Частині військовослужбовців однієї з бойових бригад не платять гроші: вимагають особистої присутності в "Укрсиббанку" в Дніпрі для оформлення картки, - Бутусов

Міноборони та "Укрсиббанк" мають негайно вирішити це питання і забезпечити бійців картками безпосередньо на фронті та здійснити належні виплати.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"В одній з наших бойових бригад з самого початку війни багатьом військовослужбовцям не платять гроші. Рахунки бригади оформлені в Укрсиббанку, і відкрити картку можливо тільки за особистої присутності в Дніпрі. Їхати з фронту до Дніпра можливості у бійців нема. Тому дуже велика кількість бійців, які зайшли з 24 лютого на службу, не можуть перерахувати своїм родинам ні копійки, і можуть забезпечити свої потреби за ті гроші, які взяли з дому. Прошу Міноборони, банк та усіх причетних до цієї ситуації негайно вирішити питання, і забезпечити бійців картками безпосередньо на фронті та здійснити належні виплати. Це ваша робота у тилу, бо воїни тримають фронт", - повідомив журналіст.

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