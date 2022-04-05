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Олігархи з початку війни вели себе усі по-різному. Висновки зробимо після перемоги, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський констатує, що українські олігархи з початку війни поводяться по-різному, висновки будуть зроблені після Перемоги.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю українським журналістам, яке транслювалось в телемарафоні, передає Цензор.НЕТ.
"Олігархи з початку війни вели себе усі по-різному. Висновки будемо робити, коли переможемо", - сказав він.
За словами Зеленського, дехто з олігархів позитивно себе проявив, дехто неочікувано став героєм, а хтось перестав бути міцним.
Топ коментарі
+62 Vlad_Len
показати весь коментар05.04.2022 11:53
+57 Rostyslav Komarnytsky
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+52 Zemer
показати весь коментар05.04.2022 11:55
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Будь ласка, зачекайте...
себе добре, - дали їди купленої на вкрадені і нас гроші.
И почему это интересно "будем разбираться после войны"? А сейчас что мешает? У нас что денег на войну *****? Нам наворованные ресурсы помешают?
олігархі українські сідять як миши , бо усі під колпаком хутіна фінансово
‼️‼️‼️
Хто порекомендував Зеленському зрадників України? -
Микола Давидюк, політолог
https://youtu.be/Pgcsc0Up_II
Перемога й... Від Чопа пронос естафетний на колоді, у дьогті й пір'ях, буде до Луганська, де отримає "вибір" - на палю, у шнУрок, на бойню, під струм, під стіну й куля, з моста у ріку, з балкону на асвальт, чи отрута! З орденом "Зе-пабібздітіль" з гайкою на спині!
кто помогает - тот помогает (если не хочет пиарится - его дело)
но вот тот, кто "над златом чахнет" и выжидает х/з чего - тех не плохо бы ославить !!
Зелепух приміряє роль Кучми - стоятиме над ними як третейський суддя.
Я вірю Бутусову, вірю Залужному вірю нашій армії. Більше нікому.
Нехай покличе до себе Бутусова і пояснить йому свої дії.
Якщо я почую від нього що Зеленському потрібно вірити - тоді я буду.
Он сейчас в Днепре, сидит в благоустроенном бомбоубежище, которое находится в Миноре, это самый большой в Украине еврейский храм.
Он, конечно, в безопасности, но тем не менее такому повороту судьбы не позавидуешь, уехать из Украины он ведь не может, в любом другом государстве его сразу задержат и выдадут американскому правосудию.
Вот такая ирония судьбы, грабил при помощи своего клоуна страну, а теперь вынужден сидеть в бомбоубежище и никуда не может рыпаться. И зачем теперь всё награбленное!
Победа будет не тогда , когда будет разгромлен Путин, что сейчас вопрос только времени, а тогда, когда будет уничтожен его главный подельник - украинская мафия во власти (еще со времен Кучмы)! И до того оружие возвращать назад мафии нельзя!!! А сейчас народ Украины, получается, воюет "За Родину, за Коломойского!"
Я на 100500 відсотків впевнений, що після перемоги вони скажуть:
"Ми же перемогли, все добре, давайте все скоріше ЗАБУДЕМО!"
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І НІКОГО НЕ НАКАЖУТЬ!!!
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А то, що прямо зараз, у самий скрутний і не визначний час, вони ДОПОМАГАЮТЬ ВОРОГУ?!
То, що ЗАРАЗ їх слово, "маленьке" діло зразу коштує СОТЕНЬ ЖИТТІВ?
А можливо і ВПЛИВАЄ на майбутнє всієї держави?