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Зустріч Путіна та Зеленського можлива лише після погодження тексту мирної угоди, - Пєсков
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Росія не виключає можливості проведення зустрічі президентів РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.
Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Тут для нас нічого не змінилося. Ми не виключаємо можливості зустрічі для нашого президента", - сказав Пєсков журналістам.
Так він прокоментував заяву Зеленського, що, можливо, цієї зустрічі не буде.
"Але ми ще раз повторюємо, що така зустріч можлива лише після того, як буде погоджено текст документа", - наголосив прессекретар президента РФ.
Топ коментарі
+33 Alex Alex 3b1a281f
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+28 Robert Olsen
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+24 Larissa Kora 56c14f78
показати весь коментар05.04.2022 14:43
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Будь ласка, зачекайте...
треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
Тому не важливо хто що скаже в телефоні.
Що для Зеленського переважить, інтереси України чи бажання зазирнути в очі пуйлу?
ПОВНА 100% ДЕОКУПАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ...!!!
І УСІХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ, які БУЛИ ОКУПОВАНІ ТА ПРИВЛАСНЕНІ РАШКОЮ З 1919-2014 рокі...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ...!!!
а дотоді може бути лише договір про припинення вогню
йоршик, вали за воєнним кораблем
Це той хто на передодні війни казало що нічого не буде всі ви нагнітають що США та інші гірше Скабаевої тепер він очільник переговорів??? Реально??? Чому не послати Огризко,Зеркаль,вже як що Вова так боїться Порошенко то про нього мовчу але інших дипломатів а не дурнів ватних
Волк:
- Заяц, посмотри мне в глаза.
Заяц выкавыривая глаза:
- Вот в эти что ли?