НАТО надасть Україні зброю: наступ військ РФ на Донбасі може відбутися за кілька тижнів, - Столтенберг
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НАТО надасть Україні зброю для захисту від нового наступу російської армії, який очікується за кілька тижнів.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції 5 квітня в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua .
Він наголосив, що Альянс надаватиме Україні обладнання, що дасть змогу ефективно стримувати наступ російських сил.
Рішення щодо надання зброї для захисту Столтенберг пояснив даними розвідки та спостереження, які підтверджують, що російські війська проводять перегрупування, поповнення особового складу та забезпечення своїх підрозділів та техніки ресурсами для нового масштабного наступу на Донбасі який може відбутися вже за кілька тижнів.
"Ми бачимо значне переміщення російських військ з Києва для перегрупування, переозброєння та постачання та перемикання їхнього фокуса на схід.Найближчими тижнями чекаємо подальшого російського поштовху на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст в окупований Крим", - заявив Столтенберг.
За словами генсека, системи озброєння, які НАТО та країни-союзниці вже надали Україні, довели свою ефективність на озброєнні української армії.
Він наголосив, що такого за жорстокістю масштабу війни Європа не бачила з часів Другої світової війни.
"Те, що ми зараз бачимо, - це жорстокість у масштабах війни, яких ми не бачили в Європі з часів Другої світової. І це надзвичайно серйозно. Це жахливо і, звісно, завдає страждань українському народові. Але це також небезпечно для всіх нас", - зазначив Столтенберг.
Він також зазначив, що НАТО бачить характер війни, неповагу Путіна до верховенства закону, міжнародних правил, а також неповагу до основних прав людини.
Будь ласка, зачекайте...
Будут только ядерным оружием лякать
наступ військ РФ на Донбасі може відбутися за кілька тижнів...
Вообще-то наступ уже идет. Уже за Барвенково бои идут.. А от Барвенково До Донецка всего 100 км... Пускай НАТО карту посмотрит.. Через 2 недели все уже будет закончено.
От було б добре
Тим часом треба їх вибивати, поки вони недоукомплектовані. Треба перебити русні підтримку з Криму в районі в районі Бердянська. Тоді можна буде зайти в тил оточенню Маріуполя.
Це врятує нас самих від оточення в районі Слов'янська-Краматорська
Сраное фсб рфии - идинахуй.
путин-*****.
Чому ми досі не в НАТО? Або Історія загравання Зеленського з путіним. Тут лише частина тієї зради, відсутність якої, могла б привести Україну до НАТО або зменшити втрати від гострої фази агресії путінської росії.
🚫Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
🚫Відсутність представництва від 👉України в НАТО!
🚫Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
🚫 За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
🚫Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!
🚫 Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!
🚫 Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
🚫Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США!
🚫Злиття операції ,,Ваґнерґейт"!
🚫 Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт"!
🚫 Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
🚫Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
🚫Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати вогонь у відповідь.
🚫 Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
🚫Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
🚫Невиведення літаків ,,Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!
🚫Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний" в док на т.з.ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
🚫Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
🚫Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
🚫Відверте хамство на попередження США (особливо президенту Байдену!), Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення.
Результат - запрошення на шашлики!
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