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Новини За кордоном
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Після різанини в Бучі у Заходу більше не повинно бути вагань щодо санкцій і зброї, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кулеба

У західних країн більше не повинні бути вагання щодо запровадження жорстких санкцій проти Росії та надання будь-якої зброї Україні після того, що світ побачив у звільненій від російських військ Бучі.

Про це в програмі BBC HARDtalk заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Різанина у Бучі повинна зняти будь-які вагання й небажання на Заході щодо передачі Україні всіх необхідних видів озброєння, включаючи літаки, танки, реактивні системи залпового вогню та броньовані машини для захисту нашої країни та для її звільнення від російських окупантів. Це також стосується й санкцій (проти РФ. – Ред.). Якщо будь-хто з моїх колег із Європи або з-за океану спробує мені сказати, що деякі санкції недоречні або занадто жорсткі і їх не потрібно вводити, то я буду вважати це зрадою жертв у Бучі та інших міст і селищ, де були вбиті цивільні", - сказав він.

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За словами Кулеби, різанина у Бучі є подією, що змінила ситуацію щодо того, яким чином Захід повинен продовжувати підтримувати Україну.

"Я ціную, що наші союзники вже зробили. Деякі з них зробили більше, ніж вони могли собі уявити перед початком війни. Дуже вдячний їм за це. Проте війна продовжується, і ще багато українських селищ і міст в різних куточках країни залишаються під контролем російських військ, і ми не знаємо, що відбувається там. Я не прийматиму напівкроки. Ми не просимо щось надзвичайне. Ми тільки просимо надати нам усе необхідне, щоб звільнити нашу країну й запобігти ще більшій кількості російських злочинів та зберегти життя цивільних", - додав міністр.
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Топ коментарі
+9
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05.04.2022 12:28
+8
Досить мусолити одну лише Бучу!!! У нас кожна окупована територія така Буча!
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05.04.2022 12:28
+7
а нам щодо "угод про мир з рашкою", русские прийшли нас знищити. Всіх, до останньої дитини.
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05.04.2022 12:28
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а нам щодо "угод про мир з рашкою", русские прийшли нас знищити. Всіх, до останньої дитини.
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05.04.2022 12:28 Відповісти
Нелюдів. котрі учинили різню в Бучі командуавння РФ перекидає під Харків.Або знову будуть цивільне населення убивати або хочуть щоб ЗСУ знищили свідків злочинів РФ у Бучі
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05.04.2022 12:31 Відповісти
Oba varianta putinu ***** podxodjat...
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05.04.2022 12:47 Відповісти
Досить мусолити одну лише Бучу!!! У нас кожна окупована територія така Буча!
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05.04.2022 12:28 Відповісти
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05.04.2022 12:28 Відповісти
Правда?! А коли кацапи влаштували геноцид чеченського народу, були якісь рішучі дії заходу?
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05.04.2022 12:34 Відповісти
Да ладно убийства украинцев и чеченцев. Они жопу не подняли когда рашистские террористы убили 300 ГРАЖДАН ЕВРОСОЮЗА. Что им эта Буча с "какими-то там украинцами" ...
Лживость, циннизм, трусость и бюрократия - вот и вся Европа.
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05.04.2022 12:40 Відповісти
це да. Кулеба там чи не єдиний нормальний стос, у цій гімно-команді
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05.04.2022 12:39 Відповісти
Ага. А вдруг Пуцин обидится? Вон как они боятся, что вызовут его недовольство. Могу в таком дать рекомендацию - не мешайте его гениальным планам! А опыт становления гитлеризма как видно для вас пустой звук! История вас ничему не научила!
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05.04.2022 12:40 Відповісти
Кругом це кричіть нашим політикам ! Тільки в НАТО. Ніякого нейтралітету! Якщо Зеленський хоче відмовитися від нашої боротьби і від НАТО, то нам треба вибрати президента, який заведе нас в НАТО!
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05.04.2022 12:46 Відповісти
Щиро сподіваюсь ,що сьогодні ,слухаючи засідання Радбеза ООН,
ми почуємо не про чергове занепокояння ,а рішучу відсіч
країні - терористу росії .
Геть росію із Радбезу ООН !
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05.04.2022 13:11 Відповісти
https://twitter.com/FilipHorky/status/1511276755847368709
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05.04.2022 13:32 Відповісти
🛑Еще бы узнать какая бригада российских фашистов,орудовала в окупир.селах Броварского района,Киевщины.В селе Перемога,убито более 70чел.(офиц.дан.),это треть села.Рашисты стреляли ради развл.по тех кто ездил на велосип,по эвакуац.автобусах,даже был случай когда заст.13лет.ребенка играть в "русскую рулетку"приставив к виску оружие с одним патроном, судьба мальчика неизвестна Аналогичные зверства были и по другим сёлам Бров.района,где очевидцы рассказывали про убийства, изнасилования,грабежи!И все это творилось и в Черниговской и Сумской области и окуп.тер. юга Украины.Это происходило и происходит массово,вывод один 99,9%рашистских военных,это уголовники,садисты,маньяки.Поэтому наряду трагедии "Буча-ИрпеньГостомель",надо расследовать ,какие подразделения рус.фашистов были на других терит.Надо всему миру расс.,что это явление массовое,масштабное,с указанием насел.пунктов разных регионов где была,или есть оккупация,бить в колокола,дать понять что такая недострана"россия"не имеет морал.права сущест.в таком виде,как есть,и что ее сатанинское общество больно вместе с их фюрером-путиным. А многострадальная,веками пролитая кровью Украина, страна от Бога,она в будущем расцветет!!!🌻🇺🇦
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06.04.2022 03:20 Відповісти
 
 