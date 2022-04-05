5-й пакет санкцій проти РФ включатиме вугільне ембарго, закриття портів ЄС та низку обмежень, - фон дер Ляєн
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Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкрила вміст п'ятого пакета санкцій проти Росії. За її словами, вони включають в себе закриття портів для російських суден, вугільне ембарго і ще низку обмежень.
Про це вона заявила сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія веде жорстоку, нещадну війну, в тому числі і проти мирного населення України. Нам потрібно підтримувати максимальний тиск в цей критичний момент. Тому сьогодні ми пропонуємо п'ятий пакет санкцій", - сказала вона.
За її словами, ЄС заборонить експорт до Росії напівпровідників, машин та транспортного обладнання на суму 10 млрд євро.
Також, як додала глава Єврокомісії, російським компаніям буде заборонено брати участь у держзакупівлях ЄС. Брюссель заборонить транзакції із чотирма банками Росії, включаючи ВТБ.
Крім того, ЄС заборонить російським судам заходити до портів Євросоюзу. Також запроваджується заборона на імпорт вугілля з Росії на суму 4 млрд євро на рік. Йдеться також про заборону на в'їзд до ЄС для російських та білоруських автомобільних перевізників.
Брифін фон дер Ляєн закінчила словами "Слава Україні!".
Будь ласка, зачекайте...
Доки є германія, франція, австрія та угорщина, можна не чекати ембарго на нафту та газ.
Треба було після другої світової війни, просто ліквідувати німеччину та угорщину, щоб і натяку не лишилося!
Вы серьезно? За нефть и газ они получают больше за 3 дня, чем за целый год за уголь
Нічого дивно. Німеччина скоріше вийде із НАТО та ЄС чим відмовиться від кацапського газу.
Де-факто, российские фирмы-прокладки с грузинской регистрацией устроились перевалочными базами для санкционного товара в роZZию. В общем, здесь нет ничего нового, поскольку то же самое до определенного момента делала и Белоруссия, которая зацепилась в грязный схематоз москвы коготком, а потом увязла окончательно. Собственно говоря, Грузия начинает движение в этом направлении.
Именно с Грузией это особенно болезненно, поскольку народ этой страны всегда был дружественным к Украине, и более того, грузинский легион прямо сейчас воюет на нашей стороне, но действия правительства становятся все более антиукраинскими. Так, отказавшись от санкций и став транзитной прокладкой роZZии, правительство Грузии согласилась и на военный транзит, уже однозначно направленный против Украины.
Так, если Грузия продолжает считать своими территориями Абхазию и Южную Осетию, то она обязана была высказать свою официальную позицию о том, что с военных баз, расположенных в этих местах, роZZия перебрасывает войска на войну в Украине.
Между прочим, уже были сообщения о том, что этих самых абхезов покрошили, а остальные - драпанули назад. Но дальше - хуже. Правительство Грузии разрешило вывод войск рф из Армении через свою территорию, зная что те идут воевать в Украину.
И вот буквально недавно появились документальные подтверждения турецкой разведки о том, что те самые самолеты Су-30, которые были получены Арменией в 2019 году, проследовали из Еревана через грузинский Мартуни в российский Моздок.
То есть Пашинян, от которого бились в экстазе наши любители «Новых лиц», передал эти самолеты с экипажами в распоряжение российских оккупантов для использования их в войне против Украины.
Просто уточним, что согласно Чикагской конвенции, все воздушные суда, которые имеют на своем борту военные грузы или просто это - военные самолеты, должны запрашивать добро на пролет транзитом в небе конкретной страны. Это значит, что Ереван сделал запрос на пролет самолетов и у Тбилиси были все основания узнать о характере этой операции, с правом отказать в открытии неба. Но все прошло гладко и по сути, Грузия подыграла москве.
Что касается самой Армении, то проституция этой страны уже зашкаливает. Просто на минуточку представим, что вытворяет этот любимый многими Никол Пашинян.
По первому свистку прутина, он предоставил своих военных в распоряжение путинской группировки в Сирии. Его военные прибыли в Казахстан в числе первых, после россиян и вот теперь он передал самолеты, чтобы те бомбили нашу территорию.
Уже одного только этого достаточно для того, чтобы этот гадюшник попал под санкции, ну а если будет сбит хоть один армянский самолет и там окажется армянский пилот, то это будет означать лишь одно - Армения воюет на стороне роZZии, а значит должна нести всю ответственность за военные преступления, как и она.
ANTI-COLORADOS
Боже, перенеси Кацапську орду на Рейн, Ла-Манш чи Каліфорнію!
Для РБ санкции хорошие, но не хватает Бел ЖД. Внесли в запрет на бел. часные автокомпании компании ,а жд перевалку "случайно" забыли.
Авто экспедиции это 40% экспорта услуг и ИТ это 29% экспорта услуг РБ. Хоть на этом спасибо
Если это может конечно остановить пуски ракет и Беларуси.