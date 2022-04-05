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Ми не маємо допустити, щоб війна в Україні тривала так довго, як облога Сараєва, - прем'єр Чехії Фіала

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фіала

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала порівняв облогу Маріуполя Донецької області з облогою Сараєва у 90-х рр. і закликав не допустити, щоб війна в Україні тривала так само довго.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері у вівторок.

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"Облога Сараєва розпочалася 30 років тому. Вона тривала майже чотири роки і забрала життя понад 11 тисяч людей. Такі жахи війни відбуваються прямо зараз на схід від нас. У Маріуполі та інших містах брутальне російське вторгнення залишило в ув'язненні тисячі мирних жителів, багато хто з них загинув. Ми не маємо допустити, щоб війна в Україні тривала так довго, як у випадку з Сараєвом", - написав Фіала у твіттері у вівторок.

За його словами, керівництво РФ, зокрема президент Володимир Путін, мають бути покарані за воєнні злочини. "Ми маємо зробити все можливе, щоб Володимир Путін і всі винні у воєнних злочинах понесли відповідальність за свої дії", - наголосив Фіала.

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Топ коментарі
+11
Золотые слова.
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05.04.2022 18:28
+9
Проблема в тому що винні всі без винятку руzкіє. І за місяць чи два "метастази фашизму" в їх мізках не розсмокчуться. "Втратотерапія" має бути довгою і болісною. І лише тоді можливе зцілення...
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05.04.2022 18:33
+7
8 років вже, яке там Сараєво, він не в курсі
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05.04.2022 18:34
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Золотые слова.
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05.04.2022 18:28 Відповісти
Проблема в тому що винні всі без винятку руzкіє. І за місяць чи два "метастази фашизму" в їх мізках не розсмокчуться. "Втратотерапія" має бути довгою і болісною. І лише тоді можливе зцілення...
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05.04.2022 18:33 Відповісти
Тут мова не йде про терапію московитів. Хай собі живуть як знають. Мова про припинення війни та перемогу України.
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05.04.2022 18:45 Відповісти
Мова йде не про "перемогу України", а про перемогу справедливості в світовому масштабі.
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05.04.2022 18:59 Відповісти
8 років вже, яке там Сараєво, він не в курсі
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05.04.2022 18:34 Відповісти
блаблабла.. принимайте в ЕС и война закончится. пиз*деть не мешки ворочать
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05.04.2022 18:34 Відповісти
Блокады не будет Украинская Армия выпистует касапских питаров туда откуда они приползли.
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05.04.2022 18:35 Відповісти
Дуже цікава облога. 13 тис. війська сербів змогло обложити 70 тис. війська босняків.
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05.04.2022 18:36 Відповісти
Армия СФРЮ бьіла , фактически , сербская - офицерский корпус , тяжельіе вооружения бьіли у них . Аналогичная картина бьіла и в азербайджанско-армянском конфликте , в Приднестровье и в Грузии . Советские , т.е. российские воинские части играли там доминирующую роль .
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05.04.2022 18:45 Відповісти
Мені здається, що війна в Україні триватиме набагато довше. Як в Афганістані, де де кілька поколінь виросли у війнах за свою свободу. Треба сприйняти таку реальність. Можливо будуть якісь перемир'я, але вони лише затягнуть конфлікт. Доки не буде знищена Росія, у нас не буде миру. А поки ми не помстимось, не буде миру у нас в душі. Але це скоріше завдання для наших синів і онуків.
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05.04.2022 18:37 Відповісти
Економічно рашка загнеться значно раніше, ніж совок. Давайте сподіватися на краще!
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05.04.2022 20:40 Відповісти
Однако ряд государств как раз этим и занимаются. Ладно фашистская Мадьярщина с ******** во главе, понятно с Белорусским АО. Но Германия, Франция. То вооружения не допросишься, то продолжают сотрудничать с рашистким режимом
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05.04.2022 18:51 Відповісти
слава Богу есть трезвые головы в Европе... а то в Украине то гнусавят, то ыхспырдуют типа люси проститута...
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05.04.2022 19:14 Відповісти
 
 