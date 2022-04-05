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армія РФ (5087) війна (13006) Ірпінь (212) Буча (250)

Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Міста Буча та Ірпінь (Київська область) повністю зруйновані російськими окупантами.

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зафіксував у якому стані перебувають Буча та Ірпінь після "русского мира".

Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 01
Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 02
Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 03
Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 04
Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 05
Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 06
Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 07
Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 08
Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 09
Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 10

Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 11
Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 12
Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 13

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали вони, а потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову", - свідчення мешканки Бучі Абрамової. ВIДЕО

Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 14
Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 15
Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 16
Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 17
Братські могили, розстріляні авто, розграбовані магазини та зруйновані будинки: наслідки російської окупації Бучі та Ірпеня 18

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі
+24
а можна, щоб цих уродів більше не брали у полон?

адже формула "всіх на всіх" може діяти при любих пропорціях, нє?
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05.04.2022 15:10
+7
Еще не похоронили всех тех, кого убили, разве можно садиться на переговоры с этими нелюдями. Какие переговоры хочет Зеленский, чтобы дальше сдать часть Украины и забыть за Донбасс и Крым. Украине таких переговоров не нужно. Необходимо перед смертельной опасностью для Украины мобилизовать все силы, провести мобилизацию, раздать всем оружие, кто может его держать в руках, кто хочет защищать Украину. Если бы в Буче, население было вооружено, то таких бы жертв не было. Почему не раздали оружие. А с Зеленского необходимо спросит почему украинская армия оказалась малочисленной и не готовой до войны
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05.04.2022 16:43
+4
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05.04.2022 15:29
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а можна, щоб цих уродів більше не брали у полон?

адже формула "всіх на всіх" може діяти при любих пропорціях, нє?
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05.04.2022 15:10 Відповісти
Ошибаетесь.
Для них, собственные солдаты - это быдло мясо. И обмены работают только количественные. Одного ихнего можно поменять на много наших только если средние и высшие офицеры. Но таких у нас единицы. И, к сожалению, наши офицеры тоже у них в плену есть. Их обычно меняют один к одному. "Всех на всех" - это послевоенная формула.
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05.04.2022 15:36 Відповісти
це не заважає мені хотіти, щоб вони здохли ВСІ
ОДНОМОМЕНТНО
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05.04.2022 15:42 Відповісти
Тут я вас поддерживаю. Желать и хотеть этого не просто можно, но и нужно. Но приходится думать и о наших пленных.
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05.04.2022 15:51 Відповісти
дилемма
пока оно не пленное из него не вьіковьірять, бьіл ли он в Буче или Ирпене или еще где под Киевом
а когда оно пленное его нельзя немного убить, даже если оно там бьіло...
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05.04.2022 15:56 Відповісти
Що ті нелюди там робили ???
вєжлівиє люді
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05.04.2022 15:20 Відповісти
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05.04.2022 15:29 Відповісти
Похоже вместе с собирателями трофей придётся казнить и покупателей краденного. Пока перестанет покупать краденное.
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05.04.2022 15:47 Відповісти
Срані заліссянські виродки... Сподіваюсь, ця їбана істота здохне в страшних муках, як і тисячі йому подібних.
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05.04.2022 16:51 Відповісти
Русским мародёром начали поступать первые звонки
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05.04.2022 15:40 Відповісти
Русским мародёром начали поступать первые звонки
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05.04.2022 15:41 Відповісти
Вопрос ещё - а были ли это украинки. После развала СССР поклонников "культа 9 мая" во всех соседних стран России осталось достаточно.
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05.04.2022 15:50 Відповісти
СВЯТА МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ УКРАЇНИ...!!!
ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ТА МАРОДЕРІВ МОСКАЛЬСЬКОГО КАЦАПОСТАНА ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!

ОСЬ ТАК ВОНИ ВБИЛИ МІЛІОНИ УКРАЇНЦІВ І ВИВОЗИЛИ ЇХ В КОНЦЛАГЕРА СИБІРУ, КОЛИМИ, МАГАДАНА, ГУЛАГА, ПІВНОЧІ ТА ЗАПОЛЯРЬЯ РАШКИ в Вологду Красноярск, Норільск Дудінку, НА ПОГИБЕЛЬ І ВИСНАЖЛИВУ СМЕРТЬ...!!!



ЦЬОГО РАЗУ ЇМ НЕМАЄ УСЕ ЗІЙТИ З РУК…!!!

УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗАСПОКОЇТИСЯ ЛИШЕ ТОДІ КОЛИ ЗАКОПАЮТЬ АБО СПАЛЯТЬ ОСТАННЬОГО КАЦАПОМОРДОГО МОСКАЛЯ З СКРЄПОСТАНА…!!!
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05.04.2022 16:01 Відповісти
Еще не похоронили всех тех, кого убили, разве можно садиться на переговоры с этими нелюдями. Какие переговоры хочет Зеленский, чтобы дальше сдать часть Украины и забыть за Донбасс и Крым. Украине таких переговоров не нужно. Необходимо перед смертельной опасностью для Украины мобилизовать все силы, провести мобилизацию, раздать всем оружие, кто может его держать в руках, кто хочет защищать Украину. Если бы в Буче, население было вооружено, то таких бы жертв не было. Почему не раздали оружие. А с Зеленского необходимо спросит почему украинская армия оказалась малочисленной и не готовой до войны
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05.04.2022 16:43 Відповісти
Армія кацапів (касаб-м'ясник) дикуни, орки, насильники, мародери, використовують терор бо їх країна країна-терорист №1 у світі.
Погрожує цивілізації ядерною зброєю, здійснює теракти... . Нет никаких русских военных ! Это орки-дикари, мародеры, уроды, без чести и совести, насильники воюющие с детьми, женщинами, стариками, мирным населением. Примеров достаточно !
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05.04.2022 17:20 Відповісти
Дивно, що при таких успіхах ЗСУ Зе проговорює 10-15 річну балаканини за Донбас та Крим, Арестович свистить за Херсон... Може краще промовчати з кілька місяців та працювати на ЗСУ? За 3 роки відосіків, "пєрєстать стрелять",.. Стало краще? Було б хоч 300 Нептунів, то ЧФ могло б перестати існувати... Хто зараз заважає попросити ЄС та США з виготовленням?
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06.04.2022 06:11 Відповісти
 
 