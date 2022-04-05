Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі. Тіла вбитих окупантами містян хочуть видати за жертв від рук ЗСУ, - СБУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія готує масштабну провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Звірства рашистів у Бучі стали шоком для всього світу. Армія "асвабадітєлєй" наочно показала, що насправді являє собою "руZZкій мір" – убиті діти зі зав’язаними руками, зґвалтовані жінки, понівечені тіла чоловіків... Безжальне концентроване зло цинічно прикриває свої дії недолугими байками про нацистів", - йдеться у повідомленні.
Тож, як зазначається, головне завдання російської пропаганди сьогодні – максимально переключити увагу аудиторії – як міжнародної, так і внутрішньої.
Для цього, як стверджують в СБУ, вже розроблено сценарії нових фейків, а російські пропагандисти готують відповідне підґрунтя. Зокрема, в інформаційне поле активно "вкидають" брехню про нібито злочини українських захисників Маріуполя.
"За наявними даними, окупанти готують масштабну фальсифікацію: планують зібрати в одному місці тіла маріупольців, убитих самими ж росіянами, та представити їх, як масових жертв українських військ. Для цього останнім часом поширюються брехливі тези, що нібито "українці використовують мирних мешканців як живий щит". Хоча це відверта маячня. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня у місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах", - нагадують в СБУ.
"Тож плани окупантів зняти з себе відповідальність за ці вбивства – чергове підтвердження того, що ми воюємо зі справжньою ордою, яка вже настільки заплямувала себе злочинами, що її дешевим фейкам ніхто не повірить. Натомість ми зробимо все, щоб кожен окупант відповів за вчинені звірства", - резюмували в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
рашабыдло схавает...и опять возбудится "праведным" гневом...
ЕС также может ввести ограничения на экспорт в РФ компьютеров, полупроводников и технологий для добычи сжиженного природного газа.
Ранее Bloomberg сообщило, что Евросоюз предложит ввести запрет на импорт российского угля, а также ограничить ввоз калийных удобрений. Предложение по санкциям, как отмечает агентство, будет также включать в себя запреты на заход российских судов и на въезд грузовиков из РФ.
Якщо сталася трагедія в бучі і весь світ про це дізнався - вони зараз будуть робити якусь "відповідь".
Поскладають в маріуполі трупи людей, яких самі ж вбили - і будуть говорити, що це сбу їх вбило.
А то, что они делают для запоребриковой аудитории - так на это насрать. Там уже полные зомби. Им хоть на головы сцы - всё равно скажут: Божья росса. Русский - это не нация. Это диагноз.