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Польща закликає викинути Росію зі світового спорту до закінчення війни в Україні

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном Війна в Україні

рф,санкції

Росія має бути виключена з Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та всіх спортивних федерацій до закінчення війни в Україні та компенсації збитків нашій країні. Після того, як світ побачив звірства росіян у Бучі, стало зрозуміло, що злочинцям та вбивцям немає місця у спорті.

Таку думку висловив міністр спорту Польщі Каміл Бортнічук. Він підкреслив, що в останні роки Росії скуповувала місця для своїх представників у керівництві різних федерацій. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL із посиланням на сайт Polsat Sport.

"Ми виступаємо за остаточне виключення росіян – до закінчення мирного процесу та відшкодування збитків Україні – зі всіх спортивних федерацій, у тому числі з Міжнародного олімпійського комітету. Всім відомо, що останніми роками РФ проводила дуже агресивну дипломатичну політику, фактично скуповуючи місця в правліннях ключових спортивних федерацій. У світовому спорті немає місця злочинцям", – сказав Бортнічук.

Читайте також: МОК не проводитиме будь-які змагання на території Росії чи Білорусі і закликає усі міжнародні федерації чинити так само
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Топ коментарі
+17
викинути і не тільки зі спорту, і санкції не знімати, аж допоки ми не відбудуємося.
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05.04.2022 18:05
+14
доки репарації не виплатять а платити прийдеться років так 50
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05.04.2022 18:08
+7
Неправильне твердження.
На мордорі потрібно поставити крапку і чекати років 200-300, поки дика орда не дозріє до нинішньої цивілізації світу.
Продавати їм виключно продовольство - щоб не здохли. І ВСЕ - ніяких більше товарів абсолютно.
Заборонити їм виїзд за межі резервації взагалі.
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05.04.2022 18:18
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викинути і не тільки зі спорту, і санкції не знімати, аж допоки ми не відбудуємося.
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05.04.2022 18:05 Відповісти
доки репарації не виплатять а платити прийдеться років так 50
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05.04.2022 18:08 Відповісти
Неправильне твердження.
На мордорі потрібно поставити крапку і чекати років 200-300, поки дика орда не дозріє до нинішньої цивілізації світу.
Продавати їм виключно продовольство - щоб не здохли. І ВСЕ - ніяких більше товарів абсолютно.
Заборонити їм виїзд за межі резервації взагалі.
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05.04.2022 18:18 Відповісти
то я вже не знаю, що русские мають зробити, щоб Світ на це пішов.
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05.04.2022 18:23 Відповісти
Люблю вечірню русофобію. І денну. І ранкову
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05.04.2022 18:05 Відповісти
/
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05.04.2022 18:06 Відповісти
помножити на нуль.
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05.04.2022 18:07 Відповісти
хай кацапи олiмпiаду свою проводять у пiвнiчнiй кореi iм бiльше нiгде не радi

******* кацапiя <<<
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05.04.2022 18:07 Відповісти
Посадити в клітку хай там конають.
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05.04.2022 18:13 Відповісти
З ООН ЇХ ТРЕБА ВИКИНУТИ
З ООН
З РАДИ БЕЗПЕКИ ООН, ДЕ ВОНИ ГОЛОВУЮТЬ ТА ЛІПЛЯТЬ НА КОЖЕН КРОК НАМ ВЕТО
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05.04.2022 18:15 Відповісти
Закінчити війну можна по різному. Можна просто "припинити стрілять" і відпустити ***** "на свободу з чистою совістю", чого як ми бачимо прагнуть *****, лавров та зєлєнський... Але закінчувати війну потрібно правильно. Тобто звільненням всіх окупованих територій, виплатою репарацій, судом над воєнними злочинцями і дії санкцій до повної відбудови всього що кацапи розбомбили та знищили в Україні. Вважаю що війна закінчиться тоді коли цього буде досягнуто.

Кацапів потрібно ізолювати. Їх не має сенсу навязливо переконувати зовні. Не вірять... Вони мають самі бути змушені шукати відповідь на просте питання "за що це все нам?". Лише та інформація яку людина здобуває самостійно засвоюється.

Але насправді війна закінчиться лише тоді коли останній кацап зрозуміє і усвідомить що він став фашистом і того як це з ним сталося, прохрипить в соплях і сєзах "нікода больше" і засучивши рукава почне працювати а не "за край світу заглядати чи нема країни щоб загарбать і з собою взять у домовину"...
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05.04.2022 18:30 Відповісти
Клоун пропутинский!Не до окончания войны,а НАВСЕГДА !
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05.04.2022 18:41 Відповісти
Викинути не тільки до кінця війни, а назавжди зі всіх міжнародних організацій
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05.04.2022 18:49 Відповісти
не до конца войны, а до окончания выплаты всех репараций и контрибуций +50 лет... кацапстан должен перестать существовать...
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05.04.2022 19:22 Відповісти
Жартуєте? Та фіфа-уєфа без кацапських грошей-хабарів вимре. Збожеволіє.
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05.04.2022 20:25 Відповісти
 
 