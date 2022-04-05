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20-річний окупант із Владивостока Ткач, який вбивав людей у Бучі, обіцяє продовжити "резать головы" українців. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський окупант із Владивостока 20-річний Михайло Ткач, який вбивав українців у Бучі, загрожує повернутися до нашої країни та продовжити "резать голові" мирних громадян.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

20-річний окупант із Владивостока Ткач, який вбивав людей у Бучі, обіцяє продовжити резать головы українців 01

Українці знайшли сторінку Ткача у соцмережах та почали писати йому, що він кат та окупант. У відповідях росіянин не лише не заперечує своїх злочинів, а й відкрито загрожує повторити свої звірства.

20-річний окупант із Владивостока Ткач, який вбивав людей у Бучі, обіцяє продовжити резать головы українців 02

Також дивіться: "Мы - русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали вони, а потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову", - свідчення мешканки Бучі Абрамової. ВIДЕО


20-річний окупант із Владивостока Ткач, який вбивав людей у Бучі, обіцяє продовжити резать головы українців 03

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+98
Савсєм рєбьонок, як казав Зеленський.
Нагналі дєтєй...
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05.04.2022 17:33
+64
Прощай миша.Жил ты говном и подохнешь говном. В аду уже ждут тебя черти
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05.04.2022 17:34
+39
Если этому существу крупно повезёт и оно окажется в плену ВСУ, то надо обращаться с ним гуманно. А то люська расстроится.
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05.04.2022 17:34
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Здохніть щосекундно ******** та недоноски малоросеї, Гопак буде !!!!!!!!!! на "вашей обосраной красной площади".
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05.04.2022 18:21 Відповісти
думаете он один такой в россии? они там почти все такие, нормальных очень мало
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05.04.2022 18:21 Відповісти
очередной кацапский фейк!
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05.04.2022 18:22 Відповісти
64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии нацистской РФ, военнослужащие которой устроили массовые убийства и истязания мирного населения в Буче Киевской области, будет возвращена в Украину.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.



«Российское командование не собирается проводить ротацию личного состава в этом соединении и снова бросает его на передовую», - отмечают украинские разведчики.

По состоянию на 4 апреля бригаду вывели из Украины в Беларусь, и она находилась возле города Мозыря. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород и после двухдневного отдыха планируют вернуть в Украину, в одну из самых горячих точек (ориентировочно - харьковское направление). Обычно российские подразделения, покидающие зону боевых действий, получают больше времени на восстановление и отдых.

Подобный график указывает на то, что 64-ю бригаду ожидают «специальные задания», полагают в ГУР МО.

«Первое из них: запугивание жителей населенных пунктов Украины. Те, кто творил геноцид в Буче, могут повторить это снова в других городах. Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины - быстрая «утилизация» ненужных свидетелей. То есть передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, что сделает невозможным дачу показания в будущих судах», - подчеркивают в Главном управлении.

Личный состав соединения, понимая резонанс событий в Буче и свою ответственность за совершенные преступления, массово сопротивляется возвращению в Украину. Однако российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.

