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Декількох російських дипломатів видворять із постпредства РФ при ЄС, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель,жозеп

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у вівторок, що прийняв рішення видворити певну кількість дипломатів із постпредства Росії при ЄС.

Про це він зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я прийняв рішення визнати персонами нон грата кількох співробітників постпредства РФ при ЄС за участь у діяльності, що суперечить їхньому дипломатичному статусу", - заявив Боррель.

Раніше цього тижня деякі європейські країни також оголосили про висилку дипломатів РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія видворить 25 російських дипломатів

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Топ коментарі
+6
против статуй зданий и безоружных людей эти обосраные смелые, и против памятников АТОшников на кладбище, а как его ссаный самолёт собьют или в плен взяли - так, ойойойой Женевская Конвенция, ойойой, сделайте телевизор погромче
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05.04.2022 16:41
+5
декількох??? якиц сміливий крок
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05.04.2022 16:38
+3
Вот это санкции, хуйло уже спешно начал выводить войска и спрашивает счёт для репараций
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05.04.2022 16:40
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05.04.2022 16:33 Відповісти
против статуй зданий и безоружных людей эти обосраные смелые, и против памятников АТОшников на кладбище, а как его ссаный самолёт собьют или в плен взяли - так, ойойойой Женевская Конвенция, ойойой, сделайте телевизор погромче
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05.04.2022 16:41 Відповісти
Просто прихисток старих імпотентів…
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05.04.2022 16:37 Відповісти
дайте ему княгини ольги третьей степени за мушество...
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05.04.2022 16:37 Відповісти
Та чого там, не стидайтесь. Вигонить так вигонить, всіх
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05.04.2022 16:38 Відповісти
декількох??? якиц сміливий крок
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05.04.2022 16:38 Відповісти
Вот это санкции, ***** уже спешно начал выводить войска и спрашивает счёт для репараций
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05.04.2022 16:40 Відповісти
А німці і французи не проти ???
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05.04.2022 16:44 Відповісти
Рашисты своими зверствами превзошли фашистов. Наконец-то, Запад осознал: «Who is Mr.Huylo?» Совпадение? Не думаю.
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05.04.2022 16:44 Відповісти
смело...
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05.04.2022 16:45 Відповісти
Нон-грата надо обьявить весь мордор и не допускать слуг антихриста до любых отношений и контактов. запретить торговлю, пользование и покупку любых благ цивилизации от техники до ночлега в готеле.
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05.04.2022 16:46 Відповісти
Ай-яй-яй!!!! Що ж ви так багато вислали!!!
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05.04.2022 16:52 Відповісти
Усі ці метастази ракової маскальскальсько-кацапомордої ФСБешної п*дарсні з Європи та цілого СВІТУ, треба негайно ІЗОЛЮВАТИ і примусово повернути та ізолювати в СКРЄПОСТАН де і знищити разом з РАКОВОЮ ПУХЛИНОЮ вбивць руцка-фашизма...!!!
Світ і УКРАЇНЦІ можуть заспокоїтися лише тоді коли буде ліквідований, закопаний та спалений останній кацапомордий москальський вбивця...!!!
Щоб на землі більше не було такої біди...!!!

Зверніть УВАГУ під час війни в УКРАЇНІ, чомусь стало НЕ ЧУТИ ні про Іділ, ні про Хезболу, ні про Талібан, терористи котрих замовкли і притихли....!!! бо припинилося кремлівське фінансування тероризму та мігрантів у світі...!!!
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05.04.2022 16:53 Відповісти
ВЫДВОРЯТ!?
ВИПИЗ..Т! И гнать их надо прокисшими санымии тряпками.
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05.04.2022 16:54 Відповісти
Выдворяют не не дипломатов, а шпионов и козлов-провокаторов. Когда есть политическая необходимость избавиться от дипломатов, Европа это делает очень тихо, без ущерба для репутации дипломата.
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05.04.2022 17:03 Відповісти
 
 