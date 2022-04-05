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Декількох російських дипломатів видворять із постпредства РФ при ЄС, - Боррель
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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив у вівторок, що прийняв рішення видворити певну кількість дипломатів із постпредства Росії при ЄС.
Про це він зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я прийняв рішення визнати персонами нон грата кількох співробітників постпредства РФ при ЄС за участь у діяльності, що суперечить їхньому дипломатичному статусу", - заявив Боррель.
Раніше цього тижня деякі європейські країни також оголосили про висилку дипломатів РФ.
Топ коментарі
+6 Paul Foxen
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+5 Olga Ev
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+3 Aks World
показати весь коментар05.04.2022 16:40
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Будь ласка, зачекайте...
Світ і УКРАЇНЦІ можуть заспокоїтися лише тоді коли буде ліквідований, закопаний та спалений останній кацапомордий москальський вбивця...!!!
Щоб на землі більше не було такої біди...!!!
Зверніть УВАГУ під час війни в УКРАЇНІ, чомусь стало НЕ ЧУТИ ні про Іділ, ні про Хезболу, ні про Талібан, терористи котрих замовкли і притихли....!!! бо припинилося кремлівське фінансування тероризму та мігрантів у світі...!!!
ВИПИЗ..Т! И гнать их надо прокисшими санымии тряпками.