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Яндекс.Маркет на фоні масового мародерства росіян в Україні починає продаж "подержанных товаров": смартфонів, дитячих та спортивних речей
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російськи ретейлер "Яндекс.Маркет" почав продаж товарів, які були у використанні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, новину з російського пропагандистського ресурсу "Риа Новости" перепостив нардеп Гео Лерос.
"Скотина, тепер зрозуміло чому гендиректор Яндекса звільнився 2 дні тому", - написав він.
У коментарях люди припутсили, що ідеться передусім про речі, які російська армія награбувала в Україні.
Топ коментарі
+33 Перехватчик
показати весь коментар05.04.2022 14:37
+22 Перехватчик
показати весь коментар05.04.2022 14:39
+22 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар05.04.2022 14:39
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Будь ласка, зачекайте...
плохо боялісь....
@aviasales
·
2 ч
Россия с 9 апреля снимет коронавирусные ограничения на полёты в КНДР, Афганистан и Зимбабве
@Segozavr
·
2 ч
У посольства России в Ирландии заканчивается дизтопливо для отопления и горячего водоснабжения как самого посольства, так и жилищ дипломатов.
Ирландские нефтяные компании отказываются доставлять груз.
Банк Ирландии приостановил обслуживание счетов.
і не досить приємно, так?
так жеж хочеться поспівчувати...
вони ж починають жити так, як примусили жити людей у багатьох населених пунктах України, ога?
тільки їм жерти та пити не забороняють, уродам!
розідрала б як мавпа газету, вони ще й скаржаться, скоти
@Segozavr
·
3 ч
Не вывезенные из Украины трупы 15.000 российских солдат экономят для бюджета России 105.000.000.000 рублей (нет трупов, нет выплат).
Вопрос: Сколько надо трупов, чтоб сэкономить 1 трлн?
https://t.me/oleksiihoncharenko/18663
в сети появилось видео, на котором россмедиа демонстрируют "работу" своих саперов.
Вроде бы ничего необычного, однако, если рассмотреть кадры повнимательнее, можно заметить показательный абсурд и откровенную ложь, которым руководство россии продолжает забивать головы своего населения - российские парни-саперы "работают", а бесстрашный оператор, снимающий это чудо-действо, идет перед ними, даже не боясь подорваться на минах.
желательно с мылами паролями
"Товары со следами крови и пулевыми отверстиями - возврату или обмену НЕ ПОДЛЕЖАТ. Это неотъемлемая "дизайнерская" часть данной категории товаров".