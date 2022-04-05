УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13246 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
4 245 26
армія РФ (11886) війна (48146) Зеленський (15871) Маріуполь (2613) Росія (44645) Донецька область (4980)

Зеленський: Маріуполь для російських окупантів - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Для України Маріуполь - це життя, а для російських окупантів - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він наголосив, що йде скупчення російських окупантів на сході України, але якоїсь "великої стратегії РФ не має".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський сподівається на евакуацію з Маріуполя вбитих та поранених захисників - Туречина готова допомогти

"Вони не зайняли цю частину, то вони займають Донбас, південь України, коридор до Криму, Херсонську область і Запорізьку область", - зазначив президент.

При цьому наголосив, що окупанти для того, щоб їм це вдалося, "будуть битися за Донбас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці просять деблокувати Маріуполь: "Історії не потрібна братська могила на березі моря". ВIДЕО

"Маріуполь - це для нас життя, для нас це місто. А для них, на жаль, - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди", - сказав Зеленський.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
А що ти собі хочеш повісити, мурло небрите?
показати весь коментар
05.04.2022 12:25
+11
Зроби так щоб це була твоя медалька!
показати весь коментар
05.04.2022 12:20
+9
не надо долго объяснять и угадывать шо кому медалька...
месяц !!! месяц в окружении бьется Азов и их побратимы по оружию... (которым кое-кто разрешил покинуть?? город...правда не объяснив как....если б они знали выход - мирняк бы уже тихо шел из Мариуполя... )
не надо из них делать символ (хотя они заслужили десятикратно) им надо помочь (они не просят о помощи чтоб уйти, они просят помощи чтоб выстоять и херачить русню дальше)
показати весь коментар
05.04.2022 12:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зроби так щоб це була твоя медалька!
показати весь коментар
05.04.2022 12:20 Відповісти
А будет в ж0пе....
показати весь коментар
05.04.2022 12:20 Відповісти
Треба ,щоб була зашморгом
показати весь коментар
05.04.2022 12:21 Відповісти
За Мариуполь и юг Украины кто то уже получил денежную премию
показати весь коментар
05.04.2022 12:23 Відповісти
ага, так само і той, хто покомандував розмінувати там все. щоб капапня зручненько з криму в'їхала.
показати весь коментар
05.04.2022 12:28 Відповісти
получил предоплату, еще в Омане ... остальное после подписания "договорняков" на условиях ху...ла.
показати весь коментар
05.04.2022 12:39 Відповісти
А що ти собі хочеш повісити, мурло небрите?
показати весь коментар
05.04.2022 12:25 Відповісти
Чи ми маємо тебе повісити, для початку
показати весь коментар
05.04.2022 12:26 Відповісти
а підмогу туди упорно не посилають.
тільки пропонують здатися.
афігєть можна з цієї зеленої влади.
я не знаю, там воїнам нашим Є, чим воювати? є, що їсти?
показати весь коментар
05.04.2022 12:26 Відповісти
туда за месяц не пропустили ни одного человека и ни одной бутылки воды. Какая подмога?
показати весь коментар
05.04.2022 12:31 Відповісти
"Ценнейшая" информация от президента. Мы же раньше этого не знали и не понимали, а теперь он нам всё объяснил. Он действительно думает, что вот это вот "про медальку" - это именно то, что сейчас волнует и беспокоит всех украинцев?
показати весь коментар
05.04.2022 12:28 Відповісти
Да, Мариуполь - это символ.
Сейчас вопрос больше кто как подаст итоги битвы за Мариуполь.
Пока наши (или ихние боты) успешно нагоняют зраду.
Хотя всем заранее было понятно, что оборона 3к против 15к с артой и авиацией - это вопрос насколько хватит мужества и боеприпасов.
Ну, еще надеялись что пока держатся, что-то такое произойдет и все закончится. Не произошло.
показати весь коментар
05.04.2022 12:30 Відповісти
Як говорить по підготовленому тексту, то ще нічого іноді виходить.. А як без бамажки, то як шось брякне, то наче в калюжу пердне. Ніколи клоун політиком не стане, не кажучи вже про шось схоже на стратегію!
показати весь коментар
05.04.2022 12:30 Відповісти
Мариуполь це біль і гордість України,- едине приморське місто яке не скорилося перед окупантом і існує не благодаря ,а вопреки всім діям і бездіяльностям бізнеса і влади, а задяки полку Азов і іншим героїчним підрозділам
показати весь коментар
05.04.2022 12:31 Відповісти
Щось незрозуміло...
Сьгодні з ранку якісь упадницькі настрої.
Поясніть пане Президенте людям, ми що таки здаємо Маріуполь?
І що далі?
Я можу зрозуміти, що таку орду, втримати не в Чернігівських лісах, а в степовій зоні майже неможливо, але ж потрібно щось робити з Півднем.
Чого ми топчемось на Київщині і тримаємо там масу військ, хоча вичевидь, що кацапи йдуть з Білорусі і концентруються на Сході.
Зникли цілих два напрямки нападу. Так чому б не перекинути хоча б частину сил на звільнення Херсонщини і Запоріжжя?
показати весь коментар
05.04.2022 12:31 Відповісти
Що він сказав? Може хтось перекласти на нормальну мову?
показати весь коментар
05.04.2022 12:31 Відповісти
не переводимая игра слов...
показати весь коментар
05.04.2022 12:36 Відповісти
шмаркля занизила значення Маріуполя та самовідданий подвиг його захисників
показати весь коментар
05.04.2022 12:40 Відповісти
не надо долго объяснять и угадывать шо кому медалька...
месяц !!! месяц в окружении бьется Азов и их побратимы по оружию... (которым кое-кто разрешил покинуть?? город...правда не объяснив как....если б они знали выход - мирняк бы уже тихо шел из Мариуполя... )
не надо из них делать символ (хотя они заслужили десятикратно) им надо помочь (они не просят о помощи чтоб уйти, они просят помощи чтоб выстоять и херачить русню дальше)
показати весь коментар
05.04.2022 12:42 Відповісти
"якоїсь "великої стратегії РФ не має" Джерело: https://censor.net/ua/n3331491

Наш стратегічек знову заспокоює? Що це "велика стратегія"? Попереджують же, головна мета рашафашистів - окупувати Україну і знищити Україну і українців, або хоч Лівобережжя, або хоч Харків, Донбас і Південь України. Цього мало?
І взагалі, що за новини? Рашафашисти там обстріляли, то там обстріляли, то там обстріляли??
Де новини про звільнення Маріуполя, Херсона, знищення ЛДНР? Чому Донецьк стоїть ціленький, а Харків, Чернігів, Маріуполь розбомблені?
Озброєння не хватає? Бабло роздерибанили на дорогах, розмінували дорогу з Криму? Хто віддав наказ про розмінування, хто стверджував, що рашафашист не нападе? Списки в студію!!
показати весь коментар
05.04.2022 12:45 Відповісти
Гнида не знает как уже так слить наших Героев Титанов Азова, чтобы это еще и перемогой его говно-дипломатии выставить... и сдаться им он видители разрешал, и ваще прям всё делает ну всё шо тока может во все гудки гудит во все очи путлера заглянул просто во все што АСТАНАВИТЕСЬ войну сделать...
показати весь коментар
05.04.2022 12:50 Відповісти
https://twitter.com/Polk_Azov/status/1511013143211823109/
показати весь коментар
05.04.2022 14:00 Відповісти
і за медальки, теж платять грошима.
показати весь коментар
05.04.2022 14:16 Відповісти
 
 