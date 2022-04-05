Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Міста Буча та Ірпінь (Київська область) повністю зруйновані російськими окупантами.

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зафіксував у якому стані перебувають Буча та Ірпінь після "русского мира".

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Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали вони, а потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову", - свідчення мешканки Бучі Абрамової. ВIДЕО











Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