відповісти
Якби він сказав "безпеки грошей Коломойського", я б тоті повірив. А так - х....й актор, якому Станіславський сказав би - нє верю!
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05.04.2022 11:57 Відповісти
Якщо боїшся правди, то залізь під спідницю.
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05.04.2022 12:24 Відповісти
Особливо скажи про свого шефа Каломумойського
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05.04.2022 11:55 Відповісти
А у зє які героїчні подвиги? І де перегдянути скільки коштів він перерахував на ЗСУ?
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05.04.2022 12:03 Відповісти
А где посмотреть ,что кушали в марте месяце дети зебобы,живущие уже пятый месяц на красном море,и что кушали перед смертью дети Бучи и Ирпеня ?
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05.04.2022 12:25 Відповісти
Йди ти за руССьким воЄнним корабльом зі своєю студією. Клоун. Все тобі в студію подавай. В анус собі подай!
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05.04.2022 12:32 Відповісти
Почему дети в Буче мертвые,после пыток,а дети зели эвакуированы на красное море,за два месяца до вторжения?
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05.04.2022 12:21 Відповісти
двухнедельные каникулы после нового года для депутатов для этого и устроили, чтобы свои семьи на красное море отправить
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05.04.2022 14:10 Відповісти
Няня хоть бы словом обмолвилась во всеуслышание...
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05.04.2022 11:55 Відповісти
Це правда! Порошенка "розстріляти" ,коломойського - Нагородити!!!
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05.04.2022 11:56 Відповісти
А можно списочек кто как себя ведёт.
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05.04.2022 11:57 Відповісти
Хто вів себе добре то стане ще більшим олігархом. Все що було до війни відміняється, бо вели
себе добре, - дали їди купленої на вкрадені і нас гроші.
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05.04.2022 11:57 Відповісти
З бєні почнемо?
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05.04.2022 11:57 Відповісти
Очередное "бла-бла-бла" ни о чем. Без конкретики - это просто словесный понос.
И почему это интересно "будем разбираться после войны"? А сейчас что мешает? У нас что денег на войну *****? Нам наворованные ресурсы помешают?
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05.04.2022 11:57 Відповісти
А як себе вів один із них "наш" гарант ? Скільки вивів з офшорів на зміцнення нашої армії? Чи віт тільки під шумак здатний закривати опозиційні телеканали ?
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05.04.2022 11:57 Відповісти
"Ми не можемо говорити про "Швейцарію майбутнього". Напевно, такою наша держава зможе бути через який дуже довгий час. Але те що ми станемо точно "великим Ізраїлем" - своїм, зі своїм обличчям... Я впевнений, що питання безпеки найближчі 10 років у нас буде питанням номер один", - наголосив президент.
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05.04.2022 11:58 Відповісти
А навіщо далеко йти-а де наша перша леді?"Проявила" себе?
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05.04.2022 11:58 Відповісти
Наверное за старое взялась https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/20/7212906/
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05.04.2022 12:02 Відповісти
Форте дей Марми. Гугл в помощь.
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05.04.2022 12:31 Відповісти
Канали поверни на місце, а свого бєню поцілуй у зад!!!!!!!!
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05.04.2022 11:58 Відповісти
Ага, не своє - не жалко.
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05.04.2022 11:59 Відповісти
После войны ой как много будет вопросов №1 в списке именно Зеленский и ОП,олигархи намного ниже в списке
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05.04.2022 11:59 Відповісти
буковельська народна республіка. йнх!!!
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05.04.2022 11:59 Відповісти
А де твій тато Бєня?
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05.04.2022 12:00 Відповісти
в принципе, один абрамович ведёт себя нормально и вне подозрений. с остальными надо разбираться. ну беню можно просто пожурить.
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05.04.2022 12:00 Відповісти
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05.04.2022 12:02 Відповісти
Після ПЕРЕМОГИ , чі після - перемовин у Стамбулі ?

олігархі українські сідять як миши , бо усі під колпаком хутіна фінансово
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05.04.2022 12:00 Відповісти
Дуже цікавий матеріал і про олігархів теж
‼️‼️‼️

Хто порекомендував Зеленському зрадників України? -
Микола Давидюк, політолог

https://youtu.be/Pgcsc0Up_II
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05.04.2022 12:02 Відповісти
Дуже цікавий матеріал про місцевих "неолігархів" - не знаходите ? (( https://biz.liga.net/ua/ekonomika/tek/novosti/priderjivaemsya-pragmatichnoy-pozitsii-slovakiya-gotova-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyah
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05.04.2022 12:09 Відповісти
А до войны? Кто то даже дороги перед войной строил, елки миллиардами высаживал а теперь оружие для армии клянчит, почему? В глаза все путину не мог насмотрется ? Или просто перестать стрелять нужно было еще больше? А теперь скромно молчит этот «кто то» и делает вид что оно главнокомандующий( Украинцы сам защищают свою страну а то шо ты как президент должен был обеспечить стране - безопасность!!! Ты зеля просрл, шашлыки говорил будите есть весной(((( армию надо было обеспечивать а не шкурняками заниматься чмо
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05.04.2022 12:00 Відповісти
Пітариско спочатку най за свої маєтки відзвітує, за 4 повістки у військомат та дойопки до Воїнів й керівників, які зупинили й заморозили мразоту, яку він ЗАПУСТИВ, глиста мразотна!

