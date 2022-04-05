УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
32379 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1 323 9
консульство (247) Росія (36549) Естонія (529)

В Естонії пропонують закрити консульства РФ у двох містах, але посла не висилати

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

литва,естонія,балтія,латвія

Голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсон вважає, що Естонії не варто висилати російського посла, але можна закрити два консульства РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Спершу треба спитати себе, що ми хочемо досягти цими кроками. Так, це досить гучно як символічний крок, але чи змінить це поведінку РФ?", - зауважив Міхельсон на запитання щодо потенційного пониження рівня дипломатичних відносин.

На його думку, МЗС варто розглянути закриття консульств РФ в Нарві і Тарту, щоб зменшити дипломатичну присутність Росії - що скоріш за все потягне за собою закриття консульств Естонії у Пскові та Санкт-Петербурзі.

Читайте також: Прем’єрка Естонії запропонувала варіант російських репарацій для України

Міхельсон додав, що агресія РФ проти України ще не досягла кульмінації і союзникам варто сфокусуватися на трьох напрямках роботи - серйозна допомога Україні зброєю, посилення санкцій і зміцнення безпеки балтійських держав.

"Нашою головною метою має бути стратегічна поразка Росії у цій війні проти України. Ми можемо досягти цього не як окремі держави, а спільно із західними союзниками. Переконаний, що наші дипломати зараз працюють і координують подальші кроки, щоб тиснути на Росію найбільш ефективно", - зазначив Міхельсон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусь закриває українське консульство у Бресті та виганяє дипломатів

Як повідомлялося, останніми днями низка країн ЄС оголосили про видворення російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві. Раніше сьогодні про висилку дипломатів РФ заявили у МЗС Данії (15), Італії (30), Іспанії (25) та Швеції (3). Учора уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів "небажаними особами", у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
 Підтримати Цензор.НЕТ
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну тут совпало, Эстония немножечко притормаживает
показати весь коментар
05.04.2022 16:29 Відповісти
процедуры не работают...гопота просто должна ссаться от страха.
показати весь коментар
05.04.2022 16:30 Відповісти
самого лише посла

Владимир Липаев 1959 року народження

його одного

хай **** почне сам щось друкувати в компі

1959 рік нарождення
блджад, воно хоч знає, як клава аиглядає?
показати весь коментар
05.04.2022 16:34 Відповісти
Враг рода человеческого 666
98% вангую, що ви розумієте, про що я писала)))
показати весь коментар
05.04.2022 16:52 Відповісти
А посла-осла, можете неграм продать..
показати весь коментар
05.04.2022 16:35 Відповісти
на раССее любой осел может стать послом и любой дурак - президентом. весь мид фашистской резервации, это сброд гопоты из подворотни и блRди ( машка защекова <********* захерова захарова) с мкада.
показати весь коментар
05.04.2022 16:48 Відповісти
Это помощь Эстонии России экономить народные деньги. Сокращение штатов МИД-а Ничего личного
показати весь коментар
05.04.2022 17:15 Відповісти
Посла еще успеем выслать. Надо ведь что-то оставить на десерт.
К тому же перед посолством РФ уже с августа 2014 еженедельно проводится пикет. Посла вышлем, ненакого кричать будет.
показати весь коментар
05.04.2022 17:43 Відповісти
И не предлагают, а уже принято решение, всех работников консулств обявили persona non grata. Сами консулства будут закрыты.
показати весь коментар
05.04.2022 17:53 Відповісти
 
 