Сейчас украинские и международные следователи документируют многочисленные военные преступления и преступления против человечности, совершенные российской армией. Ни один преступник-оккупант не избежит наказания.
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05.04.2022 21:29 Відповісти
Это кто генерал? полковник? Это обычный бандюган ликвидировать которого выстроится очередь из российского криминалитета. Причем очень просто и быстро.
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05.04.2022 18:25 Відповісти
после этих доказательств и чистосердечного признания вины его прибьют сами орки (пропал типа безвести)
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05.04.2022 18:28 Відповісти
пацан пока еще не доехал до фронта,закажи себе погребальную панихиду,если будет
че хоронить в канаве в лучшем случае.
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05.04.2022 18:39 Відповісти
Гнида з українським призвіщем. Да будеш ти проклятий до сьомого коліна!
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05.04.2022 18:42 Відповісти
Небуде ніяких колін
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05.04.2022 18:53 Відповісти
Якщо яйця відірвати, то не буде.
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05.04.2022 18:58 Відповісти
Кому
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05.04.2022 19:00 Відповісти
Будеш тут "розумного" корчити, можна і з тебе почати.
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05.04.2022 20:26 Відповісти
Факт - Михайло Ткач - мав українські корні ...
Але його "перевиховали" ...
І за що він зараз воює , і що він зараз показово нагло триндить ... ?
А по вигляду - пацан пацаном ...
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05.04.2022 20:41 Відповісти
Ось цього НЕЛЮДА хтось піймає вирвіть кадик та відправте тупу башку і відправити мамці бандеролькою
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05.04.2022 18:53 Відповісти
это чмо тупое неспособно понять, что оно свидетель, которого точно теперь отправят под Изюм, и погонят в атаку без автомата, на корм червям. оно уже говорящий чернозем. ты падла хоть семечек не жареных насыпь в карман, что бы двойная польза!
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05.04.2022 19:29 Відповісти
и кто ещё после этого будет говорить что там просто невинные 18ти летние мальчики?
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05.04.2022 18:57 Відповісти
мышанька, готов очко... ишачок из Харьковского зоопарка тебя ждёт, паскуда... он тебе все порвет - от жопы до пятки... он тебе такую ***** с Бучей напомнит, что ты вместе с ********* своими будешь о смерти молить... ***** тебя ишачок будет 7 дней и 7 ночей...
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05.04.2022 18:58 Відповісти
Засуну руку в жопу этому 3/14дарасу, ухвачу изнутри за язык и выверну это у@бище наизнанку как гандон...
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05.04.2022 19:15 Відповісти
Семью надо вычислить.
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05.04.2022 19:15 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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05.04.2022 19:23 Відповісти
20-летний жмурик-садист думает, что он Бэтмен, пардон, Алёша Попович...
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05.04.2022 19:24 Відповісти
А когда это чмо попадет в плен ( если повезет )и будет размазывать сопли по щекам, даже на нашем форуме найдутся умаки , которые будуь волать про гуманное отношение к этому быдлу, так как он военнопленный.
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05.04.2022 19:25 Відповісти
Попавшись кому-нибудь в руки, он просто не должен попасть в плен
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05.04.2022 20:16 Відповісти
***!!!
Оце одоробло є палачем??? Люди схаменіться!!!
Я тільки ЗА щоб тому дегенерату зробити " по ребру".
Але це задрочене створіння може лише через вк ******* кого і як!
Максимум що ця шльондра зробила так це сосала дагестанцю.
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05.04.2022 19:32 Відповісти
Моль шифоньерная с Владивостока , **** что оно видело в жизни кроме морской капусты. Тварь ты один куй не жилец вопрос времени мразь. **** дауна которое можно охарактеризоват по фото..
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05.04.2022 19:47 Відповісти
Та, если ты, тваринка, хотя бы вблизи увидишь наших дядек с восьмилетним стажем войны с фашистами то просто обосрёшся, как и в Буче и просто сбежишь. Они дядки не мирное население - будете друг дружку трахать гуртом.
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05.04.2022 19:48 Відповісти
Мразь с Владивостока ...
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05.04.2022 19:50 Відповісти
Цікаво, що воно заспіває, колі відріжуть голови його батькам та дітям...
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05.04.2022 19:55 Відповісти
є практика відрізання яєць щоб засунути до роту і накрити напів скальпом відтягнутої шкіри від потилиці через потолок на лице до повного задушення . Але ми не орки
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05.04.2022 19:57 Відповісти
Похоже его зачали по пяни. И в младенчестве уронили головой вниз.
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05.04.2022 20:01 Відповісти
Такие 20-летние пленные на жалость давят, плачут, когда мамкам звонят... Поневоле жалко их становится... А они вон какие живодеры-звереныши-гаденыши бывают😡 Успел-таки до дома добраться. А я сегодня читала, что отступивших из-под Киева направляют снова в Украину, с восточных границ.
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05.04.2022 20:20 Відповісти
Выпотрошить и скармить чирвакам, аваку йоного на корм свыням. ПС. Ано проста еще не усиралось в чужих руках. Нада японцам иго ********* сдать.
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05.04.2022 20:45 Відповісти
****** кацапський
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05.04.2022 21:10 Відповісти
покажите это Джонсону. А то он все пытается до кацапов достучаться, и даже не русский перешел...
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06.04.2022 00:07 Відповісти
Не внучок ли это пологовского маньяка Ткача, заманьячившего сотню несовершеннолетних девочек?
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06.04.2022 00:22 Відповісти
Міша з СС, тобто з росгвардії. Подивіться на погони
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06.04.2022 08:22 Відповісти
одним словом рашистське біосміття,а не армія
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21.05.2022 20:32 Відповісти
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