Українські воїни вперше застосували проти окупантів їхню ж потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепек"

Наші воїни вперше застосували ворожу потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепек" проти нього самого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ізюмський напрямок. Наші воїни вперше застосували ворожу потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепек" проти нього самого! Слава ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.

Також він додав, що боєкомплект і заряджаюча машина в наявності є.

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