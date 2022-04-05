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Фон дер Ляєн та Боррель цього тижня відвідають Київ, - представник президента Єврокомісії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель,ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом із високим представником ЄС Жозепом Боррелем цього тижня відвідають Київ.

Про це повідомив представник президента Єврокомісії Ерік Мамер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент фон дер Ляєн та високий представник Жозеп Боррель цього тижня поїдуть до Києва на зустріч із президентом Зеленським напередодні заходу StandUpForUkraine, який відбудеться у Варшаві у суботу", - зазначив він.

Точну дану не названо, проте можна припустити, що візит відбудеться 8 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Єврокомісії фон дер Ляєн приїде до Києва, - Зеленський
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Сразу возьмите документы подписать о вхождении Украины в ЕС чтобы два раза не кататься. У нас нет времени наша Страна касапов киздит.
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05.04.2022 12:52 Відповісти
Бучу и Бородянку надо посетить, и Чернигов тоже.
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05.04.2022 13:00 Відповісти
Помниться мне как этот "Баррель (нефти)" позорно и бестолково навещал ***** перед аккурат перед войной (что это было?), теперь будет пиарится на фоне труппов в Буче?!
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05.04.2022 13:08 Відповісти
Действительно приедет? Вот и хорошо. Свезите их на Бучу, Ирпень, Гостомель и показывайте, с чём заканчивается озабоченность без реальных действий. Особенно для Боррелья будет полезно. Напомните ему, что на войне болтать смерти подобно. Это из-за его болтовни в начале войны профукали МиГ-29 для Украины.
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05.04.2022 13:21 Відповісти
а знову озабоченость через край
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05.04.2022 13:40 Відповісти
 
 