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Російським окупантам злили інформацію про херсонських активістів та учасників АТО. Понад сто людей зараз викрадено, - мер Колихаєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ігор,колихаєв

У Херсоні російським військовослужбовцям злили інформацію про місцевих активістів, а також українських захисників, які були на Донбасі.

Про це розповів міський голова Херсона Ігор Колихаєв в інтерв'ю "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Також їм "доброзичливці" повністю злили базу даних на всіх активістів, які знаходилися в місті. У них опинилися особові справи на кожного мого профільного заступника, інформація умовно від родоводу дружини до клички любого песика. Те саме стосується тероборони і херсонських учасників бойових дій, які були в Донецьку та Луганську, дані про те, де вони живуть і чим володіють", - сказав міський голова.

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За його словами, наразі понад сто людей викрадені: "Наразі повністю тут знаходиться Росгвардія, ФСБ, які "обробляють" активістів, "працюють" щодо АТОшників. Вони знають про всіх від початку до кінця. І тому я не можу зрозуміти, як саме знищувалися бази даних при відході з міста СБУ та поліції. Тобто можна показово спалювати особисті справи, але залишити при цьому серверні диски. Понад сто людей зараз викрадено. Серед них – активісти, колишні військовослужбовці, іноземці, журналісти. Декого випустили з полону, когось досі утримують. Не знаю, де саме".

"Людей б'ють, намагаючись ламати психологічно. До інших, як кажуть, побої не застосовують, але намагаються схилити на свій бік. Він припустив, що частину людей вони "притримують" під майбутній обмін на своїх військовополонених", - наголошує Колихаєв.
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Топ коментарі
+39
Всі гниди та зрадники в Україні мають бути якомога швидше виявлені та знищені...
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05.04.2022 18:23
+37
" І тому я не можу зрозуміти, як саме знищувалися бази даних при відході з міста СБУ та поліції. "

Була ж інфа, що головний СБУшний Херсону - зрадник - він все й передав...або навіть не обов'язково він - бо зрадників в СБУ багато.
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05.04.2022 18:26
+23
Я казав що менти і держслужбовці зіллють базу даних власників зброї і атовців ще до початку вторгнення
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05.04.2022 18:27
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Всі гниди та зрадники в Україні мають бути якомога швидше виявлені та знищені...
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05.04.2022 18:23 Відповісти
ОПа
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05.04.2022 19:09 Відповісти
" І тому я не можу зрозуміти, як саме знищувалися бази даних при відході з міста СБУ та поліції. "

