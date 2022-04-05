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У столиці з 08:00 до 19:00 курсують близько 150 автобусів та понад 30 трамваїв, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
На сьогодні з 08:00 до 19:00 у столиці курсують біля 150 автобусів та понад 30 трамваїв.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Громадський транспорт курсує з 8:00 до 19:00. Інтервал руху трамваїв складає 15-20 хвилин, автобусів - 30 хвилин", – розповів він.
На "Борщагівській лнії" інтервал руху швидкісного трамваю № 3, роботу якого вчора відновили, складає 25 хвилин.
Актуальний перелік маршрутів наземного транспорту за посиланням.
Нагадаємо, з 5 квітня, відновив роботу пересадочний вузол "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".
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Катерина b65b6460
показати весь коментар05.04.2022 12:01 Відповісти Мені подобається 1
Roman Nykolaichuk
показати весь коментар05.04.2022 12:23 Відповісти Мені подобається 0
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