В ЗСУ попередили про звуки вибухів у Києві: йде розмінування територій
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
У столиці наразі чутно звуки вибухів. В ЗСУ попередили, що це піротехніки розміновують території.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗС України.
"Звуки вибухів, які зараз чутно в столиці - це працюють піротехніки по розмінуванню територій", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, у звільнених від російських загарбників населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування.
В ДСНС раніше повідомили, що найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами районами у Києві є Оболонь та Виноградар.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Solsky Wasyl
показати весь коментар05.04.2022 13:47 Відповісти Мені подобається 0
✘
Vlad_Len
показати весь коментар05.04.2022 14:08 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...