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Яндекс.Маркет на фоні масового мародерства росіян в Україні починає продаж "подержанных товаров": смартфонів, дитячих та спортивних речей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

яндекс,маркет

Російськи ретейлер "Яндекс.Маркет" почав продаж товарів, які були у використанні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, новину з російського пропагандистського ресурсу "Риа Новости" перепостив нардеп Гео Лерос.

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"Скотина, тепер зрозуміло чому гендиректор Яндекса звільнився 2 дні тому", - написав він.

Яндекс.Маркет на фоні масового мародерства росіян в Україні починає продаж подержанных товаров: смартфонів, дитячих та спортивних речей 01

Читайте також: Стали відомі дані окупантів-мародерів, які пересилали награбоване в Україні до Росії. ПЕРЕЛІК

У коментарях люди припутсили, що ідеться передусім про речі, які російська армія награбувала в Україні.

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Топ коментарі
+33
А подержанных мародеров из целофановых пакетов еще не продают?
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05.04.2022 14:37
+22
aviasales


@aviasales

·
2 ч



Россия с 9 апреля снимет коронавирусные ограничения на полёты в КНДР, Афганистан и Зимбабве

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05.04.2022 14:39
+22
Одна нацистська мерзота вкрала, інша купить. Різниці між ними ніякої.
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05.04.2022 14:39
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05.04.2022 14:36 Відповісти
рассеянє так боялись 90-х.

плохо боялісь....
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05.04.2022 14:37 Відповісти
А подержанных мародеров из целофановых пакетов еще не продают?
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05.04.2022 14:37 Відповісти
На бурые пятна скидки.
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05.04.2022 14:38 Відповісти
Ублюдки...
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05.04.2022 14:38 Відповісти
Касапьё конченное открыло марадербазар. Правда это ещё не дно.
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05.04.2022 14:38 Відповісти
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05.04.2022 14:44 Відповісти
aviasales


@aviasales

·
2 ч



Россия с 9 апреля снимет коронавирусные ограничения на полёты в КНДР, Афганистан и Зимбабве

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05.04.2022 14:39 Відповісти
але всі рейси через Чорнобаївку
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05.04.2022 14:50 Відповісти
А на борту кормить пирожками из Харьковщины!
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05.04.2022 14:55 Відповісти
або косячка чи водочки щоб вже надійно полетіли тільки не у свою країну а .......
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05.04.2022 15:26 Відповісти
Одна нацистська мерзота вкрала, інша купить. Різниці між ними ніякої.
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05.04.2022 14:39 Відповісти
приустили .... то це ясно як божий День, що це подаватиметься награбоване в Україні
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05.04.2022 14:39 Відповісти
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05.04.2022 14:40 Відповісти
Надо им туда рекламного видео подкинуть, анонимусы, сделайте. Как детские вещи снимаются с убитого украинского мальчика и выкладываются в Яндекс.Маркет
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05.04.2022 14:40 Відповісти
Есть видео, где у убитого орка с кармана, с женскими украшениями, военные вытягивают маленький детский крестик, он наверняка его не просто так украл в доме
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05.04.2022 14:45 Відповісти
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05.04.2022 14:41 Відповісти
Страна спиж...ых смартфонов и подержанного ,, величия ,, . Банда мародеров .
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05.04.2022 14:41 Відповісти
И побитой молью моли.
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05.04.2022 14:56 Відповісти
Гурьянов Сергей


@Segozavr

·
2 ч



У посольства России в Ирландии заканчивается дизтопливо для отопления и горячего водоснабжения как самого посольства, так и жилищ дипломатов.
Ирландские нефтяные компании отказываются доставлять груз.
Банк Ирландии приостановил обслуживание счетов.
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05.04.2022 14:41 Відповісти
ой, напевно їх там не дуже зручно, ага?
і не досить приємно, так?
так жеж хочеться поспівчувати...

вони ж починають жити так, як примусили жити людей у багатьох населених пунктах України, ога?

тільки їм жерти та пити не забороняють, уродам!

розідрала б як мавпа газету, вони ще й скаржаться, скоти
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05.04.2022 14:45 Відповісти
Та на помочь мішешбратьям от украинских нацистов, каждому пленному раздать по использованному памперсу, ну чтоб не с пустыми руками к маме.
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05.04.2022 14:41 Відповісти
нічо, скоро продаватимете гамбургери та картоплю фрі б/у, суки
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05.04.2022 14:41 Відповісти
и мясо бесплатное есть, зачем же зря закапывать
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05.04.2022 14:43 Відповісти
Гурьянов Сергей


@Segozavr

·
3 ч



Не вывезенные из Украины трупы 15.000 российских солдат экономят для бюджета России 105.000.000.000 рублей (нет трупов, нет выплат).
Вопрос: Сколько надо трупов, чтоб сэкономить 1 трлн?
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05.04.2022 14:43 Відповісти
Треба ? Будуть !
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05.04.2022 14:51 Відповісти
А тут і "припускати, що це награбоване майно" не треба: там ще, мабуть, є БУ презервативи, використані жіночі прокладки, щербаті чашки та каструлі з відбитою емаллю...
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05.04.2022 14:47 Відповісти
Допомагає реалізації награбованого в Україні?
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05.04.2022 14:47 Відповісти
Незабаром лапті продаватимуть. Подєржаниї.
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05.04.2022 14:48 Відповісти
тампакси та прокладки
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05.04.2022 14:51 Відповісти
Б/У ЖИНОЧІ ПРОКЛАДКИ ?
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05.04.2022 14:57 Відповісти
сРИА новости ))) опозорилось с новым видео о своих говно/военных

https://t.me/oleksiihoncharenko/18663



в сети появилось видео, на котором россмедиа демонстрируют "работу" своих саперов.
Вроде бы ничего необычного, однако, если рассмотреть кадры повнимательнее, можно заметить показательный абсурд и откровенную ложь, которым руководство россии продолжает забивать головы своего населения - российские парни-саперы "работают", а бесстрашный оператор, снимающий это чудо-действо, идет перед ними, даже не боясь подорваться на минах.

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05.04.2022 14:59 Відповісти
ну, новые вещи на яндексмаркете тоже можно будет купить. В следующем году анонсируют продажу новой конской упряжи, новых телег и спортивных дрожек, а к зиме - розвальней тольятинского завода.
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05.04.2022 15:13 Відповісти
Золотые коронки и сережки с оторваными ушами будут?
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05.04.2022 15:18 Відповісти
Яндекс еду, взломали, надо ещё и яндекс маркет
желательно с мылами паролями
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05.04.2022 15:24 Відповісти
Яндекс.Маркет:
"Товары со следами крови и пулевыми отверстиями - возврату или обмену НЕ ПОДЛЕЖАТ. Это неотъемлемая "дизайнерская" часть данной категории товаров".
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05.04.2022 15:25 Відповісти
Помойка Яндекс участвует в мародерстве и военных преступлениях.
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05.04.2022 15:38 Відповісти
поддержка войны-мародёрства в действии.
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07.04.2022 01:13 Відповісти
 
 