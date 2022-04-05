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Розвідка оприлюднила список військових з Нижнього Новгорода, які скоювали воєнні злочини на Київщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гур

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських військових з 96-ї окремої розвідувальної бригади першої танкової армії з Нижнього Новгорода, які скоювали воєнні злочини проти мирного населення у Київській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ГУР повідомляє у Телеграмі.

"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 96 окремої розвідувальної бригади 1 танкової армії Західного військового округу (в/ч 52634) м. Нижній Новгород, що скоюють воєнні злочини проти народу України в Київській області", - йдеться в повідомленні.

У ГУР МОУ наголосили, що всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Переглянути список можна за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідка оприлюднила список десантників з Волгоградської області, які скоюють воєнні злочини проти народу України

Автор: Наталя Джума
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05.04.2022 15:01 Відповісти
Відстріляють собак по-тихому.
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05.04.2022 15:03 Відповісти
Сравните два заявления:
1. "Кожен українець повинен знати їхні імена!"
или
2. "Мы создадим структура аналогичную и Израильскому Массаду и будем уничтожать этих подонков, в какой бы дыре РФ они не спрятались"

Почувствуйте, как говориться, разницу. Как думаете: Почему мы ни от кого не слышим второго заявления?
Думаю всем понятно, что вот это вот ""всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності" - не более чем PR и словесній понос.
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05.04.2022 15:27 Відповісти
згіден,це словесна срачка.
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05.04.2022 15:54 Відповісти
Достаточно посмотреть кто возглявляет ГУР Украины и всё становится понятно.
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05.04.2022 16:19 Відповісти
СВЯТА МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ УКРАЇНИ...!!!
ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ТА МАРОДЕРІВ МОСКАЛЬСЬКОГО КАЦАПОСТАНА ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!

ОСЬ ТАК ВОНИ ВБИЛИ МІЛІОНИ УКРАЇНЦІВ І ВИВОЗИЛИ ЇХ В КОНЦЛАГЕРА СИБІРУ, КОЛИМИ, МАГАДАНА, ГУЛАГА, ПІВНОЧІ ТА ЗАПОЛЯРЬЯ РАШКИ в Вологду Красноярск, Норільск Дудінку, НА ПОГИБЕЛЬ І ВИСНАЖЛИВУ СМЕРТЬ...!!!



ЦЬОГО РАЗУ ЇМ НЕМАЄ УСЕ ЗІЙТИ З РУК…!!!

УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗАСПОКОЇТИСЯ ЛИШЕ ТОДІ КОЛИ ЗАКОПАЮТЬ АБО СПАЛЯТЬ ОСТАННЬОГО КАЦАПОМОРДОГО МОСКАЛЯ З СКРЄПОСТАНА…!!!
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05.04.2022 15:29 Відповісти
Ало- ГУР,хватить як кажуть народу "пургу гонити" вам та з раші на замовлення мало не щодня такі списки скидають,більша половина із списку вже напевно 200,, де ваша основна робота(диверсійні групи і тд.),а напевно кацапи на ваше прохання,щоби резедента в ГУР не спалити самі підривають Белгород
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05.04.2022 16:54 Відповісти
И вот с этими ублюдками Зеленский предлагает вести переговоры. Что можно с ними решать, как уничтожить всю Украину сразу или по частям. Предлагает пойти в церковь помолиться или лучше взять орудие в рука и защищать Украину
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05.04.2022 17:00 Відповісти
 
 