Була ж інфа, що головний СБУшний Херсону - зрадник - він все й передав...або навіть не обов'язково він - бо зрадників в СБУ багато.
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05.04.2022 18:26 Відповісти
Влада щось робить тільки після суспільного резонансу
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05.04.2022 18:29 Відповісти
Достатньо пригадати їхні дії в 2014 у Луганську та Донецьку.
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05.04.2022 18:42 Відповісти
Баканов?
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05.04.2022 19:15 Відповісти
а вам не здається дивним той факт що контроль над дніпровським каналом та майже всією областю рашистами без усіляких проблем було здійснено в перші ж дні війни?невже ви думаєте контроль над кангалом путін повернне Україні?
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05.04.2022 18:26 Відповісти
Я казав що менти і держслужбовці зіллють базу даних власників зброї і атовців ще до початку вторгнення
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05.04.2022 18:27 Відповісти
Так, всі потрібні їм списки орки мали до вторгнення. А дехто Портнов ще раніше закликав своїх прихильників створювати такі списки на знищення патріотів.
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05.04.2022 18:43 Відповісти
І по інших областях України такі списки в орків вже є. Патріоти мають це знати і бути готовими до захисту свого життя і життя своїх близьких.
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05.04.2022 18:47 Відповісти
мусора скрізь однакові!!!! і в київській обалсті і в черніговській вони всім складом перейдуть на сторону окупанта і будуть водити фсб по хатах АТОвців
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05.04.2022 18:45 Відповісти
не тринди. Ніхто нікуди не перейшов
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05.04.2022 19:48 Відповісти
За силовиків в ОПі Зеленського відповідає довірена особа Єрмака, спікер антимайдану олег татаров.
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05.04.2022 18:36 Відповісти
Потрібна "шальная пуля"....Прилітає нізвідки і летить в нікуди......
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05.04.2022 18:44 Відповісти
Трофейный российский Тигр-М на службе у ВСУ
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05.04.2022 18:45 Відповісти
Навіть не треба нікого називати....вони і зараз в оточенні зєлєнскава....і ще не одного зіллють і продадуть !
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05.04.2022 18:45 Відповісти
Херсон треба повернути. Ми не можемо кинути наших людей.
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05.04.2022 18:46 Відповісти
Зараз набіжать підари і почнуть кидатись завченими фразами: "А ти уже єдіш освобождать Хєрсон с автоматом? Ілі ти только с дівана смєлий? Тєбя уже ждут в воєнкоматє!"
Ці їбані боти не можуть пройти повз таких коментарів. Їхня задача - посіяти серед українців зневіру у скоре визволення окупованих міст і наших громадян; посіяти думку, що наша армія безсила, виснажена і немічна. Мовляв, окупували і окупували - що поробиш. Не на часі, потім якось звільнемо, згодом.
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05.04.2022 19:19 Відповісти
Так і про вагнерівців злили злочинцям …
Хто мав цю інформацію, реєстрував, оформляв і таке інше, той її здав…
Коло організацій та серверів від Федоріва до мвс та міюсту на місцях…
Все можливо визначити…
Смерть московитам та їх прихвостням в Україні!,
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05.04.2022 18:46 Відповісти
Знаете что в этом сообщении главное?
Не то, что слили. И не то, кто слил - понятно что кто-то из наших "доблестных органов"
Главное: Это сам факт существования подобной БАЗЫ НА АКТИВИСТОВ.
Т.е. спецсужбы (а я на 100% уверен, что это СБУ) вместо поиска и поимки русских шпионов, которыми как "неожиданно" оказалось наводнена Украина, вместо БЕЗОПАСНОСТИ Украины занимались ... составлением базы и досье на активистов!!!
Нет претензий к Баканову? "После войны"? А, господин президент?
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05.04.2022 18:50 Відповісти
.
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05.04.2022 18:58 Відповісти
Херсон заняли 1 марта, за 5 дней можно было их призвать в ЗСУ или просто предложить выехать. Да и сами они должны были понимать, что оставаться нельзя.
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05.04.2022 19:04 Відповісти
Зброю невидавали
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05.04.2022 19:06 Відповісти
Знов ОПа
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05.04.2022 19:05 Відповісти
фамилии имена предателей нужно публиковать в общий доступ.
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05.04.2022 19:10 Відповісти
Навіщо? Щоб потікали? Зараз воєнний час, а що треба робити зі зрадниками в воєнний час думаю всім зрозуміло
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05.04.2022 19:46 Відповісти
Яка ж це місцева гнида злила інфу окупанту? В будь-якому випадку йому шибениця!
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05.04.2022 19:17 Відповісти
У нас в Херсоне говорят это чз военкомат... Начальство смылось при наступлении а дела и списки тёр обороны оставило.
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06.04.2022 00:00 Відповісти
У Маріупольській міській раді повідомили, що отримали переконливі свідчення про злочини колабораціоністів з ОПЗЖ у місті.

Джерело:
Маріупольська міська рада
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05.04.2022 19:25 Відповісти
чудово ще пан президент дав наказ розминувати прохид з крима . а коло нього сидить ворожий агэнт ермак и ще купа лайна
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05.04.2022 19:28 Відповісти
Чого вони чекали,чи сокир та ножів бракувало?
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05.04.2022 19:38 Відповісти
Багато ти з сокирами повоюєш.. зброю потрібно було видавати людям
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05.04.2022 19:47 Відповісти
одразу кілька питань. Чому керівництво закликало приїздити вояків зза кордону, коли наші з досвідом сиділи поки їх окупували і тепер беззбройних будуть різати? З 15 березня ніби друга хвиля мобілізації. Зараз ситуація така що жінок і дітей треба по максимуму вивозити на захід, чоловіків в армію. Старих вони здебільшого не чіпають.
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05.04.2022 19:44 Відповісти
Зарубав кацапа,забрав його зброю.
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05.04.2022 20:58 Відповісти
это он пока говорит что просто пугают
а что на самом деле происходит я думаю он догадывается

так же могут показательно где то в подвалах расстреливать людей
и это делает фсбешные мрази
пока гур приводит данные про войсковые части которые были в ирпене буче и других
то народу кажется что это все делали солдаты этих частей
но ведь фсбешники и разные наемники нигде не числятся
они тоже там были я уверен

и про чекистов никто не будет говорить про их преступления?
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05.04.2022 21:16 Відповісти
злили базу даних на всіх активістів, які знаходилися в місті

Питання зовсім не в тому, що злили (беручи до уваги ватність регіону та кількість кегебешних запроданців), а в тому, що така база проукраїнських активістів існувала, отже її хтось збирав.
Для чого українській владі збирати такі дані?
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06.04.2022 10:21 Відповісти
значит в спецслужбах кроты 100%.
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07.04.2022 01:36 Відповісти
Слив и сбор информации 1000% шел паралельно по разным каналам... В том числе по подставным фирмам и организацииям...
Например, через какие-либо "волантерские" программы ,например "скидки для участников АТО" куда требовали подать данные подтверждающие участие в АТО ... И эти данные легко могли быть накоплены , обработаны и переданы кацапам...
Ну и само собой, сливать могли и из органов власти...

Потом данные обобшались кацапами...
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08.04.2022 23:41 Відповісти
 
 