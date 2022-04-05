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Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі. Тіла вбитих окупантами містян хочуть видати за жертв від рук ЗСУ, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Звірства рашистів у Бучі стали шоком для всього світу. Армія "асвабадітєлєй" наочно показала, що насправді являє собою "руZZкій мір" – убиті діти зі зав’язаними руками, зґвалтовані жінки, понівечені тіла чоловіків... Безжальне концентроване зло цинічно прикриває свої дії недолугими байками про нацистів", - йдеться у повідомленні.

Тож, як зазначається, головне завдання російської пропаганди сьогодні – максимально переключити увагу аудиторії – як міжнародної, так і внутрішньої.

Для цього, як стверджують в СБУ, вже розроблено сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя. Зокрема, в інформаційне поле активно "вкидають" брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя.

"За наявними даними, окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх, як масових жертв українських військ. Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито "українці використовують мирних мешканців як живий щит". Хоча це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах", - нагадують в СБУ.

Також читайте: Російські окупанти обстрілюють села для дискредитації українських захисників, - Центр протидії дезінформації

"Тож плани окупантів зняти з себе відповідальність за ці вбивства – чергове підтвердження того, що ми воюємо зі справжньою ордою, яка вже настільки заплямувала себе злочинами, що її дешевим фейкам ніхто не повірить. Натомість ми зробимо все, щоб кожен окупант відповів за вчинені звірства", - резюмували в СБУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
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05.04.2022 14:57
+7
При MH17 тоже был вброс "пригнали самолёт с трупами". А кто поверит?
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05.04.2022 15:00
+6
допоки кацапи не прийшли на нашу землю ніхто нікого не вбивав.
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05.04.2022 14:58
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05.04.2022 14:57 Відповісти
41-1 день війни, https://www.youtube.com/watch?v=AmaUxIBrVCc
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05.04.2022 14:57 Відповісти
Українці вимагають від Залужного наступальної операції!!! Напрямок Маріуполь+ Херсон!!!!!!
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05.04.2022 14:57 Відповісти
Нужно соответствующее оружие. Выпилить технику орков, а без орудий сыкливые орки сами убегут. Для этого нужны байрактары и свитчблейды.
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05.04.2022 15:02 Відповісти
Світчблейдів нам надали тільки 100 штук, з північного напрямку виїхало приблизно 10 000 техніки, які перекидають на південно східний напрямок і там ще приблизно стільки же техніки, тож на ще потрібно приблизно 19900 світчблейдів
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05.04.2022 15:17 Відповісти
Наиболее опасную. Типа РСЗО.
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05.04.2022 15:30 Відповісти
Там небо полностью закрыто для нашей авиации - очень много ПВО.
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05.04.2022 15:34 Відповісти
Сегодня работали наши, кстати похоже опять по чб, ПВО их не работало. Мб оттянули на другие направления, но на тех позициях где они постоянно перемещались, их сейчас нет.
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05.04.2022 15:43 Відповісти
Ті що вимагають будуть брати безпосередню участь у наступі, чи споглядати з дивана? Вони нададуть озброєння, чи воно вже в них є, у тих, що вимагають? Чи вони тільки і вміють , як діти, вимагати?
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05.04.2022 18:07 Відповісти
допоки кацапи не прийшли на нашу землю ніхто нікого не вбивав.
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05.04.2022 14:58 Відповісти
При MH17 тоже был вброс "пригнали самолёт с трупами". А кто поверит?
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05.04.2022 15:00 Відповісти
Це намагання приховати геноцид українців.
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05.04.2022 15:02 Відповісти
для внутрішнього споживання рашистів прокатає, але на Заході ніколи,супутники все фіксують.
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05.04.2022 15:02 Відповісти
Точняк. СБУ напомните додикам, что спутники следят. А то кикиморы все ещё в 19 веке живут.
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05.04.2022 15:04 Відповісти
В 15ом
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05.04.2022 15:08 Відповісти
Ну по фейкометству кацапські нацисти попереду всієї планети.
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05.04.2022 15:04 Відповісти
После Бучи и других городов которые были под оккупацией российских фашистов, необходимо всем мужчинам записаться в "тероборону" или ВСУ, или они Вас или вы их.
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05.04.2022 15:04 Відповісти
Нужно оружие выдать для защиты,запись никак не защитит
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05.04.2022 15:09 Відповісти
не многие поверят... (ну разве в рашаговени...там любую блевотину рашаговносми верят...тут только огнемет может помочь в лечении)
рашабыдло схавает...и опять возбудится "праведным" гневом...
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05.04.2022 15:05 Відповісти
Евросоюз намерен ввести санкции на импорт цемента, древесины, каучука, химикатов, икры и водки из России. Об этом во вторник сообщает Reuters.

ЕС также может ввести ограничения на экспорт в РФ компьютеров, полупроводников и технологий для добычи сжиженного природного газа.

Ранее Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложит ввести запрет на импорт российского угля, а также ограничить ввоз калийных удобрений. Предложение по санкциям, как отмечает агентство, будет также включать в себя запреты на заход российских судов и на въезд грузовиков из РФ.
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05.04.2022 15:09 Відповісти
Росія завжди діє по тактиці симетричних відповідей.
Якщо сталася трагедія в бучі і весь світ про це дізнався - вони зараз будуть робити якусь "відповідь".
Поскладають в маріуполі трупи людей, яких самі ж вбили - і будуть говорити, що це сбу їх вбило.
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05.04.2022 15:22 Відповісти
Так, ви праві. Але не слід забувати, що вони рукожопі і їхні фейкі пригодні лише для внутрішнього хавання. Світ вже побачив, з ким має справу. Зараз підтрисувати рашу- забруднити себе в крові по маківку
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05.04.2022 15:49 Відповісти
Те. кто убивал безоружных, насиловал и убивал деток без малейших угрызений совести будут рассказывать сказки про "преступления" ВСУ. Кацап это квинтэссенция зла.
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05.04.2022 15:55 Відповісти
Очень надеюсь, что на Западе уже поняли, что КАЖДОЕ слово русских - это вранье.
А то, что они делают для запоребриковой аудитории - так на это насрать. Там уже полные зомби. Им хоть на головы сцы - всё равно скажут: Божья росса. Русский - это не нация. Это диагноз.
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05.04.2022 15:56 Відповісти
Очередной пук для своих срусских свинособачих рабов. Говноцапы могут хоть сраки свои показывать друг другу, только это ничего не вызовет у общественности кроме омерзения.
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05.04.2022 20:44 Відповісти
 
 