Російським окупантам злили інформацію про херсонських активістів та учасників АТО. Понад сто людей зараз викрадено, - мер Колихаєв
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Херсоні російським військовослужбовцям злили інформацію про місцевих активістів, а також українських захисників, які були на Донбасі.
Про це розповів міський голова Херсона Ігор Колихаєв в інтерв'ю "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Також їм "доброзичливці" повністю злили базу даних на всіх активістів, які знаходилися в місті. У них опинилися особові справи на кожного мого профільного заступника, інформація умовно від родоводу дружини до клички любого песика. Те саме стосується тероборони і херсонських учасників бойових дій, які були в Донецьку та Луганську, дані про те, де вони живуть і чим володіють", - сказав міський голова.
За його словами, наразі понад сто людей викрадені: "Наразі повністю тут знаходиться Росгвардія, ФСБ, які "обробляють" активістів, "працюють" щодо АТОшників. Вони знають про всіх від початку до кінця. І тому я не можу зрозуміти, як саме знищувалися бази даних при відході з міста СБУ та поліції. Тобто можна показово спалювати особисті справи, але залишити при цьому серверні диски. Понад сто людей зараз викрадено. Серед них – активісти, колишні військовослужбовці, іноземці, журналісти. Декого випустили з полону, когось досі утримують. Не знаю, де саме".
"Людей б'ють, намагаючись ламати психологічно. До інших, як кажуть, побої не застосовують, але намагаються схилити на свій бік. Він припустив, що частину людей вони "притримують" під майбутній обмін на своїх військовополонених", - наголошує Колихаєв.
Будь ласка, зачекайте...
Була ж інфа, що головний СБУшний Херсону - зрадник - він все й передав...або навіть не обов'язково він - бо зрадників в СБУ багато.
Ці їбані боти не можуть пройти повз таких коментарів. Їхня задача - посіяти серед українців зневіру у скоре визволення окупованих міст і наших громадян; посіяти думку, що наша армія безсила, виснажена і немічна. Мовляв, окупували і окупували - що поробиш. Не на часі, потім якось звільнемо, згодом.
Хто мав цю інформацію, реєстрував, оформляв і таке інше, той її здав…
Коло організацій та серверів від Федоріва до мвс та міюсту на місцях…
Все можливо визначити…
Смерть московитам та їх прихвостням в Україні!,
Не то, что слили. И не то, кто слил - понятно что кто-то из наших "доблестных органов"
Главное: Это сам факт существования подобной БАЗЫ НА АКТИВИСТОВ.
Т.е. спецсужбы (а я на 100% уверен, что это СБУ) вместо поиска и поимки русских шпионов, которыми как "неожиданно" оказалось наводнена Украина, вместо БЕЗОПАСНОСТИ Украины занимались ... составлением базы и досье на активистов!!!
Нет претензий к Баканову? "После войны"? А, господин президент?
Джерело:
Маріупольська міська рада
а что на самом деле происходит я думаю он догадывается
так же могут показательно где то в подвалах расстреливать людей
и это делает фсбешные мрази
пока гур приводит данные про войсковые части которые были в ирпене буче и других
то народу кажется что это все делали солдаты этих частей
но ведь фсбешники и разные наемники нигде не числятся
они тоже там были я уверен
и про чекистов никто не будет говорить про их преступления?
Питання зовсім не в тому, що злили (беручи до уваги ватність регіону та кількість кегебешних запроданців), а в тому, що така база проукраїнських активістів існувала, отже її хтось збирав.
Для чого українській владі збирати такі дані?
Например, через какие-либо "волантерские" программы ,например "скидки для участников АТО" куда требовали подать данные подтверждающие участие в АТО ... И эти данные легко могли быть накоплены , обработаны и переданы кацапам...
Ну и само собой, сливать могли и из органов власти...
Потом данные обобшались кацапами...