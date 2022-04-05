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У посольства Росії в Ірландії закінчується дизпаливо для гарячого водопостачання та опалення, бо жодна фірма не хоче з ним співпрацювати, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

россия,флаг,прапор,росія

У посольстві Росії в Ірландії закінчується паливо для опалення та гарячого водопостачання, тому що ірландські нафтові компанії відмовляються його постачати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланям на The Irish Mirror.

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За даними видання, ситуація змусила російських дипломатів написати листа в МЗС з проханням до уряду втрутитися, доки паливо не закінчилося.

У листі, з яким ознайомилася газета Irish Mirror, Росія просить Міністерство закордонних справ "втрутитися в цю явно дискримінаційну справу".

"Посольство має труднощі, тому що ніхто не хоче вести з ними справи у зв'язку з тим, що відбувається в Україні. У них проблеми не лише з деякими нафтовими компаніями, а й з банками та багатьма іншими підприємствами", — сказало джерело.

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Топ коментарі
+30
Так вот кто замёрзнет))
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05.04.2022 16:32
+25
Касапам пофиг, они до пор сих всей страной срать на улицу бегают.
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05.04.2022 16:34
+25
И канализацию козломордым перекрыть, пусть срут в яму во дворе при входе в посольство
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05.04.2022 16:36
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Так вот кто замёрзнет))
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05.04.2022 16:32 Відповісти
Касапам пофиг, они до пор сих всей страной срать на улицу бегают.
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05.04.2022 16:34 Відповісти
Ще в березні кацапи пританцьовували описуючі жахи і приниження європейців коли вони почнуть мерзнути та опалювати свої будинки дровами
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05.04.2022 16:36 Відповісти
И канализацию козломордым перекрыть, пусть срут в яму во дворе при входе в посольство
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05.04.2022 16:36 Відповісти
Засруть жеж.. Хоча, і так загидять
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05.04.2022 16:53 Відповісти
Они будут срать прямо в здании на паркет ...
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05.04.2022 17:01 Відповісти
пусть конь педальный мочи конской и кизяка подгонит
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05.04.2022 19:10 Відповісти
Пускай до ирландского посольства строят трубу!!!
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05.04.2022 16:37 Відповісти
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05.04.2022 16:49 Відповісти
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05.04.2022 18:55 Відповісти
Пусть в бидонах соляру возят.
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05.04.2022 16:37 Відповісти
і веслами гребуть при цьому
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05.04.2022 16:49 Відповісти
Водка, балалайка, танці з мєдвєдями.
і взагалі, нема ото чого сидіти з нормальними людьми. Висилайте їх ***** за узьким ваєнним кораблем, хай сидять у лаптєстані, деруться за цукор по магазинах з пенсіонерами.
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05.04.2022 16:37 Відповісти
Я вас прошу. Треба буде - на вогнищі біля будівлі нагріють. Серти у відро можуть або взагалі за кущем. Ну як роблять звичані кацапи десь трохи далі від Масквабаду
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05.04.2022 16:39 Відповісти
Яка дискримінація? Як в Маруіуполі, поспиляють дерева, поколять і дощову воду на кострі хай гріють. Тільки для їди. Свиняче рило дома помиють. Нехай проявлять солідарність.
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05.04.2022 16:40 Відповісти
Нечего им вообще делать в Ирландии - домой. водки нет!
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05.04.2022 16:40 Відповісти
Зате в Маріуполі їжі нема, в той час, як імпотенти у країнах європи, змагаються у надуванні мильних бульбашок, яки іронічно називають «санкціями проти росії»!
Збіговисько імпотентів!
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05.04.2022 16:41 Відповісти
нехай рубллями дерв'яними опалюються!
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05.04.2022 16:41 Відповісти
Пускай греются в аду. Там им черти, их братский народ, бесплатно будут парить. А сейчас пускай топят духовными скрепами и вяличием. И главное, надо кричать путепамаги рузкэх ущемляют.
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05.04.2022 16:42 Відповісти
Ой, а шо такоє? Дискримінація козломордим не сподобалась. Нравица не нравица терпи мая красавица
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05.04.2022 16:42 Відповісти
А от почали б своє гімно сушити, могли б їм топити. Хай їдуть на своїх лімузинах з каністрами на заправку.!
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05.04.2022 16:45 Відповісти
Сподіваюсь що цей досвід "позитивної дискримінації" кацапських дипломатів стане світовим трендом.
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05.04.2022 16:53 Відповісти
Краще то посольство взагалі спалити. Разом з кацапами !
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05.04.2022 16:57 Відповісти
Та випити.дити їх з країни до "радних бєрьозок", але шось суки не спішать
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05.04.2022 16:57 Відповісти
додому
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05.04.2022 16:59 Відповісти
Стартует "Северный поток -3" до посольства рейха в Ирландии!
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05.04.2022 17:02 Відповісти
подяка ірландцям за солідарність,
хай всі інші беруть з них приклад,
особливо німеччина
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05.04.2022 17:03 Відповісти
Домой, в родную говень! Надеюсь, у беларусов та же ситуация.
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05.04.2022 17:34 Відповісти
гнать их засратыми мётлами в *********!
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05.04.2022 17:38 Відповісти
Нехай суки палять папірцями
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05.04.2022 17:54 Відповісти
а че снегом печку не можна раскочегарить,всетаки и водород и кислород должно
хоорошоо гореть.
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05.04.2022 18:43 Відповісти
Пердячим паром грейтесь, 3/14дарасы х@евы...
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05.04.2022 19:10 Відповісти
Скло його виженуть
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05.04.2022 19:59 Відповісти
 
 