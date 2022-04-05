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Зеленський (17531) ЗМІ (1244) цензура (324) Соболєв Єгор (250)

Придушення проукраїнської опозиції під час війни наближає нас до Росії, - Єгор Соболєв про блокування "Прямого", "Еспрессо" та "5 каналу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

цензура,інтернет

Колишній нардеп, який нині захищає Україну від російських окупантів, Єгор Соболєв заявив, що блокування телеканалів, підконтрольних Петру Порошенку, не сприяє перемозі і викликає питання в українських воїнів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуку.

Читайте також: Бутусов про відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу": "Замість озброєння та мобілізації Офіс Президента витрачає час на зведення політичних рахунків"

"Володимир Зеленський, ми б’ємося за Україну, де окрім усього, є свобода слова та медіа.

Відключення від ефіру телеканалів, які контролюються Петром Порошенком, ніяк не допомагає виграти війну за Незалежність. Навпаки, це породжує у частини суспільства, у тому числі воїнів, запитання чи Президент та Верховний головнокомандувач не займається політичною цензурою та послабленням опозиції під прикриттям війни. Ця опозиція загалом займає проукраїнську позицію, за неї проголосувало багато людей і ставитися до неї треба, як у нашого союзника Британії, а не як у нашого ворога Росії.

Якби Ви зараз наказали повернути телеканал Еспресо Телеканал, 5 канал та Телеканал "Прямий" до загальнонаціонального ефіру, це було б рішенням справжнього керівника вільної та демократичної України", - написав він.

Читайте також: Шабунін про відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу": "Саме так починалася путінська цензура в медіа"
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Топ коментарі
+78
Вони вирубують ці канали,щоб підписувать ганебні документи з рашою ,і по всім каналам щоб говорили про перемогу зеленського
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05.04.2022 14:16
+51
і щоб не нагадували що це Зе активно руйнував армію і ВПК перед війною, не провів мобілізацію, і проігнорував розвіддані початку війни від союзників. Через це втрати територій та масові жертви серед українців.
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05.04.2022 14:23
+50
Операция Буратино продолжает работать, актер играет роль
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05.04.2022 14:18
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Вони вирубують ці канали,щоб підписувать ганебні документи з рашою ,і по всім каналам щоб говорили про перемогу зеленського
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05.04.2022 14:16 Відповісти
і щоб не нагадували що це Зе активно руйнував армію і ВПК перед війною, не провів мобілізацію, і проігнорував розвіддані початку війни від союзників. Через це втрати територій та масові жертви серед українців.
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05.04.2022 14:23 Відповісти
Вова,Вова, так у Порошенка вже ж давно нема ніяких каналів,чи не так?Нема Рошена-це сина,нема Кузні на Рибальській."Гол как сокол".І він вже давно сказав,що тільки те і робить що підтримує Зеленського.Впевнений,що рішення по каналах вони приймали разом.Про що говорить Соболєв,Шабунін ? Ці опозиційні канали ще здуру спитають,а де той "Європейський вал",стіна Яценюка , на кордоні з кацапами? І на скільки місяців,днів,годин та стіна затримала орків?Воно їм треба,цим каналам?
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05.04.2022 16:54 Відповісти
