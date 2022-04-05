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НАТО надасть Україні зброю: наступ військ РФ на Донбасі може відбутися за кілька тижнів, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато,столтенберг

НАТО надасть Україні зброю для захисту від нового наступу російської армії, який очікується за кілька тижнів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції 5 квітня в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua .

Він наголосив, що Альянс надаватиме Україні обладнання, що дасть змогу ефективно стримувати наступ російських сил.

Рішення щодо надання зброї для захисту Столтенберг пояснив даними розвідки та спостереження, які підтверджують, що російські війська проводять перегрупування, поповнення особового складу та забезпечення своїх підрозділів та техніки ресурсами для нового масштабного наступу на Донбасі який може відбутися вже за кілька тижнів.

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"Ми бачимо значне переміщення російських військ з Києва для перегрупування, переозброєння та постачання та перемикання їхнього фокуса на схід.Найближчими тижнями чекаємо подальшого російського поштовху на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст в окупований Крим", - заявив Столтенберг.

За словами генсека, системи озброєння, які НАТО та країни-союзниці вже надали Україні, довели свою ефективність на озброєнні української армії.

Він наголосив, що такого за жорстокістю масштабу війни Європа не бачила з часів Другої світової війни.

"Те, що ми зараз бачимо, - це жорстокість у масштабах війни, яких ми не бачили в Європі з часів Другої світової. І це надзвичайно серйозно. Це жахливо і, звісно, ​​завдає страждань українському народові. Але це також небезпечно для всіх нас", - зазначив Столтенберг.

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Він також зазначив, що НАТО бачить характер війни, неповагу Путіна до верховенства закону, міжнародних правил, а також неповагу до основних прав людини.
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Топ коментарі
+94
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05.04.2022 18:19
+70
Дайте нам наступательное вооружение. Самое современное и, как можно быстрее.
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05.04.2022 18:11
+68
Дадуть. І вже дають. Вам ще не доповіли? І правильно!
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05.04.2022 18:14
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Но Барвинкове сегодня кацапы вроде взяли. Надеюсь что не на долго.
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05.04.2022 20:22 Відповісти
Когда ВСУ выбьют этих уродов из захваченных в этом году областей Им уже некем будет оборонять захваченный Крым ! б
Будут только ядерным оружием лякать
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05.04.2022 19:01 Відповісти
Якщо наступ РФ аж за кілька тижнів - краще б до того витиснути агресора як можна далі з нашої землі: чим скоріше буде в нас наступальна зброя - тим менш буде втрат.
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05.04.2022 19:07 Відповісти
...
наступ військ РФ на Донбасі може відбутися за кілька тижнів...
Вообще-то наступ уже идет. Уже за Барвенково бои идут.. А от Барвенково До Донецка всего 100 км... Пускай НАТО карту посмотрит.. Через 2 недели все уже будет закончено.
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05.04.2022 19:21 Відповісти
Говорят что сегодня мы купили один вертолёт Ка-52 с полным боекомплектом да ещё и с большой скидкой, всего за 500 к баксов
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05.04.2022 19:26 Відповісти
говорят да. сказывают, его долго искали....
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05.04.2022 19:33 Відповісти
Да правда, только вертушка Ми-8 оказалась, но тоже ничего. Тимурка пацанам расскажет, может ещё технику продадут.
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05.04.2022 21:18 Відповісти
Маю мрію прокинутись, а з усіх шпарин будуть казати : Всі країни, які мають кордон з роSSією, оголосили їй ноту з претензією на территорію і почали спецоперацію по поверненню своїх земель. А китайці вже коло Урала.
От було б добре
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05.04.2022 19:33 Відповісти
Для чого чекати ті тижні?
Тим часом треба їх вибивати, поки вони недоукомплектовані. Треба перебити русні підтримку з Криму в районі в районі Бердянська. Тоді можна буде зайти в тил оточенню Маріуполя.
Це врятує нас самих від оточення в районі Слов'янська-Краматорська
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05.04.2022 20:29 Відповісти
А ти думаєш що не вбивають хлопці? Реально ? Школяр чи дорослий дурень?
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05.04.2022 23:01 Відповісти
Некоторые тут плачут: "Нас НАТО не хочет принимать! " Подумаешь. Не принимают в члены - будем партнёрами, уж от партнёрства с нами НАТО не откажется. ЗСУ доказали, что являются не хуже войск НАТО. И самое главное, что не останавливаются, не смотря на все высеры ЗЕшоблы и дают нам оружие
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05.04.2022 20:30 Відповісти
Нам треба ядерна зброя від НАТО. Ми її можемо застосувати лише у випадку ядерної атаки з боку росіян. Якщо вони атакують мт їх теж знищемо. Можливо ми Українці і загинемо, але ми знищемо найбільше зло у вигляді росії.... І тоді весь світ буде врятований від російських садистів і збоченців.
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05.04.2022 20:57 Відповісти
Ага, з нашим рівнем корупціі та русні у керівництві...
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06.04.2022 03:14 Відповісти
Казав пан кожух дам, та й слово його тепле.
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05.04.2022 21:14 Відповісти
путин-***** сьін сатаньі.
Сраное фсб рфии - идинахуй.
путин-*****.
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05.04.2022 23:02 Відповісти
Вадим Гладчук:
Чому ми досі не в НАТО? Або Історія загравання Зеленського з путіним. Тут лише частина тієї зради, відсутність якої, могла б привести Україну до НАТО або зменшити втрати від гострої фази агресії путінської росії.
🚫Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
🚫Відсутність представництва від 👉України в НАТО!
🚫Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
🚫 За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
🚫Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!
🚫 Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!
🚫 Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
🚫Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США!
🚫Злиття операції ,,Ваґнерґейт"!
🚫 Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт"!
🚫 Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
🚫Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
🚫Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати вогонь у відповідь.
🚫 Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
🚫Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
🚫Невиведення літаків ,,Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!
🚫Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний" в док на т.з.ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
🚫Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
🚫Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
🚫Відверте хамство на попередження США (особливо президенту Байдену!), Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення.
Результат - запрошення на шашлики!
ДУМАЙ-ТЕ
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05.04.2022 22:31 Відповісти
Ну от, готовий список питань, на які ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ дати відповідь ваван. Для початку...і без конспекту...без зовнішніх модераторів(що вони є і хто, напевно догадується кожен тверезодумаючий). А тоді подивимось-а чи є у нас през?
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06.04.2022 06:55 Відповісти
Невже дадуть тактичні шкарпетки? По їхній дегенератській класифікації це - теж зброя
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06.04.2022 00:32 Відповісти
это надо было делать давно.а то бздели да и бздите кацапов.а этих ушлепков ******* надо а не бздеть.смерть кацапам.
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06.04.2022 06:58 Відповісти
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