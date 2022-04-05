УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
32379 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
10 959 43
війна (13006) санкції (4657) Євросоюз (4698) фон дер Ляєн Урсула (199)

5-й пакет санкцій проти РФ включатиме вугільне ембарго, закриття портів ЄС та низку обмежень, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

россия,санкции

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкрила вміст п'ятого пакета санкцій проти Росії. За її словами, вони включають в себе закриття портів для російських суден, вугільне ембарго і ще низку обмежень.

Про це вона заявила сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія веде жорстоку, нещадну війну, в тому числі і проти мирного населення України. Нам потрібно підтримувати максимальний тиск в цей критичний момент. Тому сьогодні ми пропонуємо п'ятий пакет санкцій", - сказала вона.

За її словами, ЄС заборонить експорт до Росії напівпровідників, машин та транспортного обладнання на суму 10 млрд євро. 

Також, як додала глава Єврокомісії, російським компаніям буде заборонено брати участь у держзакупівлях ЄС. Брюссель заборонить транзакції із чотирма банками Росії, включаючи ВТБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС вже завтра може ухвалити новий пакет санкцій проти РФ, - держсекретар МЗС Франції Бон

Крім того, ЄС заборонить російським судам заходити до портів Євросоюзу. Також запроваджується заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 млрд євро на рік. Йдеться також про заборону на в'їзд до ЄС для російських та білоруських автомобільних перевізників.

Брифін фон дер Ляєн закінчила словами "Слава Україні!". 

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+13
Пук в урагані.
показати весь коментар
05.04.2022 16:21
+13
Обісралися як завжди!
Доки є германія, франція, австрія та угорщина, можна не чекати ембарго на нафту та газ.
Треба було після другої світової війни, просто ліквідувати німеччину та угорщину, щоб і натяку не лишилося!
показати весь коментар
05.04.2022 16:21
+8
"Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Європейський союз працює над новими санкціями проти Росії. До них увійде заборона на імпорт російської нафти. " - всьому свій час. Відмовитись одномоментно нереально, бо це зруйнує економіку багатьох країн.
показати весь коментар
05.04.2022 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пук в урагані.
показати весь коментар
05.04.2022 16:21 Відповісти
Обісралися як завжди!
Доки є германія, франція, австрія та угорщина, можна не чекати ембарго на нафту та газ.
Треба було після другої світової війни, просто ліквідувати німеччину та угорщину, щоб і натяку не лишилося!
показати весь коментар
05.04.2022 16:21 Відповісти
А нахера вам Эмбарго на газ и нефть? Это нечего не даст они и дальше смогут воевать по инерции еще месяца 3-4 спокойно. Запретите ввоз продуктов питание и первой необходимости вот и все. И не надо больше ничего выдумывать. Когда в магазине *** на прилавках особо не повоюешь. Тогда и начнутся беспорядки а так херня это все.
показати весь коментар
05.04.2022 18:48 Відповісти
Якщо заборонений в'їзд до ЄС російських та білоруських автоперевізників і закриті порти для російських суден, то як продукти харчування можуть потрапити до немитої?
показати весь коментар
05.04.2022 23:18 Відповісти
Ну я так понял что из россии не могут выезжать, а европейский перевозчики заезжать могут. Хотя могу ошибаться.
показати весь коментар
06.04.2022 00:27 Відповісти
Можливо, й так. Але європейським перевізникам рублями не заплатиш, до того ж, не кожен захоче до одіозної країни їхати, а по-третє - свої сидітимуть без роботи й заробітку. Отже, певна користь є.
показати весь коментар
06.04.2022 07:53 Відповісти
До сраки такі "санкції". Ви або труси вдіньте, або крестик зніміть
показати весь коментар
05.04.2022 16:22 Відповісти
Треба ємбарго нафти і газу, тільки тоді Московія буде потерпати! А не лише вугілля.
показати весь коментар
05.04.2022 16:22 Відповісти
"Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Європейський союз працює над новими санкціями проти Росії. До них увійде заборона на імпорт російської нафти. " - всьому свій час. Відмовитись одномоментно нереально, бо це зруйнує економіку багатьох країн.
показати весь коментар
05.04.2022 16:40 Відповісти
а що, у Норвегії хіба вони не можуть купити нафти й газу?
показати весь коментар
05.04.2022 16:54 Відповісти
Ні. Норвегія не зможе забезпечити таких потреб.
показати весь коментар
05.04.2022 17:13 Відповісти
Ну, они идут поступательно, нефть будет в следующем пакете, а вот газ заменить тяжело так быстро! Уголь и нефть можно привезти кораблями, а газ нужны газопровод, спг дорогой и его тяжело доставлять даже морем
показати весь коментар
05.04.2022 17:56 Відповісти
От тільки там безліч виключень по заходу суден з продовольством... імпотентний ЄС
показати весь коментар
05.04.2022 16:24 Відповісти
може краще один пакет міцно зав'язати на голові ***** ?
показати весь коментар
05.04.2022 16:25 Відповісти
Это фото нужно показать всем зарубежными политикам. Вот из такой публики состоит армия фашистов рахи
показати весь коментар
05.04.2022 16:26 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2022 16:27 Відповісти
Фотки российских неонацистов кремлёвские тролли постит в разные форумы как фотки Азова.
показати весь коментар
05.04.2022 16:31 Відповісти
Это же известный фашист Мильчаков воевавший за ДНР из Питера.
показати весь коментар
05.04.2022 16:38 Відповісти
Ось вже 7 років Мільчаков "виховує" молодь в "юнармії"... І ніхто ж не пристрелив...
показати весь коментар
05.04.2022 17:20 Відповісти
И не нашлось ни одного украинца, который бы решил этот вопрос?
показати весь коментар
05.04.2022 17:36 Відповісти
знову їжака голою сракою лякають
показати весь коментар
05.04.2022 16:26 Відповісти
Ну это пшик. ***** сейчас смеётся зловещим смехом, что евроимпотенты ничего против него не могут сделать
показати весь коментар
05.04.2022 16:27 Відповісти
ПОПУТНОГО ВЕТРА РУСНЯ!