Перемога й... Від Чопа пронос естафетний на колоді, у дьогті й пір'ях, буде до Луганська, де отримає "вибір" - на палю, у шнУрок, на бойню, під струм, під стіну й куля, з моста у ріку, з балкону на асвальт, чи отрута! З орденом "Зе-пабібздітіль" з гайкою на спині!
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05.04.2022 12:00 Відповісти
Спочатку хибно прочиталося "Окупанти з початку війни вели себе усі по-різному. Висновки будемо робити, коли переможемо". І зайшов для того, щоб написати гнівний пост, що зе ще ділить москалів на хороших і поганих. Але потім перечитав, насправді помилки немає - все одно окупанти, фактичні, навіть народ на своїй землі зробили остарбайтерами - працівниками за їжу, практично примусово в деяких регіонах(з альтернативою у вигляді Польщі хіба що)...
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05.04.2022 12:01 Відповісти
я то саме прчитав)
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05.04.2022 12:06 Відповісти
ти ж там сепаратний мир зібрався підписувати, Віва, яка перемога??
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05.04.2022 12:02 Відповісти
А чи сам Зеленський вже заплатив податок на 1.2 млн доларів, що наскирдував за 3 роки царювання?
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05.04.2022 12:02 Відповісти
Где бенина помощь? Или он боится обидеть хуэло?
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05.04.2022 12:04 Відповісти
Звісно, з погреба не видно... В спам.
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05.04.2022 12:09 Відповісти
нет ! кто воюет в одном окопе с нами надо знать сейчас... а то после войны сильно много звиздуновых будут говорить что были рядом - в наш окоп столько не влезет!!! )))
кто помогает - тот помогает (если не хочет пиарится - его дело)
но вот тот, кто "над златом чахнет" и выжидает х/з чего - тех не плохо бы ославить !!
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05.04.2022 12:04 Відповісти
ославить опа не позволит. это буллинг её партнёров. а они живут в правовом государстве и чтут его законы и права олигархов.
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05.04.2022 12:10 Відповісти
По тебе Зеленский тоже - за твоё двуличие, коррупцию, развалинную армию, построенные дороги вместо ракетных войск, выстраивание диктатуры и цензуры!
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05.04.2022 12:05 Відповісти
до початку війни топ діячі деж вели по різному, намагалися кудись подивитися *****, будували дороги, замість посиленню армії, ми теж пам'ятаємо, залицялися до зажопників при потребі голосів і висновки зробимо після перемоги, зараз не до пошуку відьом, робіть все запотрібно на ваш розсуд
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05.04.2022 12:06 Відповісти
Шо Беня робив?
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05.04.2022 12:08 Відповісти
Хто про що, а даун про гешефт.
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05.04.2022 12:09 Відповісти
но прямой, эспрессо и пятый нужно закрыть сейчас, что бы потом легче влить в уши избирателю про "висновки".
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05.04.2022 12:09 Відповісти
Класс, я прихуел. С кого будем начинать?
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05.04.2022 12:10 Відповісти
Тобто мова про повне знищення олігархату і перезаснування держави не йде.
Зелепух приміряє роль Кучми - стоятиме над ними як третейський суддя.
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05.04.2022 12:11 Відповісти
...в Ростові...
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05.04.2022 12:20 Відповісти
Висєр без прізвищ ні про що.
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05.04.2022 12:15 Відповісти
Гарним олігархам - гарні камери. Поганим - погані.
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05.04.2022 12:19 Відповісти
Краще не скажеш!
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05.04.2022 12:35 Відповісти
Висновки ми вже зробили. І не тільки по олігархам. Починаючи з Оману, великого крадівництва і закінчуючи переслідуванням проукраїнської опозиції та заборону мовлення їхніх каналів.
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05.04.2022 12:20 Відповісти
що....коломойському і ахмєтову більше не списуватимуть за держбюджет борги?
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05.04.2022 12:20 Відповісти
Это намек на то, что Пороха прессовать продолжим...
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05.04.2022 12:21 Відповісти
Ні, це про тебе після перемоги, бо зараз ніяк нельзя, хоч ти артистішко цього і не розуміеш ляпаючи язиком і закривая канали патріотів.
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05.04.2022 12:23 Відповісти
Олігархи 30 років грабували УКРАЇНУ,а тепер віддають копійки на оборону,чи хоча б один олігарх купив літак чи танк,не чути,це вони і бездарна влада довели нашу державу до зубожіння,а тепер народ пожинає плоди,розплачуючись своїм життям.Ніодна дитина їх не воює,в них все добре.А після війни вони своє візьмуть сторицею,якщо ми це їм дозволимо,після цієї війни.СЛАВА УКРАЇНІ,А ГЕРОЯМ,ЯКІ ВІДДАЛИ СВОЄ ЖИТТЯ .,ВІЧНА ПАМЯТЬ
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05.04.2022 12:27 Відповісти
Я не вірю нашому президенту із-за його продажних розмов про Крим і багато чого ще.
Я вірю Бутусову, вірю Залужному вірю нашій армії. Більше нікому.
Нехай покличе до себе Бутусова і пояснить йому свої дії.
Якщо я почую від нього що Зеленському потрібно вірити - тоді я буду.
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05.04.2022 12:27 Відповісти
неконстантный констататор...
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05.04.2022 12:29 Відповісти
ага, типа кто победит тот и прав? ты ***** сейчас делай выводы.
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05.04.2022 12:31 Відповісти
йой, а шо там свати на ерефії ще показують?
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05.04.2022 12:31 Відповісти
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05.04.2022 12:39 Відповісти
Бред
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05.04.2022 12:40 Відповісти
Комментаторы, удовлетворяю ваше любопытство по поводу места пребывания Коломойского.
Он сейчас в Днепре, сидит в благоустроенном бомбоубежище, которое находится в Миноре, это самый большой в Украине еврейский храм.
Он, конечно, в безопасности, но тем не менее такому повороту судьбы не позавидуешь, уехать из Украины он ведь не может, в любом другом государстве его сразу задержат и выдадут американскому правосудию.
Вот такая ирония судьбы, грабил при помощи своего клоуна страну, а теперь вынужден сидеть в бомбоубежище и никуда не может рыпаться. И зачем теперь всё награбленное!
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05.04.2022 12:44 Відповісти
Про те як вони "допомагали" ЗСУ і біженцям всі побачили,ця олігархічна чума яка майже тридцять років грабувала Украіну ,а під час війни притихли і ніби вони ніпричому . Ці паразити повині зникнути назавжди ,а виведені кошти конфіксувати на відбудову краіни.
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05.04.2022 12:46 Відповісти
Весь мир нам помогает всем: оружие, деньги, добровольцы. Не должен, но помогает. "Папа" Зеленского Коломойский, группа ПРИВАТ и прочий позор еврейского народа - та мафия, которая разграбила и обескровила Украину, ее армию. Эта мафия, - внутренний враг Украины. До войны они были подельниками *****. Пусть вернут Украине украденные деньги. Только из одного Приватбанка они украли 5.2 млрд долларов США: на них можно купить хорошую сотню самолетов и средств ПВО.

