Внаслідок обстрілів російських окупантів на Миколаївщині загинула дитина, 66 осіб поранено, серед них двоє дітей, - облрада

Російські окупанти 4 квітня "хаотично" знову ракетами обстрілювали Миколаїв та Очаків. Більшість ракет прилітали в район лікарень, шкіл, дитячих садків та по житловим кварталам.

Про це голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.



"Нажаль, за вчорашній день, від цих обстрілів було поранено двоє діточок – семирічна дитина в Очакові та чотирнадцятирічна – у Миколаєві. Ще одна дитина, нажаль, загинула під час вечірніх обстрілів. Щирі співчуття рідним і близьким! Ми ніколи не пробачимо "русскаму миру" страждання і смерті наших дітей! За все відповісте!", - написала Замазєєва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Команда захопити Миколаїв за три дні - тупий розгон для паніки. Окупантів навіть на підступах немає", - Кім. ВIДЕО

Окрім того, за минулу добу на Миколаївщині поранено 66 осіб, серед яких 2 дітей.



Абсолютна більшість поранених – це цивільні люди



Усі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.



Загалом, станом на ранок, в миколаївських лікарнях знаходиться 380 людей, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.