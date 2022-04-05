Польща закликає викинути Росію зі світового спорту до закінчення війни в Україні

Росія має бути виключена з Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та всіх спортивних федерацій до закінчення війни в Україні та компенсації збитків нашій країні. Після того, як світ побачив звірства росіян у Бучі, стало зрозуміло, що злочинцям та вбивцям немає місця у спорті.

Таку думку висловив міністр спорту Польщі Каміл Бортнічук. Він підкреслив, що в останні роки Росії скуповувала місця для своїх представників у керівництві різних федерацій. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL із посиланням на сайт Polsat Sport.

"Ми виступаємо за остаточне виключення росіян – до закінчення мирного процесу та відшкодування збитків Україні – зі всіх спортивних федерацій, у тому числі з Міжнародного олімпійського комітету. Всім відомо, що останніми роками РФ проводила дуже агресивну дипломатичну політику, фактично скуповуючи місця в правліннях ключових спортивних федерацій. У світовому спорті немає місця злочинцям", – сказав Бортнічук.

Читайте також: МОК не проводитиме будь-які змагання на території Росії чи Білорусі і закликає усі міжнародні федерації чинити так само