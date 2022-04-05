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Жителів Харківщини депортують до Росії через фільтраційні коридори, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

Російські окупанти примусово вивозять до Росії мешканців Харківської області. Для цього ворог використовує такі собі фільтраційні коридори.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телеканалу "Рада", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ця їх тактика відома. Не вперше вони її застосовують: вони беруть місто у блокаду, доводять до критичної ситуації по всіх напрямках і після того пропонують умовний коридор, щоб нібито врятувати людей, переправити до Росії", - сказав Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу окупанти завдали 54 удари по Харківщині: 6 людей загинули, 8 - дістали поранень, - Синєгубов

Він зазначив, що у людей по суті немає вибору, але в ОВА є інформація, що мешканців області змушують виїжджати до країни-агресора.

"Що стосується ворожих підступів до Харкова, то вони не вдаються. Ризик атаки зберігається. Наразі ЗСУ відсувають окупантів від Харкова у Дергачівському напрямку", - додав Синєгубов.

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Топ коментарі
+14
В рабство вивозять. ****** орда.
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05.04.2022 13:21
+6
Штайнмаєр заявив, що нормалізації стосунків з РФ не буде та назвав Путіна "бункерним воїном"

Вот что страх перед Гаагой животворящий делает, а в Ростов как-то ехать не хочется...
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05.04.2022 13:21
+5
Украинские войска впервые применили против оккупантов захваченный у них «Солнцепек»

5.04.2022, 13:21

1,522


Это произошло на Изюмском направлении....Боекомплект и заряжающая машина у нас есть», - сообщает пресс-служба ВСУ.
показати весь коментар
05.04.2022 13:28
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В рабство вивозять. ****** орда.
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05.04.2022 13:21 Відповісти
Орда ****** - безумовно, а ничо, шо баранів гонять на бойню, а вони йдуть? За кернесом скучили? Пробач, Боже... Запитував пару разів про УПА й ... "маладую хвардію" у Краснодоні - фуй вгодиш, харкають фонтанами... А тепер? Забув ХарькОв, що за Українську Мову ТАМ наробили при сєрісєрі? Бобкіним чого не "жалуются"?... ЗЛО бере - діти звідси їдуть там гинути, а воно тільки блеє... Міліонник з половиною...
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05.04.2022 13:28 Відповісти
Скоро будуть завозити в Україну свою мокшу.
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05.04.2022 14:03 Відповісти
Штайнмаєр заявив, що нормалізації стосунків з РФ не буде та назвав Путіна "бункерним воїном"

Вот что страх перед Гаагой животворящий делает, а в Ростов как-то ехать не хочется...
показати весь коментар
05.04.2022 13:21 Відповісти
в німеччині ще активно відпрацьовує 30 руSSкіх срібних шрьодер і команда....

РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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05.04.2022 13:26 Відповісти
Шкода, що сєпар Кернес недожив до цих часів...
показати весь коментар
05.04.2022 13:25 Відповісти
Украинские войска впервые применили против оккупантов захваченный у них «Солнцепек»

5.04.2022, 13:21

1,522


Это произошло на Изюмском направлении....Боекомплект и заряжающая машина у нас есть», - сообщает пресс-служба ВСУ.
показати весь коментар
05.04.2022 13:28 Відповісти
ВЫБОР БЫЛ и ЕСТЬ ВСЕГДА! Можно было раньше выехать на неокуппированную агрессором территорию. Я против того, что "лить слезы" по всем без разбора и жалеть всех "несчастных" (нет ума - это не оправдание)!
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05.04.2022 13:50 Відповісти
На чём? У кого бьіли машиньі рванули сразу, однако машина это роскошь в Украине, да и при её наличии не факт, в первые дни 150 км до Полтавы занимали порядка 15 часов времени...
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05.04.2022 14:47 Відповісти
 
 