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Зустріч Путіна та Зеленського можлива лише після погодження тексту мирної угоди, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,путін

Росія не виключає можливості проведення зустрічі президентів РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тут для нас нічого не змінилося. Ми не виключаємо можливості зустрічі для нашого президента", - сказав Пєсков журналістам.

Так він прокоментував заяву Зеленського, що, можливо, цієї зустрічі не буде.

"Але ми ще раз повторюємо, що така зустріч можлива лише після того, як буде погоджено текст документа", - наголосив прессекретар президента РФ.

Також читайте: Зустріч Зеленського та Путіна з "високою ймовірністю" відбудеться у Туреччині, - Арахамія

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....взагалі має багато відкритих питань....

треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!

ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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05.04.2022 14:52
+28
Цього не буде. Хоче референдум в телефоні, я скажу свою відповідь наперед, і вона "ПОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ ПАРАШИ",
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05.04.2022 14:43
+24
мацкавіти, ідіте в жопу
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05.04.2022 14:43
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НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....взагалі має багато відкритих питань....

треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!

ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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05.04.2022 14:52 Відповісти
Цієї зустрічі не буде. хутін клав на зеленського і його влаштовує лише капітуляція.
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05.04.2022 15:00 Відповісти
Та яка зустріч, яки перемовини?????? Після всього що наробили ці потвори!!!! Під час другої світової війни хтось хотів перемовин з гітлером????? Отож!!!!!!!! Нищити всю цю наволоч до кінця!!!!!!!!
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05.04.2022 15:59 Відповісти
У задньому отворі ***** для когось сяє мир і згода.
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05.04.2022 17:29 Відповісти
мацкавіти, ідіте в жопу
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05.04.2022 14:43 Відповісти
Кацапи ідіть на ***,да і бубочка може піти слідом за всі свої шашличкі на першотравень,треба їм нагадувати .Герої не дороблені.
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05.04.2022 14:49 Відповісти
Цього не буде. Хоче референдум в телефоні, я скажу свою відповідь наперед, і вона "ПОВНА КАПІТУЛЯЦІЯ ПАРАШИ",
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05.04.2022 14:43 Відповісти
Малювати "результат референдуму" будуть в Офісі презедента.
Тому не важливо хто що скаже в телефоні.
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05.04.2022 14:46 Відповісти
а під час війни референдум хиба позволено проводити? Як зможуть проголосувати на приклад мешканці Маріуполя в концтаборах на території рашки?
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05.04.2022 14:51 Відповісти
По закону не можна голосувати. Здається навіть під час воєнного стану не можна.
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05.04.2022 15:08 Відповісти
Тільки в тому випадку, якщо ця угода буде влаштовувати пуйла.
Що для Зеленського переважить, інтереси України чи бажання зазирнути в очі пуйлу?
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05.04.2022 14:45 Відповісти
а шо не ясно?
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05.04.2022 14:52 Відповісти
мирна угода це капiтуляцiя расеi та виплати репарацiй
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05.04.2022 14:45 Відповісти
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05.04.2022 14:46 Відповісти
З цією потворою можна зустрітися, лише щоб придушити!
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05.04.2022 14:47 Відповісти
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05.04.2022 14:48 Відповісти
Чогог то тоді Агрохімія катається?
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05.04.2022 14:48 Відповісти
А как агент араХАМия ещё будет выходить на связь?"Юстас - Алексу"?Время радисток и шифровок прошло - новое слово в агентурной работе
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05.04.2022 14:55 Відповісти
зустріч неможлива.Жертви рашистського"м'ясника" волають і до Бога і до правителів світу про помству для їхнього рашистського вбивці.Не варто плювати на невинно вбиті душі ,
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05.04.2022 14:48 Відповісти
зустрічатися з военним злочинцем да репарації з боку росіїї я так розумію не буде в документах-"Але ми ще раз повторюємо, що така зустріч можлива лише після того, як буде погоджено текст документа", - наголосив прессекретар президента РФ."
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05.04.2022 14:49 Відповісти
На переговорах ху.ло должен быть только дохлым.
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05.04.2022 14:49 Відповісти
ПЄСКОВ ІДИ НАХ*Й....!!!
ПОВНА 100% ДЕОКУПАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ...!!!
І УСІХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ, які БУЛИ ОКУПОВАНІ ТА ПРИВЛАСНЕНІ РАШКОЮ З 1919-2014 рокі...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ...!!!
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05.04.2022 14:50 Відповісти
Кордони України міжнародно визнані станом на 1991 рік. І розганяти тут "імперську хвилю" "від Сяну до Дону" абсолютно безперспективно. Кацапів за поребрик, ізоляція і виплата репарацій.
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05.04.2022 15:00 Відповісти
Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну.
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05.04.2022 14:50 Відповісти
В Ростові ще наспілкуються, якщо доживуть.
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05.04.2022 14:50 Відповісти
миру хлопи не буде взагалі, допоки не буде відновлена повна цілісність України

