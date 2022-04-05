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Українські військові збили дві ворожі ракети на півночі Полтавщини, - глава ОВА Лунін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

На півночі Полтавської області українська армія збила дві ворожі ракети, уламки від якої пошкодили лінії електропередач.

Про це у Телеграмі повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.

"На півночі Полтавщини наша армія збила дві ворожі ракети. Уламками пошкодило лінії електропередачі, тому в пʼяти селах поки що немає світла, а також в одному частково", - написав Лунін.

Він зазначив, що ремонтники вже виїхали на місце події, до кінця дня електропостачання планують відновити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі українська ППО збила над Дніпропетровщиною дві російські ракети, - Резніченко

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https://www.youtube.com/watch?v=0dm6ClfU3hY руские вас будут издить по всему миру, и скажите спасибо что просто издить, я за ликвидацию. наслаждайтесь
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05.04.2022 16:13 Відповісти
обороняться на собственной территории не правильно...жители всех запоребриковых мухосрансков також должны страдать...
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05.04.2022 16:21 Відповісти
система оповещения наземных комплексов ПВО малой дальности работает всё лучше и лучше.
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05.04.2022 16:32 Відповісти
орлята учатся шмалять
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05.04.2022 16:33 Відповісти
и того 9 за сегодня
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05.04.2022 16:32 Відповісти
Нам що ПВО підігнали?) За тиждень багато Калібрів назбвали вже. Тьху,тьху,тьху, стукаю по дереву!
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05.04.2022 19:32 Відповісти
 
 