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Керівництво РФ вважає себе колонізаторами. Вони хочуть перетворити українців на мовчазних рабів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кремль

Керівництво РФ вважає себе колонізаторами.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив під час виступу у Радбезі ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Для чого Росія прийшла в Україну: Керівництво РФ вважає себе колонізаторами, як у давні часи. Їм потрібне наше багатство і наші люди, вони вже депортували на свою територію десятки тисяч наших громадян, РФ викрала тисячі дітей і продовжує це робити. Росія хоче перетворити українців на мовчазних рабів. Російські військові відверто, відкрито грабують наші міста і села. Це мародерство найвищого масштабу! Вони крадуть все, від продовольства до золотих сережок, які просто виривають з кров'ю", - зазначив глава держави. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в Радбезі ООН: Де ця безпека, яку має гарантувати Радбез? Де той мир, заради якого створювалася ООН?

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Я не пойму Зеленского,набор его заявлений противоречат друг другу
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05.04.2022 18:28
+12
Читать нужно не только сценарии от шефира, но и книжки по истории. Там это все есть.
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05.04.2022 18:28
+8
Він "по відосіках" - який текст підсунули те й читає. Найгірше це коли він починає нести "отсєбятіну"...
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05.04.2022 18:47
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калонизаторы...
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05.04.2022 18:24 Відповісти
Калолізатори. Лижуть і отгрібають.
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05.04.2022 18:30 Відповісти
Керіництво расєї-це каналізація...
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05.04.2022 18:26 Відповісти
Читать нужно не только сценарии от шефира, но и книжки по истории. Там это все есть.
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05.04.2022 18:28 Відповісти
Лиходії з великої дороги
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05.04.2022 18:28 Відповісти
Я не пойму Зеленского,набор его заявлений противоречат друг другу
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05.04.2022 18:28 Відповісти
Зеленський як актриса з німецького порно:
- Військові використовують його для випрошування зброї
- Олігархи для жебрання грошей
- Орки для капітуляції
Причому приймає і виконує зі всіх сторін та одночасно.
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05.04.2022 18:41 Відповісти
Він "по відосіках" - який текст підсунули те й читає. Найгірше це коли він починає нести "отсєбятіну"...
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05.04.2022 18:47 Відповісти
И Швеция решила выслать российских дипломатов
14:53

«Правительство Швеции приняло решение о высылке сотрудников посольства России». Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Она отметила, что речь идет о трех дипломатах, которые ведут незаконную разведывательную деятельность в стране.

«Высылка дипломатов - дело непростое. Мы должны постоянно соизмерять собственные интересы с тем, что мы считаем необходимым депортировать, но мы не исключаем возможности, что их может быть больше», - заявила Линде.

По словам Линде, причина, по которой правительство не высылает больше людей, заключается в том, что ему необходимо оценить интересы Швеции.
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05.04.2022 18:31 Відповісти
Ну так открой склады и раздай оружие. Ты блин президент или кто?
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05.04.2022 18:32 Відповісти
или как...
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05.04.2022 18:37 Відповісти
Эстония и Латвия высылают российских дипломатов и закрывают генконсульства
17:17

Эстония высылает 14 российских дипломатов и закрывает генкосульство России в Нарве. Латвия решила выслать 13 российских дипломатов и закрыть два генкосульства России - в Лиепае и Даугавпилсе, передает РБК.
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05.04.2022 18:32 Відповісти
Президент Зеленский мастерски ведет борьбу за Украину , респект ! 🇺🇦
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05.04.2022 18:36 Відповісти
У цього респєкта права рука взагалі знає, що робить ліва?
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05.04.2022 18:56 Відповісти
росія хоче наз знищити. а На мовчазних рабів нас хотять перетворить ті ,хто закриває телеканали.
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05.04.2022 18:40 Відповісти
Касапы хотели одного - не стать китайскими мусульманами... а теперь не станут вообще...
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05.04.2022 18:41 Відповісти
А хіба раби підписують зі своїми гнобителями мирні угоди і гарантії безпеки?
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05.04.2022 18:41 Відповісти
ответ не правильный... зеля стал раком... надо было сказать - МЫ ВАС ПОРОДИЛИ - МЫ ВАС И УБЬЕМ! час гнусавенье ни о чем... заглотка мосейчук... журнапроституты... вопросы ни о чем... нет слов... наколько все низкопробно... а ведь мог быть президентом, но стал пердизентом... кто тебе речи пишет? ПОЗОР! если бы зелень знала отношение к нему... я уже не говорю о презрении...
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05.04.2022 19:19 Відповісти
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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05.04.2022 19:19 Відповісти
І тому треба якнайшвидше підписати капітуляцію, бо неголений курдупель теж уважає себе не менше ніж колонізатором, shite man's burden.
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05.04.2022 19:33 Відповісти
верно сказал.
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07.04.2022 01:37 Відповісти
 
 