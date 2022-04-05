Після різанини в Бучі у Заходу більше не повинно бути вагань щодо санкцій і зброї, - Кулеба

У західних країн більше не повинні бути вагання щодо запровадження жорстких санкцій проти Росії та надання будь-якої зброї Україні після того, що світ побачив у звільненій від російських військ Бучі.

Про це в програмі BBC HARDtalk заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Різанина у Бучі повинна зняти будь-які вагання й небажання на Заході щодо передачі Україні всіх необхідних видів озброєння, включаючи літаки, танки, реактивні системи залпового вогню та броньовані машини для захисту нашої країни та для її звільнення від російських окупантів. Це також стосується й санкцій (проти РФ. – Ред.). Якщо будь-хто з моїх колег із Європи або з-за океану спробує мені сказати, що деякі санкції недоречні або занадто жорсткі і їх не потрібно вводити, то я буду вважати це зрадою жертв у Бучі та інших міст і селищ, де були вбиті цивільні", - сказав він.

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За словами Кулеби, різанина у Бучі є подією, що змінила ситуацію щодо того, яким чином Захід повинен продовжувати підтримувати Україну.

"Я ціную, що наші союзники вже зробили. Деякі з них зробили більше, ніж вони могли собі уявити перед початком війни. Дуже вдячний їм за це. Проте війна продовжується, і ще багато українських селищ і міст в різних куточках країни залишаються під контролем російських військ, і ми не знаємо, що відбувається там. Я не прийматиму напівкроки. Ми не просимо щось надзвичайне. Ми тільки просимо надати нам усе необхідне, щоб звільнити нашу країну й запобігти ще більшій кількості російських злочинів та зберегти життя цивільних", - додав міністр.