показати весь коментар
05.04.2022 16:27 Відповісти
Про судно вообще смешно, зарегистрируют фирму где-то на сейшелах, и это больше не российское судно
показати весь коментар
05.04.2022 16:28 Відповісти
кацапа, якщоти думаєш, що саме розумне, то помиляєшся, ти сама тупа тварина, як і ви всі, не допоможе тобі перереєстрація.
показати весь коментар
05.04.2022 17:36 Відповісти
Знаете, кто на этом фото в центре? Житель Хабаровска Евгений Таран, мобильник которого был найден в Буче. 64 отдельная мотострелковая бригада. Среди друзей Евгения Тарана есть и любители той самой нацистской символики, которую "зачищающие" захваченные украинские города российские военные сейчас так рьяно ищут у местных жителей.
показати весь коментар
05.04.2022 16:29 Відповісти
ЄС так і не спромоглася ані на відключення більшої частини російських банків від SWIFT, ані на нафтогазове ембарго проти країни-агресора."
показати весь коментар
05.04.2022 16:30 Відповісти
Також запроваджується заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 млрд євро на рік. Джерело: https://censor.net/ua/n3331576
Вы серьезно? За нефть и газ они получают больше за 3 дня, чем за целый год за уголь
показати весь коментар
05.04.2022 16:34 Відповісти
А нафту та газ вже прибрали...
Нічого дивно. Німеччина скоріше вийде із НАТО та ЄС чим відмовиться від кацапського газу.
показати весь коментар
05.04.2022 16:37 Відповісти
Введіть нормальні санкціі скільки ще має бути Буч і Маріуполів що б накінець дійшло що путін і його злочина кліка це зло яке має бути покаране ,санкціі найперше це ембарго на експорт нафти І повна блокада банківського сектора .
показати весь коментар
05.04.2022 16:38 Відповісти
Грузия стала одной из тихих гаваней, где россияне решили пересидеть шухер и возможно, из Грузии вылететь куда-то еще, куда российские авиакомпании уже не летают. Понятно, что освоить бабло этих россиян оказалось уж слишком заманчивым делом. Но фокус в том, что эти самые россияне тут же запускают маховик коррупции, чтобы запустить свои схематозы, что и было налажено.

Де-факто, российские фирмы-прокладки с грузинской регистрацией устроились перевалочными базами для санкционного товара в роZZию. В общем, здесь нет ничего нового, поскольку то же самое до определенного момента делала и Белоруссия, которая зацепилась в грязный схематоз москвы коготком, а потом увязла окончательно. Собственно говоря, Грузия начинает движение в этом направлении.

Именно с Грузией это особенно болезненно, поскольку народ этой страны всегда был дружественным к Украине, и более того, грузинский легион прямо сейчас воюет на нашей стороне, но действия правительства становятся все более антиукраинскими. Так, отказавшись от санкций и став транзитной прокладкой роZZии, правительство Грузии согласилась и на военный транзит, уже однозначно направленный против Украины.

