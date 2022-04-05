НАТО може швидко прийняти Фінляндію та Швецію, щодо України консенсусу немає, - Столтенберг

Якщо Фінляндія та Швеція виявлять бажання приєднатися до НАТО, союзники по Альянсу швидко підтримають це прагнення.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Водночас, він зазначив, що щодо членства України консенсусу немає.

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