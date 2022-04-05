Зеленський: Маріуполь для російських окупантів - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди
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Для України Маріуполь - це життя, а для російських окупантів - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він наголосив, що йде скупчення російських окупантів на сході України, але якоїсь "великої стратегії РФ не має".
"Вони не зайняли цю частину, то вони займають Донбас, південь України, коридор до Криму, Херсонську область і Запорізьку область", - зазначив президент.
При цьому наголосив, що окупанти для того, щоб їм це вдалося, "будуть битися за Донбас".
"Маріуполь - це для нас життя, для нас це місто. А для них, на жаль, - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
тільки пропонують здатися.
афігєть можна з цієї зеленої влади.
я не знаю, там воїнам нашим Є, чим воювати? є, що їсти?
Сейчас вопрос больше кто как подаст итоги битвы за Мариуполь.
Пока наши (или ихние боты) успешно нагоняют зраду.
Хотя всем заранее было понятно, что оборона 3к против 15к с артой и авиацией - это вопрос насколько хватит мужества и боеприпасов.
Ну, еще надеялись что пока держатся, что-то такое произойдет и все закончится. Не произошло.
Сьгодні з ранку якісь упадницькі настрої.
Поясніть пане Президенте людям, ми що таки здаємо Маріуполь?
І що далі?
Я можу зрозуміти, що таку орду, втримати не в Чернігівських лісах, а в степовій зоні майже неможливо, але ж потрібно щось робити з Півднем.
Чого ми топчемось на Київщині і тримаємо там масу військ, хоча вичевидь, що кацапи йдуть з Білорусі і концентруються на Сході.
Зникли цілих два напрямки нападу. Так чому б не перекинути хоча б частину сил на звільнення Херсонщини і Запоріжжя?
месяц !!! месяц в окружении бьется Азов и их побратимы по оружию... (которым кое-кто разрешил покинуть?? город...правда не объяснив как....если б они знали выход - мирняк бы уже тихо шел из Мариуполя... )
не надо из них делать символ (хотя они заслужили десятикратно) им надо помочь (они не просят о помощи чтоб уйти, они просят помощи чтоб выстоять и херачить русню дальше)
Наш стратегічек знову заспокоює? Що це "велика стратегія"? Попереджують же, головна мета рашафашистів - окупувати Україну і знищити Україну і українців, або хоч Лівобережжя, або хоч Харків, Донбас і Південь України. Цього мало?
І взагалі, що за новини? Рашафашисти там обстріляли, то там обстріляли, то там обстріляли??
Де новини про звільнення Маріуполя, Херсона, знищення ЛДНР? Чому Донецьк стоїть ціленький, а Харків, Чернігів, Маріуполь розбомблені?
Озброєння не хватає? Бабло роздерибанили на дорогах, розмінували дорогу з Криму? Хто віддав наказ про розмінування, хто стверджував, що рашафашист не нападе? Списки в студію!!