Зеленский демонстрирует свою трусливую и подлую натуру, закрывая оппозиционные каналы. Украина не Россия, здесь у него это не получится.
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05.04.2022 14:23 Відповісти
Деяким і досі не може дійти, що Україні не перемогти, доки при владі п'ята колона кремля. Ситуація в цьому напрямку буде лише погіршуватись. Наобирали - отримали.
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05.04.2022 14:27 Відповісти
Слідуючий крок вже капітуіляція.
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05.04.2022 14:42 Відповісти
Наверное потому что военное время, и сейчас нефиг политикам рейтинги набивать на горе людей. А так я не понимаю что тут за боты пишут. Людям сейчас не до 5го канала
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05.04.2022 15:46 Відповісти
ну так! рєйтінг може набивати лише один зелений піарас!
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05.04.2022 18:05 Відповісти
людям січас нє до 5 канала, кажеш? А до мертвечуківської шавки тіграна пєтрасяна їм є діло? а до кацапської нечисті васі голованова? а до шлюхи мосійчучки?
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05.04.2022 18:07 Відповісти
Операция Буратино продолжает работать, актер играет роль
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05.04.2022 14:18 Відповісти
Та це ж не воно, це Дермак з Коломойским а йому зараз пишуть промову яку воно виразно зачитае по відосику.
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05.04.2022 14:20 Відповісти
А чего ожидать от человека у которого "комплекс Наполеона". Он и выстраивает свой культ личности - " Я Величайший Лидер целой планеты", по кирпичику начинает выкладывать диктатуру, даже про людей он говорит " некоторые в соц. сетях говорят.
.." преуменьшая большинство, которое высказало своё недовольство по поводу желания договориться с путиным даже после всех жертв. Он очень удивлён "как это люди недовольны" - надо изменить их мнение- читайте между строк заставить. Для этого Интер и 1+1, всякие успокаивающее арестовичи, обнимающие россиян на переговорах подоляки - для них ни чести, ни справедливости, ни национальных интересов не существует - только ширма "я слуга народа", а вспомните мажора с погонами заместителя министра внутренних дел - грузина - он начальник, а мы быдло подчиненные. Подобный ставить себе подобных - в тайне любящих россиюшку, мечтающих выстроить что-то подобное здесь!
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05.04.2022 14:20 Відповісти
Не даремно Арахамія, Корнієнко і монобільшість вихваляли компартію Китаю (це було десь в грудні - січні). Ідеологія компартії Китаю близька по духу партії монобільшості. Вони самі про це відкрито говорили. Отже будемо мати через 1-2 роки "маленького Мао Цзедуна, або Ким Чин Ина, Ким Ир Сена, можливо Сталіна." Для того і потрібен один телеканал з однією лінією партії. Ми це вже проходили в Радянському Союзі. Монобільшість про це або забула, або вони занадто молоді і не жили при культі Сталіна, або їхні діди були в НКВД, або вони просто безграмотні. Я думаю, що наші захисники гинуть не за культ особистості, а за європейське майбутнє наших дітей. ЗСУ буде з народом і не допустить ніяких культів.
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05.04.2022 14:56 Відповісти
Це спроба узурпувати владу і не допустити перемоги над вором, посіяти розбрат у суспільстві і злити частину території України
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05.04.2022 14:21 Відповісти
В тиші без контролю та критики зручніше договорняки організовувати
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05.04.2022 14:21 Відповісти
так звана "росія": України не існувало і не існує, всіх українців потрібно знищити

