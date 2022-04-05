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Представники російської політики, бізнесу та пропагандисти потраплять під нові санкції ЄС, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, оголошуючи про пропозиції до п'ятого санкційного пакету проти РФ у зв'язку з її агресією проти України, повідомив, що до додаткових індивідуальних списків увійдуть представники російської політики, бізнесу, а також ті, хто "займається пропагандистською діяльністю".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми також розширюємо санкційні списки: додаємо десятки людей із політики, бізнесу і тих, що займаються пропагандистською діяльністю, й більше суб'єктів із фінансового, військово-промислового і транспортного секторів", - заявив у вівторок високий представник ЄС із закордонних справ.

Він заявив, що нові санкції спрямовані не проти російського народу, а проти політичних та економічних еліт, які підтримують війну РФ в Україні.

Мета цих санкцій, пояснюється в заяві Борреля, оприлюдненій у Брюсселі, зупинити війну в Україні.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Он заявил, что новые санкции направлены не против российского народа, а против политических и экономических элит

****, задрали, толерасты. Так вот это ж в Буче и был российский народ. И Мариуполь тоже сейчас российский народ ровняет. Пи.арасы европейские.
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05.04.2022 18:07
+4
Пропагандистов нужно давить нещадно. Это высший эшелон Зла!
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05.04.2022 17:59
+4
"Він заявив, що нові санкції спрямовані не проти російського народу, а проти політичних та економічних еліт, які підтримують війну РФ в Україні."

Ну и кретины. 80% биомассы поддерживают происходящее и ржут над вами беспомощными, а вы все боитесь затронуть интересы расейского народа
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05.04.2022 18:04
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Пропагандистов нужно давить нещадно. Это высший эшелон Зла!
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05.04.2022 17:59 Відповісти
До сраки такі санкцїї
Ембарго давайте
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05.04.2022 18:01 Відповісти
только когда Мариуполь увидят
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05.04.2022 18:14 Відповісти
"Він заявив, що нові санкції спрямовані не проти російського народу, а проти політичних та економічних еліт, які підтримують війну РФ в Україні."

Ну и кретины. 80% биомассы поддерживают происходящее и ржут над вами беспомощными, а вы все боитесь затронуть интересы расейского народа
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05.04.2022 18:04 Відповісти
Шо? Це несанкції,це облуда?
Бордель коли згвалтують твоє потомство,й виріжуть,тоді нюхатимеш свої санкції. Нелюд
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05.04.2022 18:05 Відповісти
та їхніх родичів з Європи гнати треба
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05.04.2022 18:06 Відповісти
Он заявил, что новые санкции направлены не против российского народа, а против политических и экономических элит

****, задрали, толерасты. Так вот это ж в Буче и был российский народ. И Мариуполь тоже сейчас российский народ ровняет. Пи.арасы европейские.
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05.04.2022 18:07 Відповісти
они никогда этого не поймут, они все разговаривают про достоевских толстых лермонтовых и пушкиных, а не про орду. котору.ю знали только Восточная Европа те кто жили в совке или под совков или росийской империи
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05.04.2022 18:16 Відповісти
Мое мнение, что санкции ********* причем все. Даже полное эмбарго на продажу нефти и газа не остановят войну она и дальше будит идти по инерции. Вот если б поставки продовольствия и всех полностью всех товаров запретить вот єто помогло б. Когда приходишь в магазин а там на полках везде только соль. Тогда б єти 140 миллионов мудаков зашевелились бы, начались беспорядки а так им глубоко ***** на продажи нефти и тому подобного.
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05.04.2022 18:41 Відповісти
только не соль - а солёные бычьи пенисы из Бразилии...
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05.04.2022 18:53 Відповісти
Е ні. Як це, заборонить? А 0,00005% ввп?? Друззя і єдіномишлєнікі каломойського европейського і американського розливу на таке точно не погодяться. Свєрхпрібилі же. Це для вас пфф, а їм треба нові яхти купувать, дітям збирать бугатті вейрони з золота, купувать маєтки на райських островах. Знаєте, яке життя дороге? Ні-за-що, хоч всі там один одного повбивайте.
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05.04.2022 19:42 Відповісти
 
 