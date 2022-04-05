Частині військовослужбовців однієї з бойових бригад не платять гроші: вимагають особистої присутності в "Укрсиббанку" в Дніпрі для оформлення картки, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міноборони та "Укрсиббанк" мають негайно вирішити це питання і забезпечити бійців картками безпосередньо на фронті та здійснити належні виплати.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"В одній з наших бойових бригад з самого початку війни багатьом військовослужбовцям не платять гроші. Рахунки бригади оформлені в Укрсиббанку, і відкрити картку можливо тільки за особистої присутності в Дніпрі. Їхати з фронту до Дніпра можливості у бійців нема. Тому дуже велика кількість бійців, які зайшли з 24 лютого на службу, не можуть перерахувати своїм родинам ні копійки, і можуть забезпечити свої потреби за ті гроші, які взяли з дому. Прошу Міноборони, банк та усіх причетних до цієї ситуації негайно вирішити питання, і забезпечити бійців картками безпосередньо на фронті та здійснити належні виплати. Це ваша робота у тилу, бо воїни тримають фронт", - повідомив журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
"Укрсиббанк".
Може спеціально така схема для того щоб... система ніпель на війні для фронтовиків ?
К вопросу о том : Кто и как там у нас рулит в тылу.
почалося ЗНОВУ велике крадівництво?...
а зачекайте то не той банк де в головному офісі журналюг били часом
яке в дупу технічне непорозуміння, коли зараз у будь-якому місці співробітник з планшетом(де є покриття моб.мережею) може видати картку. Якщо у них люди привязані до роб місця, то це піздец звісно.
Хоча так людину мають ідентифікувати особисто, а не по копії паспорту.
п.с. МОНО(Універсал) взагалі ідентифікує віддалено через застосунок. Але то таке.
там явка буде точно.
у них, у сибіру з розрахунками трабли, черга буде стояти тих, хто захоче віза або мпстеркард...
Я так розумію, що політична мумія лише обіцяє їм зарплатню, а на обіцянках далеко не поїдеш
https://hromadske.ua/ru/posts/konec-zarplatnomu-rabstvu-nacbank-razreshil-ukraincam-samostoyatelno-vybirat-bank-dlya-polucheniya-zarplaty
https://finclub.net/news/ukraintsy-ne-speshat-osvobozhdatsya-ot-zarplatnogo-rabstva.html
1. Встановленно їм"я головного вбивці й гвалтівника в Бучі - їм виявився житель дєрєвні Міхайловскоє Алєксандєр Сєргєєвіч Пушкін ...
2. Тако ж індентефікованна особистість пілота , який зкинув бомбу ФАБ-1000 на дитячий драмтеатр в Маріуполі це : ФьодАр МіхайлАвіч ДАстАєвский ...
На цьому ми бажаємо закінчити не тільки новини з культур-мультурою РФії , а вгагалом з розмовами про їх "вялікую" культур-мультурку" !
высшая мера наказания - повесить всех,банк закрыть,выплату перевести в другие банки.
За 24 часа порядок будет востановлен.
Почему Укрсиб? А не приват или ощад?