так звана "народна влада" України: треба розмовляти і домовлятися з "росією"

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05.04.2022 14:21 Відповісти
зелена мразота думає що так можна знищити думаючих людей чи людей які хотять знати правду!!! х... вам. ми не параша!!!!
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05.04.2022 14:21 Відповісти
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05.04.2022 14:22 Відповісти
В "слугах урода", практично всі какаяразніца- пристосуванці- колаборанти.
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05.04.2022 14:25 Відповісти
Лерос опублікував "компромат" на Верещук, заявивши про її проросійські погляди
Новини » Політика

вт, 07/28/2020 - 08:30
Автор: АСПІ - інформаційне агентство ASPI

© 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/politika/leros-opublikuvav-kompromat-na-vereschuk-zayavivshi-pro-ii-prorosiyski-poglyadi#gsc.tab=0

https://aspi.com.ua/news/politika/leros-opublikuvav-kompromat-na-vereschuk-zayavivshi-pro-ii-prorosiyski-poglyadi#gsc.tab=0
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05.04.2022 14:26 Відповісти
слова кожного зберігаються в меркжі. розбкркмось з кацапами - пригадаєм усім
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05.04.2022 14:30 Відповісти
від неї смердить "сташинським". Фууууууууууууу...
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05.04.2022 15:47 Відповісти
коментар відмічено як спам
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05.04.2022 14:23 Відповісти
О, вилізло лайно ватне. Давно вами на сайті не смерділо. З чого це ти страх втратило?
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05.04.2022 14:27 Відповісти
Иди *****, ***** дырявый! Твой день - 8-е марта!
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05.04.2022 14:34 Відповісти
Після війни займуться твоїм сраним - Зе , і його дружками дЕрьмаком і татаровим . . Все розкажуть гниди , а найперше - чому замість готуватись до війни ,про яку їх попереджали , закатували гроші в асфальт .
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05.04.2022 14:41 Відповісти
І хто ж займеться?
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05.04.2022 15:05 Відповісти
смішно,да? Народ займеться!
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05.04.2022 15:09 Відповісти
Ну.Порошенко теж не мій ідеальний кандидат. Але Зараз воює армія,яку створив він і Зеленський потім 2 роки знищував. 2019-2022 - Зруйновані оборонні закази ,закрита ракетна програма . Половину льотчиків в цей період звільнилось. Зарплата в ці роки не збільшувалась. Давайте по фактам.
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05.04.2022 16:33 Відповісти
потому шо по всім каналам повинна бути одна перемога і пряма предвиборча агітація, такого піару ніхто уявити не міг навіть.... а закрили оппозицію щоб не тявкали про ганебні закони які не стосуються війни але стосуються грабунку країни та мовчали, мовчали про купу запитать до влади про злитий південь, злиті матеріали від розвідки... а полковнік нам розкаже, що у нас немає цензури та ніякого "вагнергейту не існує".....
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05.04.2022 14:25 Відповісти
Уже Шабунін чи Соболєв (які не є і близько порохоботами) кажуть, що це ідіотське і шкідливе рішення...
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05.04.2022 14:26 Відповісти
Це рішення, для внутрішньої заворухи і відштовхування Заходу.
Кому це вигідно? Кацапам.
Хто це влаштовує, посіпаки бабломойського і уйла.
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05.04.2022 14:29 Відповісти
Зеленський це спадковий жидобільшовик. Всим що він та його родина має він завдячує ідеології жидобільшовизму. І тому застосовує методи цього ганебного ідеологічного напрямку "на автоматі" - ну не вміє, не знає, і навіть не здогадується що можна діяти інакше. Від слова "демократія" таких чортів починає ковбасити. Згадайте його постійні зашквари з якимись підкилимними, чисто змовницькими та гешефтно-корупційними "ініціативами" - від поїздки в Оман до Патрушева до маніакального прагнення по-тіхому "сєсть і всьо порєшать с ******" в час коли країна воює за те щоб раз і назавжди зупинити імперські амбіції сусідів...
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05.04.2022 14:26 Відповісти
Ну його ростив і виховував батько упоротий совок, 'аполітичний'( це його батька цитата), досить хитрий до речі....пересікалися якось з ним....мало приємна людина.
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05.04.2022 14:35 Відповісти
Має бути публічне звернення керівників каналів, журналістів до народу, а не тільки до "президента". Також необхідно звернутись до посольств країн ЄС та США. Байдену час пояснити ситуацію нашему маленькому ЗЕпутіну і його оточенню, про що йдеться, і Зеленский має обрати, на чиєму він боці. Подальші ігрищі в "занадто розумного" неприпустимі. Взагалі, в чию хвору голову прийшла ідея поновити боротьбу проти Пороха: самого Зеленського, Єрмака чи Тимошенка(К.)? І чим вони краще мокшанских вбивць в такому випадку...
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05.04.2022 14:27 Відповісти
П'ЯТНИЦЯ, 28 СІЧНЯ 2022, 17:33

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з іноземними журналістами в п'ятницю.

Зеленський зазначив, що сьогодні він не бачить загрози більшої ескалації, ніж вона була раніше, на початку минулого року.

"Так, збільшилась кількість військових, але я про це говорив на початку ще 2021 року, коли говорилось ще про військові навчання РФ. Тоді було велике збільшення, тоді нас підтримали і Сполучені Штати, і наші європейські друзі. Вони закликали Росію відвести війська. Зараз я не вважаю ситуацію більш напруженою, ніж вона була тоді, у пік навчань", - сказав Зеленський.