Так, если Грузия продолжает считать своими территориями Абхазию и Южную Осетию, то она обязана была высказать свою официальную позицию о том, что с военных баз, расположенных в этих местах, роZZия перебрасывает войска на войну в Украине.

Между прочим, уже были сообщения о том, что этих самых абхезов покрошили, а остальные - драпанули назад. Но дальше - хуже. Правительство Грузии разрешило вывод войск рф из Армении через свою территорию, зная что те идут воевать в Украину.

И вот буквально недавно появились документальные подтверждения турецкой разведки о том, что те самые самолеты Су-30, которые были получены Арменией в 2019 году, проследовали из Еревана через грузинский Мартуни в российский Моздок.

То есть Пашинян, от которого бились в экстазе наши любители «Новых лиц», передал эти самолеты с экипажами в распоряжение российских оккупантов для использования их в войне против Украины.

Просто уточним, что согласно Чикагской конвенции, все воздушные суда, которые имеют на своем борту военные грузы или просто это - военные самолеты, должны запрашивать добро на пролет транзитом в небе конкретной страны. Это значит, что Ереван сделал запрос на пролет самолетов и у Тбилиси были все основания узнать о характере этой операции, с правом отказать в открытии неба. Но все прошло гладко и по сути, Грузия подыграла москве.

Что касается самой Армении, то проституция этой страны уже зашкаливает. Просто на минуточку представим, что вытворяет этот любимый многими Никол Пашинян.

По первому свистку прутина, он предоставил своих военных в распоряжение путинской группировки в Сирии. Его военные прибыли в Казахстан в числе первых, после россиян и вот теперь он передал самолеты, чтобы те бомбили нашу территорию.

Уже одного только этого достаточно для того, чтобы этот гадюшник попал под санкции, ну а если будет сбит хоть один армянский самолет и там окажется армянский пилот, то это будет означать лишь одно - Армения воюет на стороне роZZии, а значит должна нести всю ответственность за военные преступления, как и она.

ANTI-COLORADOS
показати весь коментар
05.04.2022 16:48 Відповісти
Nado na neft zalozit embargo.Na ugol mozet i xoroso no eto na 10 raz mense deneg sto kacapi polucajet s gaza ili nefti
показати весь коментар
05.04.2022 17:05 Відповісти
Певні винятки будуть зроблені для перевезення продуктів харчування, гуманітарної допомоги, а також енергетичних товарів; §,????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
показати весь коментар
05.04.2022 17:23 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2022 17:24 Відповісти
"Пекельні санкції - 3"? Імпотентний серіал...
Боже, перенеси Кацапську орду на Рейн, Ла-Манш чи Каліфорнію!
показати весь коментар
05.04.2022 17:28 Відповісти
Ніпрощо!За експорт нафти за день вони отримають стільки як за рік продажу того ж вугілля.Блокування транзиту немає,нафту та газ і далі купують, не всі звісно, але ..
показати весь коментар
05.04.2022 17:29 Відповісти
Мало!
показати весь коментар
05.04.2022 17:37 Відповісти
Китайські філософи стверджували, що існує мета та шлях. Шлях санкцій наближає нашу мету. Зроблено ще один крок у правильному напрямку.
показати весь коментар
05.04.2022 17:44 Відповісти
Конечно это не санкции для РФ. Плная ерунда, тем более что перевалку энергоносителей и продуктов осуществлять можно.
Для РБ санкции хорошие, но не хватает Бел ЖД. Внесли в запрет на бел. часные автокомпании компании ,а жд перевалку "случайно" забыли.
Авто экспедиции это 40% экспорта услуг и ИТ это 29% экспорта услуг РБ. Хоть на этом спасибо
Если это может конечно остановить пуски ракет и Беларуси.
показати весь коментар
05.04.2022 17:46 Відповісти
Правильное решение. Срочно эмбарго на газ и нефть из россии вводить. На лошадей будем переходить. Да и блаженная Грета будет рада. Плохо только, что лошадей придётся у Кадырова покупать.
показати весь коментар
05.04.2022 18:06 Відповісти
Довбойоб, іди й далі соси у кацапів.
показати весь коментар
05.04.2022 23:08 Відповісти
Ты чего это? Ты, что не знал, что, удобрения минеральные, их же из газа и газом делают, и ГСМ и прочую химию, а конский навоз, это же прекрасное экологически чистое удобрение, а значит и качественные вкусные продукты, и чистый воздух и чистые помыслы. Это же райская жизнь. Ну не капризничай.
показати весь коментар
05.04.2022 23:20 Відповісти
"Крім того" - дело хорошее. Его очень нужно развивать.
показати весь коментар
05.04.2022 22:04 Відповісти
 
 