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Україна повернула контроль на ділянці кордону у зоні відчуження, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

припять

Сили оборони України повернули контроль на ділянці кордону у зоні відчуження, яку 31 березня залишили російські окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Повідомляється, що розчистити територію допомогли самі окупанти, які в муках згадуватимуть, як визволяли Рудий ліс від радіації.

"Що тут скажеш - "на нездоров’я, вам, ваші несвітлості-світляки!". Якщо путінським алкоголікам-хенералам своїх не шкода - нам тим більше. Тож нехай кожен непроханець затямить, що не тільки українські люди гнатимуть усіх орків слідом за російським кораблем. Їх звідусіль виживатиме й сама українська земля", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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05.04.2022 14:35 Відповісти
Замінувати кордон з бульбонедоноском радіокерованими мінами. І оркі не полізуть внаглу і контрбанді звіздєц.
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05.04.2022 14:42 Відповісти
казапи вже продають награбоване
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05.04.2022 14:43 Відповісти
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05.04.2022 14:49 Відповісти
щоб їх покорчило і тих хто продає і тих хто купує.
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05.04.2022 14:56 Відповісти
неужто и окопы никто не роет в Рыжем лесу?
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05.04.2022 15:19 Відповісти
 
 