Він підкреслив, що тоді ситуація також була дуже гострою, але такої інформаційної політики, як сьогодні, в українському та світовому інфопросторі не було.
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05.04.2022 16:35 Відповісти
Я не фанат пороха, абсолютно, скорее наоборот,но подобные выкрутасы от слуг и Зе абсолютно не поддерживаю. Банить украинские каналы, с проукранским контентом это или идиотизм или фсбшная рука. И к слову Порошенко, к его чести, забыл во время войны про разногласия с Зеленским. Зеленский вроде тоже забыл, а потом бац и прилетает такое: отвратительно. Каналы надо вернуть в эфир.
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05.04.2022 14:27 Відповісти
До чого тут Порошенко і ваш фанатизм ?

Порошенко вже немає жодного каналу і це Є факт !
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05.04.2022 14:37 Відповісти
Да тем более, мне лично наплевать чей канал, если он проукранский.
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05.04.2022 14:46 Відповісти
Все дуже просто. Гундосий читає завчений текст, він - звичайна маріонетка. І те, що воно не тявкало на Пороха, було лише питанням часу. Кацапи не змогли зламати Україну нахрапом, то ж тепер руйнуватимуть Україну зсередини через свою агентуру, яка сіятиме хаос і розбрат.
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05.04.2022 14:39 Відповісти
Досить використовувати тупе слово ' ПРОукраїнська' позиція!! Все що є справжнім українським і все що є добрим для України в цілому ( а не для окремих груп і особин) і є єдина українська позиція!!!! Все що НЕ є українським ( наприклад тоталітаризм рашизм цензура тощо ) є ворожою позицією ( і не важливо звідки ця позиція нам нав'язується- з центру Києва чи зі сходу чи із заходу)!
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05.04.2022 14:31 Відповісти
Может выскочить Майдан и тогда посмотрим кому будет "лучше".
А Зелю и так поддерживают только мутные и недалекие личности - но их мало, вот и закрывают свободу слова.
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05.04.2022 14:33 Відповісти
Зеленський , - коротко :
Нагайно дайте команду включити опозиційні канали - це
,, Прямий", 5-й , та Еспрессо , інакше ми прийдемо до Вас !
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05.04.2022 14:34 Відповісти
На каналі Еспресо дуже багато цікавої різноманітної правдивої інформації від усього цивілізованого світу та від наших європейських друзів: ВВС, Голос Америки, Франсе 24 і інші. Це як ковток джерельної води, в цей важкий темний період. Нам закривають європейські новини, і насильницьким варварським методом заставляють дивитись непрофесійних, а часто навіть з ворожими не проукраїнськими поглядами журналістів Україна 24, Інтер, Рада, 1+1 та спікерів Арахамію, Корнієнка, Гетьманцева, Арестовича, Єрмака і Ко...
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05.04.2022 15:18 Відповісти
Услужливые идиоты в оффисе президента хуже врагов. Хотя, они могут быть и врагами, мимикрирующими под услужливых идиотов.
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05.04.2022 14:34 Відповісти
Дятел подоляцкий, где ты там углядел нападки...? Вам, кретинам, абы бздонуть...
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05.04.2022 14:44 Відповісти
З яких це пір Соболєв став порохоботом?
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05.04.2022 15:09 Відповісти
Порохоботи спамлять правдиві коментарі. Бояться втратити годівницю.
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05.04.2022 15:09 Відповісти
Емм, ну я не порохобот, але мене цікавить просте питання - чому відімкнули лише канали Порошенка? Фірташ, Коломойський і Пінчук перестали бути олігархами?

