У мене є список агентів російських спецслужб в Україні. Це відомі прізвища, - Грозєв
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Група Bellingcat складає список російських агентів в Україні, але поки що не вирішила, як опублікувати ці дані.
Про це розповів болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв сказав в інтерв'ю Дмитрові Гордону, передає Цензор.НЕТ.
"Я знаю, що західні спецслужби у якийсь спосіб роздобули список агентів російських спецслужб і взагалі агентів впливу Росії на ключових постах в Україні. Вам про це щось відомо?" – спитав Гордон.
"Я чув цю інформацію, але списку не бачив, – відповів Грозєв. – Але для мене це не дуже дивно. Тим паче до початку війни збільшилися добровільні шпигунства на користь Заходу з російських джерел, тому що багато з них розуміли абсурдність цієї війни для Росії".
Він припустив, що західні спецслужби могли отримати список російських агентів в Україні "тими самими каналами, якими ЦРУ [США] та [британська зовнішня розвідка] MI6 отримували інформацію про майбутню війну".
"Я цей список не бачив, але я знаю про інший список, який сам складаю на основі феесбешних та геерушних розслідувань. Зараз ми готуємо розслідування. Ми бачимо не всю картину, не всіх, кого вони курують і завербували, але бачимо підбірку, 20–30 людей і зрозуміло, які люди їм були потрібні. Вони взагалі [діяли] за повним діапазоном – від політиків, при цьому не тільки проросійського складу, а й націоналістичного і навіть соціал-демократичного, тобто по повній програмі, до журналістів, на жаль, блогерів тощо", – сказав Грозєв.
"Чи можна сказати, що у вас є певний список агентів російських спецслужб в Україні?" – спитав Гордон.
"Так, – відповів Грозєв. – Але я можу назвати лише тих, хто вже був звинувачений [у роботі на Росію], можу підтвердити, що вони були у цьому списку. Це [нардеп від "Опозиційної платформи – За життя", який утік з України] Тарас Козак. А щодо всіх інших... Ми думаємо, як їх описати в нашому розслідуванні, щоб таки не викликати якусь реакцію Лінча. Це ж теж недобре".
Розслідувач уточнив, що у цьому списку – "відомі прізвища", водночас людей, які входять до керівництва України, у ньому немає.
"Такі люди навряд чи були на кураторській нитці 5-го відділу [ФСБ РФ]. Якщо такі люди є (а я вважаю, що вони є), то їх курували на вищому рівні", – сказав Грозєв.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=EVD8OZsIgnY
кино о вагнерах мы так и не посмотрели,а шуму то было ах-еть!
-опозиційні медіа заборонені;
-проведення національного референдуму зі зміни Конституції - дозволено...
Можливо, це такий товстий натяк саме цим особинам, що про них все відомо західним спецслужбам?
"Розслідувач уточнив, що у цьому списку - "відомі прізвища", водночас людей, які входять до керівництва України, у ньому немає.
"Такі люди навряд чи були на кураторській нитці 5-го відділу [ФСБ РФ].
Якщо такі люди є (а я вважаю, що вони є), то їх курували на вищому рівні", - сказав Грозєв."
Джерело: https://censor.net/ua/n3331528
видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....взагалі має багато відкритих питань....
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків.....ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
А Грозев набиває собі ціну, бач, роздумує, чи публікувати їх чи ні. Вважає, що вони не повні. Останній голова КДБ Муха вивіз все, що тільки можна було, а потім став при Пилипу Бобкову секретарем КДБ - архіважлива посада. Та і керівники 5 служби ФСБ родом з України. Назвав тільки Козака. По моєму саме голосом Козака звучав спіч -пане Ющенко, ваша жінка американка. А резидент Соколовский, кум Козака?
Бо ці ж агенти з відомими прізвищами, через тортури самі все у тебе заберуть, а твою голову не знайдуть
А ЗЕ, как и в случае с отмыванием краденых денег, соучастник.