Победа будет не тогда , когда будет разгромлен Путин, что сейчас вопрос только времени, а тогда, когда будет уничтожен его главный подельник - украинская мафия во власти (еще со времен Кучмы)! И до того оружие возвращать назад мафии нельзя!!! А сейчас народ Украины, получается, воюет "За Родину, за Коломойского!"
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05.04.2022 12:46 Відповісти
У цьому вся дріб'язкова суть людини, яка випадково стала президентом.
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05.04.2022 12:46 Відповісти
Зеля, де конфіскація майна тих хто веде бізнес у рашці? Якого х@я у Фірташа не забрали майно!!!
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05.04.2022 12:49 Відповісти
А как насчет Вадика Новинского, «суки православной»? Может, ему следует яйца отрезать - этому «русскому патриоту»?
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05.04.2022 12:54 Відповісти
Висновок про самого клована давно зрозумілий. Геть з посади і хай хреститься щоб не на нари.
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05.04.2022 12:54 Відповісти
Ну да, Порох опять армию после уничтожения ЗЕли вооружает, обувает, одевает, а где ***********, ****, отсиживается,ни копейки вместе с олигархом преЗЕрвативом на армию не дали.
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05.04.2022 12:59 Відповісти
"Висновки зробимо після перемоги" - най ВЕЛИЧЕЗНА ВІДМАЗКА!!!
Я на 100500 відсотків впевнений, що після перемоги вони скажуть:
"Ми же перемогли, все добре, давайте все скоріше ЗАБУДЕМО!"
_______________________________
І НІКОГО НЕ НАКАЖУТЬ!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
А то, що прямо зараз, у самий скрутний і не визначний час, вони ДОПОМАГАЮТЬ ВОРОГУ?!
То, що ЗАРАЗ їх слово, "маленьке" діло зразу коштує СОТЕНЬ ЖИТТІВ?
А можливо і ВПЛИВАЄ на майбутнє всієї держави?
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05.04.2022 13:02 Відповісти
Беня с Гордоном в Буковеле прячутся до сих пор
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05.04.2022 13:12 Відповісти
З таким говнокомадувачем треба розiбратися пicля вiйны. дуже багато питань.
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05.04.2022 13:24 Відповісти
После войны вся страна будет принадлежать Коломойскому, Зеленский объявит его национальным героем, спасителем Украины, вернет приват и еще пару компаний в подарок, а нам с этим жить...
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05.04.2022 13:41 Відповісти
Заради Бени Зеленский утвердит новую высшую украинскую награду - Трижды Герой Украины.
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05.04.2022 14:27 Відповісти
 
 