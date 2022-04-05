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Українські воїни вперше застосували проти окупантів їхню ж потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепек"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

солнцепек

Наші воїни вперше застосували ворожу потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепек" проти нього самого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ізюмський напрямок. Наші воїни вперше застосували ворожу потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепек" проти нього самого! Слава ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.

Також він додав, що боєкомплект і заряджаюча машина в наявності є.

Дивіться також: Українські воїни захопили біля Чернігова важку систему озброєння ТОС-1А "Солнцепек". ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+83
Просто ПРЕЛЕСТНО !
Молодці
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05.04.2022 13:28
+50
бумеранг повертається . Слава ЗСУ!
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05.04.2022 13:34
+49
ЗБС!
Пекельний - пали!
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05.04.2022 13:30
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Просто ПРЕЛЕСТНО !
Молодці
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05.04.2022 13:28 Відповісти
ЗБС!
Пекельний - пали!
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05.04.2022 13:30 Відповісти
Треба послати тракторні війська щоб приволокли ядерну ракету
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05.04.2022 13:56 Відповісти
циган попросити
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05.04.2022 15:53 Відповісти


"27.Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится."

Библия Притчи Гл.26 Ст.27 🙏
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05.04.2022 14:34 Відповісти
А що залишається. Покращенні Зеленським дороги вже застосували.
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05.04.2022 20:43 Відповісти
Красені🥰
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05.04.2022 13:31 Відповісти
какая боль.. Україна - орда_=_ 5:0
************ - привеет!!
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05.04.2022 15:08 Відповісти
Хороша ответочка!
Еще бы пару сотен вакуумных боеприпасов захватить.
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05.04.2022 13:34 Відповісти
ТЗМ-ок и так захватили гораздо больше чем ПУ
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05.04.2022 13:42 Відповісти
ой, горе-горенько десь назріває волго-обському населенію
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05.04.2022 15:13 Відповісти
Треба ядерну зброю віджати, ото буде несподіванка для бункерного хробака
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05.04.2022 13:53 Відповісти
бумеранг повертається . Слава ЗСУ!
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05.04.2022 13:34 Відповісти
Я давно очікував на цю звістку.
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05.04.2022 13:35 Відповісти
Гарі гарі кацапік ,ясно чтоби нє пагасло...
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05.04.2022 13:36 Відповісти
41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
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05.04.2022 13:38 Відповісти
Жареные буряты, мммми СМАКОТА! ай молодэць
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05.04.2022 13:38 Відповісти
а до мацкви не дістане? то втарабаньте щоб аж кремль всрався
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05.04.2022 13:39 Відповісти
На жаль не дістане навіть до Воронежа. Радіус дії здається до 6 км.
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05.04.2022 13:56 Відповісти
Справедливо!
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05.04.2022 13:40 Відповісти
речник Одеської ОВА як джерело про Ізюмський напрямок?
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05.04.2022 13:40 Відповісти
Смерть проклятим кацапам !
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05.04.2022 13:40 Відповісти
як кажуть, не копай іншому яму
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05.04.2022 13:42 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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05.04.2022 13:42 Відповісти
Це лише початок. Вони ще на собі відчують і фосфорні і касетні і вакуумні бомби. Прийде час, коли наші заволодіють ще й їхніми літаками з такою зброєю.
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05.04.2022 13:44 Відповісти
Сумно, але жоден тигр не вартий життя зґвалтованої цими орками дитини...
Цю новину, я якось переживу.
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05.04.2022 14:18 Відповісти
Ничего радостного тут нет. Но для зашкварения набегающих скоплений орды более чем годно. Только не попадите в своих.
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05.04.2022 13:52 Відповісти
Смерть кацапам!
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05.04.2022 13:55 Відповісти
Бо переговори виключно про здачу - з Указу це ніяк не видно. поки що ...
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05.04.2022 15:02 Відповісти
Весть гарна. Однако где Одесса, а где Ізюм. Может не стоило пиариться. Пусть орки не знали, что их ******** своим же. Когда не знаешь- сюрпризов больш
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05.04.2022 13:57 Відповісти
Що не так? Нам чужого не треба. Ми їм просто повернули їхні **********... не нести ж їх в руках, най ловлять)
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05.04.2022 14:04 Відповісти
Грозев не всегда правду говорит...
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05.04.2022 14:29 Відповісти
Незрозуміло у чому проблєма. Якому депутату ВР, а той запит у ГП.
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05.04.2022 15:05 Відповісти
Це просто чулово! Єдине питання (я просто дійсно не розумію): чому інформацію про події у Харківській обл. надає очільник ВА Одеської області? Чи не надто далеко?..
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05.04.2022 14:12 Відповісти
Русские свиньи не должньі жить
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05.04.2022 14:30 Відповісти
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05.04.2022 14:37 Відповісти
Им же холодно ночью минусовая температура - пусть греются.
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05.04.2022 16:11 Відповісти
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
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05.04.2022 16:14 Відповісти
Треба ще не забувати, хто їх вміло направляє.
У кремлі слов'ян нема.
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05.04.2022 19:34 Відповісти
так працюе карма
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05.04.2022 23:38 Відповісти
 
 