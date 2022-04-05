Зеленський: Маріуполь для російських окупантів - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди

Для України Маріуполь - це життя, а для російських окупантів - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він наголосив, що йде скупчення російських окупантів на сході України, але якоїсь "великої стратегії РФ не має".

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"Вони не зайняли цю частину, то вони займають Донбас, південь України, коридор до Криму, Херсонську область і Запорізьку область", - зазначив президент.

При цьому наголосив, що окупанти для того, щоб їм це вдалося, "будуть битися за Донбас".

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"Маріуполь - це для нас життя, для нас це місто. А для них, на жаль, - це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди", - сказав Зеленський.