Ми не маємо допустити, щоб війна в Україні тривала так довго, як облога Сараєва, - прем'єр Чехії Фіала

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала порівняв облогу Маріуполя Донецької області з облогою Сараєва у 90-х рр. і закликав не допустити, щоб війна в Україні тривала так само довго.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері у вівторок.

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"Облога Сараєва розпочалася 30 років тому. Вона тривала майже чотири роки і забрала життя понад 11 тисяч людей. Такі жахи війни відбуваються прямо зараз на схід від нас. У Маріуполі та інших містах брутальне російське вторгнення залишило в ув'язненні тисячі мирних жителів, багато хто з них загинув. Ми не маємо допустити, щоб війна в Україні тривала так довго, як у випадку з Сараєвом", - написав Фіала у твіттері у вівторок.

За його словами, керівництво РФ, зокрема президент Володимир Путін, мають бути покарані за воєнні злочини. "Ми маємо зробити все можливе, щоб Володимир Путін і всі винні у воєнних злочинах понесли відповідальність за свої дії", - наголосив Фіала.

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