Україна повернула контроль на ділянці кордону у зоні відчуження, - Держприкордонслужба
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Сили оборони України повернули контроль на ділянці кордону у зоні відчуження, яку 31 березня залишили російські окупанти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Повідомляється, що розчистити територію допомогли самі окупанти, які в муках згадуватимуть, як визволяли Рудий ліс від радіації.
"Що тут скажеш - "на нездоров’я, вам, ваші несвітлості-світляки!". Якщо путінським алкоголікам-хенералам своїх не шкода - нам тим більше. Тож нехай кожен непроханець затямить, що не тільки українські люди гнатимуть усіх орків слідом за російським кораблем. Їх звідусіль виживатиме й сама українська земля", - йдеться в повідомленні.
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