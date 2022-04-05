Розвідка оприлюднила список військових з Нижнього Новгорода, які скоювали воєнні злочини на Київщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських військових з 96-ї окремої розвідувальної бригади першої танкової армії з Нижнього Новгорода, які скоювали воєнні злочини проти мирного населення у Київській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це ГУР повідомляє у Телеграмі.
"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 96 окремої розвідувальної бригади 1 танкової армії Західного військового округу (в/ч 52634) м. Нижній Новгород, що скоюють воєнні злочини проти народу України в Київській області", - йдеться в повідомленні.
У ГУР МОУ наголосили, що всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
Переглянути список можна за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
1. "Кожен українець повинен знати їхні імена!"
или
2. "Мы создадим структура аналогичную и Израильскому Массаду и будем уничтожать этих подонков, в какой бы дыре РФ они не спрятались"
Почувствуйте, как говориться, разницу. Как думаете: Почему мы ни от кого не слышим второго заявления?
Думаю всем понятно, что вот это вот ""всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності" - не более чем PR и словесній понос.
ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ТА МАРОДЕРІВ МОСКАЛЬСЬКОГО КАЦАПОСТАНА ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
ОСЬ ТАК ВОНИ ВБИЛИ МІЛІОНИ УКРАЇНЦІВ І ВИВОЗИЛИ ЇХ В КОНЦЛАГЕРА СИБІРУ, КОЛИМИ, МАГАДАНА, ГУЛАГА, ПІВНОЧІ ТА ЗАПОЛЯРЬЯ РАШКИ в Вологду Красноярск, Норільск Дудінку, НА ПОГИБЕЛЬ І ВИСНАЖЛИВУ СМЕРТЬ...!!!
ЦЬОГО РАЗУ ЇМ НЕМАЄ УСЕ ЗІЙТИ З РУК…!!!
УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗАСПОКОЇТИСЯ ЛИШЕ ТОДІ КОЛИ ЗАКОПАЮТЬ АБО СПАЛЯТЬ ОСТАННЬОГО КАЦАПОМОРДОГО МОСКАЛЯ З СКРЄПОСТАНА…!!!