Декількох російських дипломатів видворять із постпредства РФ при ЄС, - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у вівторок, що прийняв рішення видворити певну кількість дипломатів із постпредства Росії при ЄС.

Про це він зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я прийняв рішення визнати персонами нон грата кількох співробітників постпредства РФ при ЄС за участь у діяльності, що суперечить їхньому дипломатичному статусу", - заявив Боррель.

Раніше цього тижня деякі європейські країни також оголосили про висилку дипломатів РФ.

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