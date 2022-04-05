Українські воїни вперше застосували проти окупантів їхню ж потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепек"
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Наші воїни вперше застосували ворожу потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепек" проти нього самого.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
"Ізюмський напрямок. Наші воїни вперше застосували ворожу потужну зброю - ТОС-1А "Солнцепек" проти нього самого! Слава ЗСУ!" - йдеться в повідомленні.
Також він додав, що боєкомплект і заряджаюча машина в наявності є.
Топ коментарі
+83 Yuriy Karyy
показати весь коментар05.04.2022 13:28
+50 Сэм Саммюэль
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+49 phantom4
показати весь коментар05.04.2022 13:30
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Молодці
Пекельний - пали!
"27.Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится."
Библия Притчи Гл.26 Ст.27 🙏
************ - привеет!!
Еще бы пару сотен вакуумных боеприпасов захватить.
Цю новину, я якось переживу.
У кремлі слов'ян нема.