5 426 22
Керівництво РФ вважає себе колонізаторами. Вони хочуть перетворити українців на мовчазних рабів, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівництво РФ вважає себе колонізаторами.
Про це президент України Володимир Зеленський зазначив під час виступу у Радбезі ООН, інформує Цензор.НЕТ.
"Для чого Росія прийшла в Україну: Керівництво РФ вважає себе колонізаторами, як у давні часи. Їм потрібне наше багатство і наші люди, вони вже депортували на свою територію десятки тисяч наших громадян, РФ викрала тисячі дітей і продовжує це робити. Росія хоче перетворити українців на мовчазних рабів. Російські військові відверто, відкрито грабують наші міста і села. Це мародерство найвищого масштабу! Вони крадуть все, від продовольства до золотих сережок, які просто виривають з кров'ю", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+14 Павлик морозов ad28c691
показати весь коментар05.04.2022 18:28
+12 jklpqrs
показати весь коментар05.04.2022 18:28
+8 НБ
показати весь коментар05.04.2022 18:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Військові використовують його для випрошування зброї
- Олігархи для жебрання грошей
- Орки для капітуляції
Причому приймає і виконує зі всіх сторін та одночасно.
14:53
«Правительство Швеции приняло решение о высылке сотрудников посольства России». Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
Она отметила, что речь идет о трех дипломатах, которые ведут незаконную разведывательную деятельность в стране.
«Высылка дипломатов - дело непростое. Мы должны постоянно соизмерять собственные интересы с тем, что мы считаем необходимым депортировать, но мы не исключаем возможности, что их может быть больше», - заявила Линде.
По словам Линде, причина, по которой правительство не высылает больше людей, заключается в том, что ему необходимо оценить интересы Швеции.
17:17
Эстония высылает 14 российских дипломатов и закрывает генкосульство России в Нарве. Латвия решила выслать 13 российских дипломатов и закрыть два генкосульства России - в Лиепае и Даугавпилсе, передает РБК.
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!