Зеленський в Радбезі ООН: Де ця безпека, яку має гарантувати Радбез? Де той мир, заради якого створювалася ООН?

Ключова задача ООН - забезпечення та підтримання миру. Зараз статут ООН порушується із першої його статті.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив під час виступу у Радбезі ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія руйнує внутрішню єдність держав, руйнує державні кордони, проводить послідовну політику знищення етнічної та релігійної різноманітності", - додав Зеленський.

Він детально зупинився на звірствах російських військ у Бучі та в інших населених пунктах на Київщині.

"Тож, де ця безпека, яку має гарантувати Рада безпеки? Її немає, хоча і є Рада безпеки, Де той мир, заради якого створювалася ООН?Очевидно, що це ключова інституція, яка повинна забезпечувати примус будь-яких агресорів до миру. Вона просто не може ефективно працювати. Світ побачив, що російські військові зробили в Бучі", - сказав Зеленський.

"Світу ще належить побачити, що вони зробили в інших окупованих містах нашої країни. Географія може бути різною, але жорстокість однакова, злочини однакові і відповідальність має бути неминучою", - додав глава держави.

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