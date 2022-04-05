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20-річний окупант із Владивостока Ткач, який вбивав людей у Бучі, обіцяє продовжити "резать головы" українців. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський окупант із Владивостока 20-річний Михайло Ткач, який вбивав українців у Бучі, загрожує повернутися до нашої країни та продовжити "резать голові" мирних громадян.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.
Українці знайшли сторінку Ткача у соцмережах та почали писати йому, що він кат та окупант. У відповідях росіянин не лише не заперечує своїх злочинів, а й відкрито загрожує повторити свої звірства.
Топ коментарі
+98 Ksenia VB
показати весь коментар05.04.2022 17:33
+64 Anatoliy A 006b9dda
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+39 Garry Grant
показати весь коментар05.04.2022 17:34
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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
«Российское командование не собирается проводить ротацию личного состава в этом соединении и снова бросает его на передовую», - отмечают украинские разведчики.
По состоянию на 4 апреля бригаду вывели из Украины в Беларусь, и она находилась возле города Мозыря. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород и после двухдневного отдыха планируют вернуть в Украину, в одну из самых горячих точек (ориентировочно - харьковское направление). Обычно российские подразделения, покидающие зону боевых действий, получают больше времени на восстановление и отдых.
Подобный график указывает на то, что 64-ю бригаду ожидают «специальные задания», полагают в ГУР МО.
«Первое из них: запугивание жителей населенных пунктов Украины. Те, кто творил геноцид в Буче, могут повторить это снова в других городах. Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины - быстрая «утилизация» ненужных свидетелей. То есть передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, что сделает невозможным дачу показания в будущих судах», - подчеркивают в Главном управлении.
Личный состав соединения, понимая резонанс событий в Буче и свою ответственность за совершенные преступления, массово сопротивляется возвращению в Украину. Однако российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.
Сейчас украинские и международные следователи документируют многочисленные военные преступления и преступления против человечности, совершенные российской армией. Ни один преступник-оккупант не избежит наказания.
че хоронить в канаве в лучшем случае.
Але його "перевиховали" ...
І за що він зараз воює , і що він зараз показово нагло триндить ... ?
А по вигляду - пацан пацаном ...
Оце одоробло є палачем??? Люди схаменіться!!!
Я тільки ЗА щоб тому дегенерату зробити " по ребру".
Але це задрочене створіння може лише через вк ******* кого і як!
Максимум що ця шльондра зробила так це сосала дагестанцю.