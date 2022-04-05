Польща закликає викинути Росію зі світового спорту до закінчення війни в Україні
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Росія має бути виключена з Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та всіх спортивних федерацій до закінчення війни в Україні та компенсації збитків нашій країні. Після того, як світ побачив звірства росіян у Бучі, стало зрозуміло, що злочинцям та вбивцям немає місця у спорті.
Таку думку висловив міністр спорту Польщі Каміл Бортнічук. Він підкреслив, що в останні роки Росії скуповувала місця для своїх представників у керівництві різних федерацій. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL із посиланням на сайт Polsat Sport.
"Ми виступаємо за остаточне виключення росіян – до закінчення мирного процесу та відшкодування збитків Україні – зі всіх спортивних федерацій, у тому числі з Міжнародного олімпійського комітету. Всім відомо, що останніми роками РФ проводила дуже агресивну дипломатичну політику, фактично скуповуючи місця в правліннях ключових спортивних федерацій. У світовому спорті немає місця злочинцям", – сказав Бортнічук.
Будь ласка, зачекайте...
На мордорі потрібно поставити крапку і чекати років 200-300, поки дика орда не дозріє до нинішньої цивілізації світу.
Продавати їм виключно продовольство - щоб не здохли. І ВСЕ - ніяких більше товарів абсолютно.
Заборонити їм виїзд за межі резервації взагалі.
******* кацапiя <<<
З ООН
З РАДИ БЕЗПЕКИ ООН, ДЕ ВОНИ ГОЛОВУЮТЬ ТА ЛІПЛЯТЬ НА КОЖЕН КРОК НАМ ВЕТО
Кацапів потрібно ізолювати. Їх не має сенсу навязливо переконувати зовні. Не вірять... Вони мають самі бути змушені шукати відповідь на просте питання "за що це все нам?". Лише та інформація яку людина здобуває самостійно засвоюється.
Але насправді війна закінчиться лише тоді коли останній кацап зрозуміє і усвідомить що він став фашистом і того як це з ним сталося, прохрипить в соплях і сєзах "нікода больше" і засучивши рукава почне працювати а не "за край світу заглядати чи нема країни щоб загарбать і з собою взять у домовину"...