а дотоді може бути лише договір про припинення вогню

йоршик, вали за воєнним кораблем
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05.04.2022 14:50 Відповісти
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05.04.2022 14:51 Відповісти
Ніякої мирної угоди з терористами тільки обговорення гуманітарних питань.Мирна угода дасть Росії шанс уникати виплати всіх збитків.Тільки переговори за столом з нашими гарантами безпеки по Будапештському меморандуму хоть такюА це США і Великобританію мінімум.Ніяких Архамандібуль не допускати до переговорів туди бо в нього нема мізків.
Це той хто на передодні війни казало що нічого не буде всі ви нагнітають що США та інші гірше Скабаевої тепер він очільник переговорів??? Реально??? Чому не послати Огризко,Зеркаль,вже як що Вова так боїться Порошенко то про нього мовчу але інших дипломатів а не дурнів ватних
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05.04.2022 14:52 Відповісти
ну дак Вофка і його гімно-команда активно працюють над текстом. тільки цим і займаються.
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05.04.2022 14:56 Відповісти
только в Гааге... иначе получим следующую войну, а до этого - хер на палочке вместо репараций и помощи США, Европы и всех желающих...
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05.04.2022 14:56 Відповісти
Агрохімія з Чалим вже пишуть текст капітуляції не підгоняйте .
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05.04.2022 14:56 Відповісти
Лобковые усы идут *****!
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05.04.2022 14:59 Відповісти
Из всего что я прочитал в комментах, ваш самый конструктивный и по делу.
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05.04.2022 15:58 Відповісти
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05.04.2022 15:00 Відповісти
Ну вы поняли. ***** вылезет из Бункера когда капитуляция фактически будет подписана Украиной. И то не факт что ***** вылезет с бункера.
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05.04.2022 15:16 Відповісти
Какой идиот
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05.04.2022 15:20 Відповісти
ЗЕ ВЫ ЧТО ВРАЧ? НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ . СЛАВА УКРАИНЕ!
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05.04.2022 15:20 Відповісти
Усе вірно, вони хочуть письмових гарантій нашої капітуляції.
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05.04.2022 15:26 Відповісти
ВОЗМОЖНО ОН ХОЧЕТ ВЫТАЩИТЬ КОГО ТО ДЛЯ ГААГИ? СЛАВА УКРАИНЕ!
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05.04.2022 15:27 Відповісти
Про що можна домовлятися з серійним і масовим убивцею, соціопатом і патологічним брехуном? Чого варте його слово? Вова, ти ДОСІ хочеш заглянути йому в о̶ч̶к̶о̶ очі?
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05.04.2022 15:33 Відповісти
Можно как в детском анекдоте.
Волк:
- Заяц, посмотри мне в глаза.
Заяц выкавыривая глаза:
- Вот в эти что ли?
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05.04.2022 15:40 Відповісти
Йди ти на куй вусатий фашист зі своєю мирною угодою. Тварюка *****.
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05.04.2022 15:39 Відповісти
ИДИ НХ@Й!
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05.04.2022 15:44 Відповісти
Іди на х#й, сатана.
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05.04.2022 15:44 Відповісти
Так текст уже дано утверждён! "ПТН ПНХ" - народный референдум :ЗА единогласно.
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05.04.2022 15:46 Відповісти
Пшел нах пес
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05.04.2022 15:55 Відповісти
Текст мирного договора. 1- фуйло и пару тысяч соратников на дыбу. 2-разделение кацапии на 20-30 улусов. 3-нигде нет армии, только полицеские силы с дубинками. 4- никаких высокотехнологических производств. Только ручной труд. 5-репарация и от государств и процент от зарплаты каждого гражданина микроулусов. 6- никогда новоулусевцы не имеют права посещать Украину, кроме случаев использования их в качестве бесплатной рабочей силы на восстановлении народного хозяйства Украины. 7-Все нефтегазоносные районы на 50 лет во владение Украины. 8- русский язык никогда не должен изучаться в будущих школах 4-летках. Так произойдет переход на исконные языки в зависимости от района проживания. Толмачей отбирать из детей аборигенов и отправлять в Украину для ограниченного образования по специальности. 9-запрещение браков между гражданами Украины и представителями лишнехромосомных народностей из эксрусии.10- Корреляция населения всех новообразованых стран-улусов путем путем химических и физических кастраций по мере необходимости.
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05.04.2022 17:05 Відповісти
Текст мирного договора написан на русском исключительно для понимания гражданами будущих свободных сибирских и костромских улусов своего положения после того ...издеца который они совершили на нашей земле.
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05.04.2022 17:10 Відповісти
Бубочка виписує собі One the Ticket!
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05.04.2022 18:12 Відповісти
 
 