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В ЗСУ попередили про звуки вибухів у Києві: йде розмінування територій

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

розмінування

У столиці наразі чутно звуки вибухів. В ЗСУ попередили, що це піротехніки розміновують території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сухопутних військ ЗС України.

"Звуки вибухів, які зараз чутно в столиці - це працюють піротехніки по розмінуванню територій", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмінування потребують майже 83 тис. кв. км території України, - "Асоціація саперів України"

Як повідомлялось, у звільнених від російських загарбників населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування.

В ДСНС раніше повідомили, що найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами районами у Києві є Оболонь та Виноградар.
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41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
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05.04.2022 13:47 Відповісти
І знову це зневажливо-ліниве скорочення - ЗСУ... А кричать на всіх закутках про повагу й довіру до Української Армії.
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05.04.2022 14:08 Відповісти
 
 