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Українські військові збили дві ворожі ракети на півночі Полтавщини, - глава ОВА Лунін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На півночі Полтавської області українська армія збила дві ворожі ракети, уламки від якої пошкодили лінії електропередач.
Про це у Телеграмі повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.
"На півночі Полтавщини наша армія збила дві ворожі ракети. Уламками пошкодило лінії електропередачі, тому в пʼяти селах поки що немає світла, а також в одному частково", - написав Лунін.
Він зазначив, що ремонтники вже виїхали на місце події, до кінця дня електропостачання планують відновити.
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Paul Foxen
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