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Фон дер Ляєн та Боррель цього тижня відвідають Київ, - представник президента Єврокомісії
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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом із високим представником ЄС Жозепом Боррелем цього тижня відвідають Київ.
Про це повідомив представник президента Єврокомісії Ерік Мамер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Президент фон дер Ляєн та високий представник Жозеп Боррель цього тижня поїдуть до Києва на зустріч із президентом Зеленським напередодні заходу StandUpForUkraine, який відбудеться у Варшаві у суботу", - зазначив він.
Точну дану не названо, проте можна припустити, що візит відбудеться 8 квітня.
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Саша Пончик
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Elena Zhmariova
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