І з яких пір Цензор став роками порошенківським, якщо Бутусов був одним із перших, хто в 2019 про Свинарчуків написав???
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05.04.2022 15:32 Відповісти
Ну так хай відрубають тоді канали Бєні, Пінчука і особливо прокацапського Фірташа!
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05.04.2022 15:10 Відповісти
Я не прихильник названих створінь, але хоч не піаряться.
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06.04.2022 00:18 Відповісти
Хто не піариться? Фонд Пінчукя от на камери гуманітарку везе...
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06.04.2022 08:52 Відповісти
А чоку Беня разом з 95 Кварталом такого не робить?
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05.04.2022 15:11 Відповісти
Очевидно, що маріонетковий режим колабораціоністів почав інформаційну підготовку до перемовин з ворогом, задля чого всі опозиційні телеканали мають замовчати. На реакцію західних партнерів знадобиться деякий час, протягом якого державні зрадники планують підписати капітуляцію перед Москвою.
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05.04.2022 14:43 Відповісти
Ага, пойдут вслед за русским военным кораблём.
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05.04.2022 14:48 Відповісти
Это просто напросто еще один пунктик из огромного списка, который после войны Зеле предъявит украинский народ.
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05.04.2022 14:58 Відповісти
Вони вирубають ці канали щоб не говорили правду про те що вони збираються підписувати з рашистами--а всїі ті хто звав сюди Росію спокійно сидять в ефірах та облизують цю владу яка хотіла дивитись в очі путіну
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05.04.2022 15:05 Відповісти
Зараз всі ми повинні бути єдині. А розбиратись, як вело себе керівництво країни, будемо після перемоги. Знаємо, що не місце сольським, лагутам та іншим... баригам - колаборантам, знеснмо, очистимось!
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05.04.2022 15:05 Відповісти
З таким керівництвом перемоги не буде...
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05.04.2022 18:42 Відповісти
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05.04.2022 15:07 Відповісти
Милевич,а ти чого цю кацапську свастику вписуєш в прізвище президента?Гроші не пахнуть? Ти своєю тупою головою можеш уявити 2000 км кордону з кацапами? І відсутність авіації?Де ви такі войовничі беретесь? Президенту що,як кацапи,кричати що ОРДЛО заберем за 3 дні ?"Перестать стрелять" це з під якої пронафталінової шафи витягли?Те шщо всі новини,в тому числі і з фронту,у нас ідуть із запізненням на 2-3 дні нікого не дивує? В умовах воєнного стану може так і треба?
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05.04.2022 15:38 Відповісти
беремося там, де зарито майже 100 млрд грн. в землю. А можна було озброїти на них армію. Зрозумів де ми беремося? У нас все добре з пам'яттю - ми нічого не забули і тебе такого патріотичного не забудемо.
І військовий стан до нагадування історичних фактів з новітнього соціально-політичного життя ніяким боком. запам'ятай.
Крім того, це в тебе новини з фронту йдуть із запізненням 2-3 доби. в нормальних українців вони так не запізнюються
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05.04.2022 17:22 Відповісти
Опозиція? Під час війни? Ну-ну...
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05.04.2022 15:18 Відповісти
Киев,кабельный оператор триолан ,каналы работают без проблем,не зеленобот на оборот
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05.04.2022 15:29 Відповісти
Під час війни не має бути ні політики, ні опозиції, а ці ще цього не зрозуміли.
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05.04.2022 15:31 Відповісти
Єгор Соболєв здається починає прозрівати, а його дружина продовжує працювати на каналі Г+Г зеленого бариги.
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05.04.2022 15:34 Відповісти
По-моему всё очень просто.Зеленский с Ермаком собираются сдать значительные территории Украины.В этом случае ему не видать второго президентского срока без уничтожения оппозиции
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05.04.2022 15:36 Відповісти
Во время войны не должно быть оппозиции, это ослабление страны. После победы думаю все восстановится.
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05.04.2022 15:46 Відповісти
Під час війни не повинно бути агентів ворога у владі, яких навколо себе зібрав зелений барига.
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05.04.2022 16:51 Відповісти
Яке ж воно недолуге. Знайшло час. Буде сюрпризом справжне ставлення військових.
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05.04.2022 16:28 Відповісти
Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди
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05.04.2022 16:53 Відповісти
Наш верховний пи*дюк дуже злопам'ятний, це було питання часу, коли канали вимкнуть. А тут така нагода з'явилась...
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05.04.2022 17:03 Відповісти
О#УЕТЬ. ЕРМАК ПОЧАВ ДІЯТИ. ДО СТРАТИ ЄРМАКА.
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05.04.2022 17:55 Відповісти
 
 