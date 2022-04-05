Керівництво РФ вважає себе колонізаторами. Вони хочуть перетворити українців на мовчазних рабів, - Зеленський

Керівництво РФ вважає себе колонізаторами.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив під час виступу у Радбезі ООН, інформує Цензор.НЕТ.

"Для чого Росія прийшла в Україну: Керівництво РФ вважає себе колонізаторами, як у давні часи. Їм потрібне наше багатство і наші люди, вони вже депортували на свою територію десятки тисяч наших громадян, РФ викрала тисячі дітей і продовжує це робити. Росія хоче перетворити українців на мовчазних рабів. Російські військові відверто, відкрито грабують наші міста і села. Це мародерство найвищого масштабу! Вони крадуть все, від продовольства до золотих сережок, які просто виривають з кров'ю", - зазначив глава держави.

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